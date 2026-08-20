Mahindra Electric SUV: VIP कम्फर्ट अन् 679 किमी रेंज; महिंद्रा XEV 9S च्या 6-सीटर मॉडेलचे बुकिंग सुरू! पाहा किंमत...

Mahindra XEV 9S 6 seater price in India: भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी महिंद्रा (Mahindra) ने आपल्या लोकप्रिय 'XEV 9S' या इलेक्ट्रिक SUV मध्ये 6-सीटर (6-Seater) लेआउट सादर केला आहे. 7-सीटर बेंच सीट्स ऐवजी दुसऱ्या रांगेत आता स्वतंत्र 'कॅप्टन सीट्स' (Captain Seats) चा पर्याय देण्यात आला आहे.या नवीन 6-सीटर व्हर्जनची एक्स-शोरूम किंमत 25.25 लाख पासून सुरू होते. या सेगमेंटमध्ये सध्या केवळ 'किया कॅरेन्स क्लॅव्हिस ईव्ही' (Kia Carens Clavis EV) ही एकमेव कार कॅप्टन सीट्सचा पर्याय देत होती, आता महिंद्राने थेट तिला टक्कर दिली आहे..कोणत्या व्हेरियंटमध्ये मिळणार 6-सीटरचा पर्याय?महिंद्राने 6-सीटर कॅप्टन सीट्सचा पर्याय Pack Two Above, Pack Three आणि Pack Three Above या तीन प्रमुख ट्रिम्समध्ये उपलब्ध केला आहे. बेस व्हेरियंट 'Pack One Above' मध्ये हा पर्याय मिळणार नाही..Kia Sorento: फॉर्च्यूनरला टक्कर! कियाची पहिली हायब्रिड SUV 'Sorento' लाँचसाठी तयार; प्री-बुकिंग सुरू!.व्हेरियंटनुसार एक्स-शोरूम किमतीPack Two Above (70kWh, चार्जरशिवाय): 25.25 लाखPack Two Above (70kWh, 11.2kW चार्जरसह): 26.00 लाखPack Two Above (79kWh, चार्जरशिवाय): 26.15 लाखPack Two Above (79kWh, 11.2kW चार्जरसह): 26.90 लाखPack Three (79kWh, चार्जरशिवाय): 28.05 लाखPack Three (79kWh, 11.2kW चार्जरसह): 28.80 लाखPack Three Above (79kWh, चार्जरशिवाय): 30.15 लाखPack Three Above (79kWh, 11.2kW चार्जरसह): 30.90 लाख.7-सीटरपेक्षा किती महाग?महिंद्राने 7-सीटरच्या तुलनेत 6-सीटर कॅप्टन सीट्स व्हर्जनसाठी सुमारे 20,000 ते 25,000 जास्त आकारले आहेत.काय आहेत मुख्य बदल अन् वैशिष्ट्ये?कॅप्टन सीट्स अन् आर्मरेस्ट: दुसऱ्या रांगेतील 3-सीटर बेंच काढून दोन स्वतंत्र रिक्लायनिंग कॅप्टन सीट्स देण्यात आल्या आहेत, ज्यांना वैयक्तिक आर्मरेस्ट आहेत.तिसऱ्या रांगेत जाणे सोपे: दोन कॅप्टन सीट्सच्या मध्ये मोकळी जागा असल्याने तिसऱ्या रांगेत (3rd Row) बसणाऱ्या प्रवाशांना ये-जा करणे अधिक सोयीस्कर होते.बॅटरी अन् रेंज: 6-सीटरचा पर्याय 70kWh (600 किमी रेंज) आणि 79kWh (679 किमी रेंज) या मोठ्या बॅटरी पॅक पर्यायांमध्येच उपलब्ध आहे.इतर फीचर्स: केबिनमध्ये ट्रिपल-स्क्रीन डॅशबोर्ड, पॅनोरॅमिक सनरूफ, लेव्हल 2 ॲडास (Level 2 ADAS), 360-डिग्री कॅमेरा आणि मागील सीटसाठी विशेष एसी व्हेंट्स यांसारखी अत्याधुनिक वैशिष्ट्ये कायम आहेत..Electricity Bill: चार्जरचं बटण बंद करायला विसरताय ? मोबाईल-लॅपटॉप चार्जिंगवर 'इतका' होतो वर्षभराचा खर्च ! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.