स्कॅमर्सनी LinkedIn वर बनवला अड्डा! Commonwealth च्या नावाखाली लोकांची होतीये लूट, तुम्ही पण लिंक्डइनवर असाल तर हे काय आहे बघाच

व्यावसायिक नेटवर्किंगच्या विश्वात लिंक्डइन हे नाव आदराने घेतले जाते. मात्र आता याच प्लॅटफॉर्मवर सायबर गुन्हेगारांनी आपले जाळे पसरले आहे. 'कॉमनवेल्थ इन्व्हेस्टमेंट फंड'च्या नावाखाली बनावट आमंत्रणे पाठवून ते वित्त क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकारी आणि उद्योग नेत्यांना फसवत आहेत. पुश सिक्युरिटी या सायबरसुरक्षा संस्थेने या धोकादायक फिशिंग मोहिमेचा पर्दाफाश केला असून लाखो व्यावसायिकांना सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे..स्कॅमर्सची नवी युक्ती अतिशय चलाख आहे. ते पहिले अत्यंत व्यावसायिक दिसणारे लिंक्डइन प्रोफाइल तयार करतात. त्यानंतर थेट डायरेक्ट मेसेज (डीएम)द्वारे लक्ष्यित व्यक्तींना एक्सक्लुझिव्ह इन्व्हिटेशन पाठवतात. मेसेजमध्ये लिहिले जाते, दक्षिण अमेरिकेत सुरू होणाऱ्या आमच्या नवीन कॉमनवेल्थ इन्व्हेस्टमेंट फंडच्या कार्यकारी मंडळात आपल्याला सामील होण्यासाठी आमंत्रित करत आहोत. ही ऑफर करिअरच्या दृष्टीने इतकी आकर्षक वाटते की अनेक जण ताबडतोब लिंकवर क्लिक करतात..पण हे क्लिक घातक ठरते. लिंक उघडताच वापरकर्ता गुगल सर्चपासून हॅकर्सच्या नियंत्रित साइटपर्यंत आणि शेवटी बनावट मायक्रोसॉफ्ट लॉगिन पेजवर पोहोचतो. हे पेज मूळ साइन इन स्क्रीनसारखे दिसते. ईमेल, पासवर्ड टाकताच ही माहिती थेट गुन्हेगारांना मिळते. परिणामी कॉर्पोरेट खाते, संवेदनशील डेटा आणि संपूर्ण संस्थेची सुरक्षा धोक्यात येते. हॅकर्स आता कॅप्चा आणि क्लाउडफ्लेअर टर्नस्टाइलसारखी प्रगत तंत्रे वापरत आहेत जेणेकरून सुरक्षा बॉट्स त्यांच्या साइट्स ओळखू शकत नाहीत..ईमेल फिशिंगला बायपास करून थेट लिंक्डइन डीएमचा वापर करणे ही त्यांची नवी रणनीती आहे. यामुळे मायक्रोसॉफ्ट, गुगलसह कंपन्यांच्या मुख्य सेवांमध्ये प्रवेश मिळवणे सोपे झाले आहे.पुश सिक्युरिटीचे संशोधक सांगतात, लिंक्डइनवरील प्रत्येक ऑफर खरी नसते. बोर्ड सदस्यत्व किंवा गुंतवणूक संधीच्या नावाने येणाऱ्या संदेशांची पडताळणी करा. लिंक डॉक्युमेंट उघडण्यापूर्वी सोर्स विश्वासार्ह आहे का हे तपासा. सायबर सुरक्षेच्या या युद्धात सावधगिरी हाच सर्वोत्तम संरक्षणकवच आहे. आपले करिअर आणि डेटा वाचवण्यासाठी आता जागरूक राहा.