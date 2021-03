इंटरनेट वापरताना स्वतःची ओळख गुपित ठेवायची आहे? मग पुढील टिप्सचा नक्की करा वापर 

अहमदनगर ः तंत्रज्ञानाने काहीही करता येऊ शकते. कोणाच्याही वैयक्तिक आयुष्यात डोकावता येते. कोणावरही पाळत ठेवता येऊ शकते. मात्र, त्यांना आळा घालणारे तंत्रज्ञानही आहे. फक्त आपल्याला त्याची तोंडओळख नसते. टेक्नोसॅव्ही असाल तर तुम्ही सर्वत्र संचार करून अज्ञातवासात राहू शकता. म्हणजे आपली ओळख लपवून. त्या अॉनलाईन लपाछपीबद्दल काही टिप्स... योग्य ओएस निवडा: योग्य ऑपरेटिंग सिस्टम निवडणे आपल्या ऑनलाइन पाळत ठेवण्याचा सर्वात महत्वाचा भाग आहे. मायक्रोसॉफ्ट विंडोज आणि मॅक ओएस ही आतापर्यंतची सर्वोत्कृष्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आहे, जी सुरक्षेच्या बाबतीतही चांगली आहे. टेल ऑपरेटिंग सिस्टमबद्दल सांगायचे झाल्यास, ते एक लाइव्ह ओएस आहे. जे डीव्हीडी, यूएसबी आणि एसडी कार्ड्ससाठी वापरले जाते. रूपांतरित टीओआरः जर आपल्याला ऑनलाइन संप्रेषण सुरक्षित करायचे असेल तर tor यासारखी दुसरी चांगली सिस्टिम नाही. हे एक विनामूल्य सॉफ्टवेअर आहे, जे आपल्यास ट्रॅफिक अॅनालिसीस पासून वाचवते. थोडक्यात, टीओआर अशी एक प्रणाली आहे, जी आपल्याला आणि आपले इंटरनेट कनेक्शन अनामित ठेवते. DITCH Plug Ins: दिवसा आपण प्रत्येक वेळी प्लग इन रेकॉर्ड करण्यासाठी किंवा डिजिटल फूटप्रिंट रेकॉर्ड करण्यासाठी वापरले जाते. हे डिजिटल क्लूज किंवा फूटप्रिंट आपले स्थान आणि आपली ओळख सांगण्यासाठी वापरले जातात. HTTP/S वर विश्वास ठेवा: एचटीटीपी म्हणजे हायपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकॉल सिक्योर. एचटीटीपी एक तंत्रज्ञान आहे, जे आपला वेब ब्राउझर आपल्या आदेशांचे पालन कसे करतो आणि किती संदेश पाठविले आणि प्राप्त केले याबद्दल माहिती देते. म्हणून गोपनीयता आणि सुरक्षेच्या बाबतीत एचटीटीपीएस असणे खूप महत्वाचे आहे. COOKIE DESTROYER इन्स्टॉल करा कुकीज लहान कोडचा एक भाग आहेत, जी आपण वेबसाइट ब्राउझ करता तेव्हा स्वयंचलितपणे डाउनलोड होतात. त्याच्या मदतीने, आपल्या ऑनलाइन अॅक्टिव्हीटी ट्रॅक केली जाते. म्हणून या कुकीज हटविणे फार महत्वाचे आहे. CCleaner च्या मदतीने आपण या सर्व कुकीज हटवू शकता. योग्य स्मार्टफोन निवडा: आपल्या फोनवर ब्राउझ करतांना कोणीही सहजपणे आपला मागोवा घेऊ शकतो, हे बर्‍याच लोकांना माहित नाही. म्हणूनच योग्य स्मार्टफोन निवडणे फार महत्वाचे आहे आणि अशा स्मार्टफोनबद्दल बोलत असल्यास, ब्लॅक फोन 2 हा एक चांगला पर्याय आहे. बाजारात इतर बरेच फोन अगदी सहज सापडतील. योग्य ब्राउझर वापरा: आपल्याला Google Chrome, मोझिला फायरफॉक्स आणि इंटरनेट एक्सप्लोररसारख्या बर्‍याच ब्राउझरमध्ये माहिती असेल. परंतु जेव्हा ऑनलाइन ब्राउझिंगचा प्रश्न येतो, तेव्हा बरेच लोक इंटरनेट एक्सप्लोरर वापरतात. परंतु तरीही आम्ही ब्राउझरच्या आत्मविश्वासाने हे म्हणू शकतो? परंतु आपल्यास अॉनलाईन पण लपून राहायचे असल्यास आपण Comodo Dragon आणि Dooble सारखे ब्राउझर वापरू शकता. खुशखबर! Apple नं घेतला मोठा निर्णय; आता iPhone 12 भारतात होणार असेम्बल; जाणून घ्या ईमेल पाहणे: जीमेल आणि याहू मेल, ईमेल सेवांमध्ये कोणत्या सेवा सर्वाधिक लोकप्रिय आहेत. परंतु गोपनीयतेच्या बाबतीत ही अद्याप थोडीशी सुरक्षितता समस्या आहे, म्हणून आपल्याला वैयक्तिक ईमेल पत्ता पाठवणारा hushmail असणे खूप महत्वाचे आहे. ट्रॅकर्स तपासा: प्रत्येक वेबसाइट आपल्या ऑनलाइन ट्रॅकसाठी काम करताना आपले ट्रॅक शोधते आणि डेटा संकलित करते. आणि बर्‍याच वेळा वापरकर्त्यांना हे देखील माहिती असते की कोणीतरी त्याचा मागोवा घेत आहे. Ghostery एक विनामूल्य ब्राउझर विस्तार आहे जो वेबसाइट ट्रॅक करीत असताना आपल्याला सांगते. मोबाईलचं पॅटर्न लॉक विसरलात का? मग घाबरता कशाला? या... व्हीपीएन वापराः व्हीपीएन म्हणजे व्हर्ट्यूअल प्रायव्हेट नेटवर्क. व्हीपीएन आपला आयपी पत्ता लपवितो. आपला सर्व ऑनलाइन डेटा एनक्रिप्टेड टनल द्वारे वापरतो. तसेच व्हीपीएन आपल्याला आपल्या ब्राउझिंगमधून आपले स्थान बदलण्याची परवानगी देतो. TorGuard, HideMyAss आणि CyberGhost ही VPN सर्विस उपलब्ध आहे.

Web Title: know simple tips to hide your identity while using internet