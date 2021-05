Gmail आकाऊंचा पासवर्ड विसरलात? या टिप्सच्या वापरुन करा रिकव्हर

By

बऱ्याचदा आवण आपल्या जीमेल आकाऊंटचा (Gmail Account) पासवर्ड विसरुन जातो. आपल्या डिव्हाइसवर ते कायम लॉगइन असल्याने आपण पासवर्डचा फारसा उपयोग करत नाही. त्यामुळे तो विसरला जातो. पण जेव्हा आपल्याला इतर कुठल्यातरी डिव्हाइसवर लॉग इन करायचे असते अशा वेळी आपली अडचण होते. मात्र तुम्ही तुमचा पासवर्ड विसरला असाल तरी घाबरुन जााण्याची आवश्यकता नाही. अगदी दोनच मिनीटांमध्ये तुम्ही तुमचा पासवर्ड रिकव्हर करु शकता. आज आपण अशा काही टिप्स जाणून घेणार आहोत ज्या वापरुन अगदी सहज तुम्ही जीमेलचा पासवर्ड रिकव्हर करु शकता. (know how to recover gmail password marathi article)

जर आपण लक्ष दिले असेल तर जिमेल लॉगिन करतेवेळी त्याखाली फॉरगेट पासवर्ड हा पर्याय देण्यात आलेला असतो. याद्वारे आपण सहजपणे पासवर्ड बदल करू शकता. यासाठी जर तुम्ही फॉरगेट पासवर्ड यावर क्लिक केले तर ते तुम्हाला 'आधिचा पासवर्ड' विचारेल. जर तुम्हाला तो आठवत असेल तर तो तेथे भरा नंतर, नवीन पासवर्ड तयार करण्याचा पर्याय आहे जिथे आपण क्लिक करुन नवीन पासवर्ड सेट करू शकता.

जीमेल अकाउंट तयार करताना तुम्हाला तुमचा मोबाईल नंबर विचारला जातो. आपण फोन नंबर दिला असल्यास आपण सहजपणे पासवर्ड रिकव्हर करू शकता. यासाठी तुम्ही लॉग इन करताना जीमेल कोडसाठी विचारू शकता, जेणेकरून तुम्ही सहजपणे नवीन पासवर्ड तयार करू शकाल. लक्षात ठेवा की हा कोड केवळ काही काळासाठी वैध आहे, ज्यामध्ये तो वापरला जाणे आवश्यक आहे.

जेव्हा एखादे नवीन जीमेल खाते तयार केले जाते, तेव्हा दुसरे जीमेल खाते व्हेरिफीकेशन आणि आयडी रिकव्हरीसाठी मागीतले जाते. आयडी तयार करताना आपण कुटूंबातील इतर सदस्याचे जीमेल खाते दिले असेल तर त्या खात्यावरही व्हेरिफीकेशन कोड मिळवून आपण सहजपणे नवीन पासवर्ड सेट करू शकता

जीमेल खाते कधी सुरु केले होते ती तारीख आपण ते लेखी ठेवली असेल तर आपण तारखेद्वारे देखील पासवर्ड रिकव्हर करू शकता. नवीन पासवर्ड तयार करताना, जीमेल ती तारीख विचारते. जर आपल्याला तारीख आठवत असेल तर आपण सहजपणे पासवर्ड रिसेट करू शकता.त्याशिवाय बर्‍याच वेळा पासवर्ड रिसेट करण्यासाठी जीमेल तुमचे टोपन नाव देखील विचारते. आपण या पर्यायाद्वारे पासवर्ड रिसेट करू शकता. या व्यतिरिक्त आपण ब्राउझरच्या हिस्टट्रीमध्ये जाऊन पासवर्ड रिसेट करू शकता.

