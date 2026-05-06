चक्क ४९% Gen Z लोक फसवणुकीच्या जाळ्यात अडकता-अडकता वाचले; लिंक्डइनचा इशारा, नोकरी शोधताना 'हे' चुकीचे संकेत ओळखा

भारतातील ८२ टक्के प्रोफेशनल्स आता नोकरीच्या वैधतेबद्दल प्रश्न विचारण्यासाठी सावधगिरी बाळगतात, तरीही जेन झी पिढीला सर्वाधिक धोका आहे; यातील जवळपास निम्म्या (४९ टक्के) तरुणांनी मान्य केले आहे की ते फसवणुकीच्या जाळ्यात अडकता अडकता वाचले आहेत.●\tभारतातील निम्म्याहून अधिक (५३ टक्के) प्रोफेशनल्स एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत आता नोकरीच्या जाहिरातीमधील फसवणुकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची अधिक शक्यता आहे..लिंक्डइनच्या (LinkedIn) नवीन संशोधनातून निदर्शनास आले आहे की, भारतातील प्रोफेशनल्स नोकरी शोधताना फसवणुकीच्या प्रकारांबाबत अधिक सावध होत आहेत. पाचपैकी चारपेक्षा जास्त (८२ टक्के) प्रोफेशनल्स आता कोणत्याही नोकरीसाठी अर्ज करण्यापूर्वी ते पद खरे आहे की नाही, याची खात्री करण्यासाठी सावधगिरी बाळगतात. तसेच, निम्म्याहून अधिक (५३ टक्के) प्रोफेशनल्स म्हणतात की, एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत आता ते नोकरीच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची अधिक शक्यता आहे. यावरून स्पष्ट होते की डिजिटल युगात संधी वाढल्या असल्या तरी त्यासोबत जोखीमही वाढली आहे..लिंक्डइनच्या जॉब सर्च सेफ्टी पल्समधील निष्कर्षांवरून दिसून येते की, रोजगार बाजारपेठेत फसवणुकीबाबत जागरूकता वाढत आहे. पण, करिअरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर असलेल्या तरुण प्रोफेशनल्ससाठी हा धोका अधिक सूक्ष्म आणि गंभीर स्वरूपाचा आहे. जागरूकता वाढत असली, तरी नवीन संधी मिळवण्याच्या दबावामुळे अनेकदा सावधगिरीकडे दुर्लक्ष केले जाते. विशेषतः स्पर्धात्मक वातावरणात लवकर नोकरी मिळवण्याची घाई निर्णयक्षमतेवर परिणाम करते..Jammu Kashmir Prepaid SIM Rules : जम्मू-काश्मीरमध्ये आपलं प्रीपेड सिमकार्ड का चालत नाही? 99% लोकांना माहिती नाही, 'हे' आहे कारण.करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात अति-दडपणाचे प्रसंग सावधगिरीवर मात करू शकतातसर्व वयोगटातील प्रोफेशनल्स आता अधिक सतर्क होत असले तरी, आकडेवारीवरून दिसून येते की, करिअरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर असणारे नोकरीसाधक अजूनही काही विशिष्ट प्रसंगी फसवणुकीला बळी पडू शकतात. ५४ टक्के जेन झी नोकरी शोधणाऱ्यांनी मान्य केले आहे की, एखादी संधी सोडण्यासारखी नसते किंवा अत्यंत महत्त्वाची वाटते, तेव्हा त्यांनी अनेकदा धोक्याच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की घाई आणि स्पर्धा निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवर प्रभाव टाकतात.भारतातील जवळपास निम्मे (४९ टक्के) प्रोफेशनल्स म्हणतात की, ते नोकरीच्या फसवणुकीच्या जाळ्यात अडकता अडकता वाचले आहेत. या तुलनेत जेन एक्समध्ये हे प्रमाण ३६ टक्के आहे. यावरून निदर्शनास येते की, तरुण नोकरी शोधणाऱ्यांचा स्कॅमशी संबंधित परिस्थितींशी अधिक सामना होत आहे आणि त्यांना अधिक सावध राहण्याची गरज आहे..अर्ज सादर करण्यापूर्वीची वेळ सर्वात असुरक्षित असतेप्रोफेशनल्सच्या मते, नोकरी शोधताना (२० टक्के) किंवा एखाद्या रिक्रूटरकडून किंवा कंपनीकडून सुरुवातीचा संपर्क होतो (१८ टक्के), तेव्हा त्यांना फसवणुकीची सर्वाधिक चिंता वाटते. कारण या टप्प्यावर माहिती मर्यादित असते आणि अद्याप विश्वास प्रस्थापित झालेला नसतो. त्यामुळे या अवस्थेत घेतलेले निर्णय अधिक जोखमीचे ठरू शकतात.लिंक्डइनच्या आकडेवारीमधून निदर्शनास येते की, फसवणूक करणारे संभाषणाला विश्वासार्ह प्लॅटफॉर्मवरून इतरत्र हलवून या सुरुवातीच्या क्षणांचा फायदा घेतात. रिपोर्ट केलेल्या फसवणुकीच्या प्रयत्नांपैकी ९० टक्के वेळा सदस्यांना वैयक्तिक मेसेजिंग अॅप्सवर नेले जाते, जिथे खात्यांची पडताळणी करणे कठीण असते. विशेष म्हणजे, प्लॅटफॉर्मबाहेर नेण्याचे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रयत्न पहिल्याच मेसेजमध्ये केले जातात, ज्यामुळे कोणताही विश्वास निर्माण होण्यापूर्वीच धोका वाढतो..WhatsApp गुपचुप हटवत आहे सगळ्यांचे आवडते फीचर! तुम्हाला कळणारही नाही अन् बदलून जाईल तुमचे ॲप.लिंक्डइन नोकरी शोधातील जोखीम कमी करण्यासाठी कशी मदत करत आहे?लिंक्डइन सदस्यांना अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेता यावेत यासाठी नोकरीच्या फसवणुकीविरुद्ध त्रिस्तरीय सुरक्षा कवच वापरते. यामध्ये संशयास्पद खाती आणि जाहिराती आधीच ओळखून रोखणे, कंपन्या व रिक्रूटर्सची पडताळणी करणे आणि वापरकर्त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे यांचा समावेश आहे. अलीकडेच हाय-रिस्क नोकरी जाहिरातींसाठी आयडी पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली असून, स्पॅम व फसवणूक ओळखण्यासाठी अत्याधुनिक फिल्टरिंग सिस्टम लागू करण्यात आली आहे.लिंक्डइन इंडियाच्या लीगल अँड पब्लिक पॉलिसी प्रमुख अदिती झा म्हणाल्या की, "नोकरीच्या नावाखाली होणारी फसवणूक आता ऑनलाइन नोकरी शोधण्याचा एक सामान्य भाग बनत चालली आहे. जागरूकता वाढत असली तरी ती प्रत्यक्ष कृतीत आणणे आव्हानात्मक ठरते, विशेषतः करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात. सुरक्षित नोकरी परिसंस्था तयार करण्यासाठी सर्वांनी मिळून जबाबदारी घेतली पाहिजे.".नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी व्यावहारिक सल्लेनोकरी शोधताना काही सोप्या पण महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. सुरुवातीच्या संवादावेळी घाई करू नका आणि ऑफर संशयास्पद वाटल्यास थोडा वेळ घेऊन तपास करा. कंपनीचे अधिकृत पेज, रिक्रूटरचे प्रोफाइल आणि व्हेरिफिकेशन बॅज तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. प्लॅटफॉर्म सोडून इतरत्र संवाद साधण्यास सांगितल्यास अधिक सावध राहा. तसेच, कोणतीही संशयास्पद हालचाल दिसल्यास त्वरित तक्रार करा, कारण त्यामुळे इतरांचाही बचाव होऊ शकतो.एकंदरीत, वाढत्या डिजिटल संधींसोबत सुरक्षिततेची जाणीव आणि योग्य पडताळणी हीच यशस्वी व सुरक्षित नोकरी शोधाची गुरुकिल्ली ठरते. 