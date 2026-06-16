विज्ञान-तंत्र

E20 ते E100 इंधनावर धावणारी वॅगनआर बायोफ्लेक्स, किंमत किती?

WagonR Bio-Flex Price, वॅगन आरचे नवे बायोफ्लेक्स व्हेरिअंट हे रेग्युलर पेट्रोल मॉडेलवरच आधारीत आहे. फ्लेक्स फ्युएल मॉ़डेल नॉर्मल पेट्रोल व्हेरिअंटच्या तुलनेत ८६ हजारांनी महाग आहे.
Maruti Launches WagonR Bio-Flex for E20 to E100 Fuel

Maruti Launches WagonR Bio-Flex for E20 to E100 Fuel

Esakal

सूरज यादव
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मारुती सुझुकीने त्यांच्या सर्वाधिक खप असलेल्या कारपैकी एक असलेल्या वॅगन आरचे फ्लेक्स फ्युएल व्हेरिअंट नुकतंच लाँच केलं. आता त्याची किंमतही जाहीर करण्यात आली आहे. नव्या कारचं नाव वॅगन आर बायोफ्लेक्स असं आहे. दिल्लीत या कारची एक्स शो रूम किंमत ७.२४ लाख रुपये इतकी असेल. WagonR Bio-Flex: Price, Features and Ethanol Compatibility

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