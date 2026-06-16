E20 ते E100 इंधनावर धावणारी वॅगनआर बायोफ्लेक्स, किंमत किती?

मारुती सुझुकीने त्यांच्या सर्वाधिक खप असलेल्या कारपैकी एक असलेल्या वॅगन आरचे फ्लेक्स फ्युएल व्हेरिअंट नुकतंच लाँच केलं. आता त्याची किंमतही जाहीर करण्यात आली आहे. नव्या कारचं नाव वॅगन आर बायोफ्लेक्स असं आहे. दिल्लीत या कारची एक्स शो रूम किंमत ७.२४ लाख रुपये इतकी असेल. WagonR Bio-Flex: Price, Features and Ethanol Compatibility.वॅगन आरचे नवे बायोफ्लेक्स व्हेरिअंट हे रेग्युलर पेट्रोल मॉडेलवरच आधारीत आहे. फ्लेक्स फ्युएल मॉ़डेल नॉर्मल पेट्रोल व्हेरिअंटच्या तुलनेत ८६ हजारांनी महाग आहे. वॅगन आर टूर एच३ च्या तुलनेतही नवी कार १.३५ लाख ते २.२५ लाख रुपयांनी महाग आहे. टूर एच ३ मध्ये लहान १ लीटर इंजिन मिळतं. तर नव्या बायोफ्लेक्स वॅगनआरमध्ये १.२ लीटर इंजिन आहे..पेट्रोलशियाव धावू शकणार Hyundai i20, E100 फ्लेक्स फ्युएल कार लाँच.फ्लेक्स फ्युएल टेक्नॉलॉजीचा सर्वात मोठा फायदा असा की ही कार E20 पासून E100 च्या इंधनावर चालू शकते. पेट्रोल आणि इथेनॉलच्या इंधनाला अॅडजस्ट करते. या कारच्या इंजिनमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. कारमध्ये १२०० सीसीचे K12N इंजिन आहे. तसंच ५ स्पीड मॅन्युएल गिअरबॉक्स आहे. अद्याप मायलेजबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही..मारुती सुझुकीने अलिकडेच दिल्लीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत नव्या वॅगनआरचे लाँचिंग केले. दरम्यान, बायोफ्लेक्स कारसाठी सामान्य नागरिकांना वाट बघावी लागेल. सध्या कमर्शिअल सेक्टर म्हणजेच टॅक्सी, कॅब यासाठी विक्री केली जाणार असल्याचं कंपनीकडून सांगण्यात आलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.