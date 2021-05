आता फेसबुकचा कुठलाही व्हिडीओ क्षणर्धात फोनमध्ये करा डाउनलोड; कसा जाणून घ्या

नागपूर : Facebook हे आता करमणुकीचे साधन बनले आहे. या प्लॅटफॉर्मवर लाखो लोक व्हिडिओ पाहतात. नक्कीच वेळ घालवण्यासाठी आपण फेसबुकवर व्हिडिओ (Facebook Videos) पाहतो आणि यातील काही व्हिडीओ आपल्याला आवडतात. परंतु फेसबुकवर असा कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही, ज्यावरून व्हिडिओ डाउनलोड करता येतील. तर आज आम्ही येथे तुम्हाला खास युक्तीबद्दल सांगणार आहोत. या युक्तीच्या मदतीने आपण व्हिडिओ डाउनलोड करण्यास आणि इंटरनेटशिवाय तो पाहू शकाल. (know how to download Facebook videos to phone)

हेही वाचा: धक्कादायक! नागपुरात नॅचरोपॅथीच्या डॉक्टरचा कोव्हिड रुग्णांवर उपचार; पोलिसांनी आवळल्या मुसक्या

असा करा फेसबुक व्हिडीओ डाउनलोड

सर्व प्रथम, आपल्या संगणकावर किंवा लॅपटॉपवर फेसबुकमध्ये लॉग इन करा.

आपल्याला आवडलेला व्हिडिओ उघडा.

व्हिडिओच्या उजव्या बाजूला तीन ठिपके दिसतील, त्यावर क्लिक करा.

आपल्याला बरेच पर्याय दिसतील, त्यातील कॉपी लिंकवर टॅप करा.

असे केल्यावर व्हिडिओची लिंक कॉपी केला जाईल.

आता FBDOWN.NET वेबसाइटवर जा आणि ती लिंक पेस्ट करा.

लिंक पेस्ट केल्यानंतर, डाउनलोड बटणावर क्लिक करा आणि खाली असलेल्या अधिक पर्यायावर जा आणि फोर्स डाउनलोड एचडी वर टॅप करा.

असे केल्याने, फेसबुकचा व्हिडिओ डाउनलोड केला जाईल आणि आपण तो इंटरनेटशिवाय पाहण्यास सक्षम असाल.

(know how to download Facebook videos to phone)