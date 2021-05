सावधान! तुमचा मोबाइल नंबर कोणी अनोळखी व्यक्ती वापरत नाही ना? असं जाणून घ्या

नागपूर : आपल्या नावावर कोणीतरी मोबाइल नंबर (Mobile Number) वापरत असल्याचा आपल्याला संशय असल्यास, काळजी करू नका. आज आम्ही येथे आपल्याला एक मार्ग सांगणार आहोत, ज्याद्वारे आपल्या नावावर दुसरा मोबाइल नंबर चालू आहे की नाही हे आपण शोधू शकाल. चला जाणून घेऊया ...(know how to find if someone using your mobile number)

दूरसंचार विभागाने (Telecom department) स्पॅम (Spam calls)आणि फसवणूक कॉल रोखण्यासाठी tafcop.dgtelecom.gov.in पोर्टल सुरू केले आहे. याद्वारे आपणास हे माहित होऊ शकते की आपल्या नावे आपला मोबाइल नंबर कोण वापरत आहे.

तुमचा मोबाईल नंबर कोण वापरत आहे हे जाणून घेण्यासाठी सर्वप्रथम tafcop.dgtelecom.gov.in या वेबसाइटला भेट द्या

आपला मोबाइल नंबर येथे प्रविष्ट करा. आता आपल्याकडे ओटीपी असेल, तो प्रविष्ट करा

असे केल्याने, एक यादी दिसेल ज्यामध्ये आपल्या नावावर सक्रिय असलेल्या सर्व नंबर आहेत.

त्या यादीमध्ये आपण आपल्या नुसार कोणताही नंबर नोंदवू शकता.

दूरसंचार विभाग हे पोर्टल काही सर्कलमध्ये उपलब्ध आहे. हे पोर्टल लवकरच देशातील सर्व सर्कल्समध्ये आणले जाईल अशी अपेक्षा आहे.

