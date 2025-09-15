Photos : सूर्याला पडले ५ लाख किमी रुंदीचे भगदाड; फुलपाखरू सारखा आकार, नासाने धक्कादायक फोटो केले शेअर

सूर्यावर ५ लाख किमी रुंदीचे फुलपाखरू आकाराचे कोरोनल होल दिसले, जे सौर वारे बाहेर सोडत आहे.हे सौर वारे १४ सप्टेंबरला पृथ्वीवर येऊन भू-चुंबकीय वादळे निर्माण करू शकतात.नासा या घटनेचे निरीक्षण करत असून, अंतराळ हवामानाचा अभ्यास करत आहे..coronal hole Sun photo : नासाच्या सोलर डायनॅमिक्स ऑब्झर्व्हेटरीने सूर्याच्या वातावरणात ५ लाख किलोमीटर रुंदीचे फुलपाखराच्या आकाराचे विशाल भगदाड पडल्याचे छायाचित्रित केले आहे. ११ सप्टेंबरला दिसलेल्या या अनोख्या घटनेने शास्त्रज्ञांचे लक्ष वेधले असून, यातून बाहेर पडणाऱ्या सौर वाऱ्यामुळे पृथ्वीवर १४ सप्टेंबरपर्यंत भू-चुंबकीय वादळ येण्याची शक्यता आहे..या भगदाडाला ‘कोरोनल होल’ म्हणतात. सूर्याच्या बाह्य थरातील ही मोकळी जागा आहे, जिथे चुंबकीय क्षेत्र उघडलेले असते. यामुळे सौर वारे अवकाशात झेपावतात. या भागातून गरम प्लाझ्मा गायब झाल्याने दुर्बिणीतून हा भाग काळा दिसतो. फुलपाखराच्या आकाराचे हे भगदाड आकाराने प्रचंड असून त्याची रुंदी सूर्यावरील इतर घटनांपेक्षा वेगळी आहे.या भगदाडातून निघालेले सौर वारे सध्या पृथ्वीकडे येत असून ते 14 सप्टेंबरला पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्राशी टक्कर देण्याची शक्यता आहे. यामुळे जी1 (सौम्य) ते जी2 (मध्यम) श्रेणीतील भू-चुंबकीय वादळे निर्माण होऊ शकतात..AI Deepfake Rules : बनावट व्हिडिओ अन् बातम्या पसरवाल तर थेट तुरुंगात जाल! संसदेत AI डीपफेक कायद्यावर मोठा निर्णय, नक्की वाचा.ही वादळे उपग्रह आणि तंत्रज्ञान यंत्रणांवर परिणाम करू शकतात. विशेष म्हणजे विषुववृत्ताच्या जवळच्या काळात ‘रसेल-मॅकफेरॉन प्रभावा’मुळे सूर्य आणि पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्रांमधील संपर्क वाढतो ज्यामुळे वादळांची शक्यता अधिक आहे. नासाच्या सोलर डायनॅमिक्स ऑब्झर्व्हेटरीने घेतलेली छायाचित्रे सूर्य-पृथ्वी संबंधांचा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्रज्ञांसाठी महत्त्वाची आहेत. ही छायाचित्रे सौर वाऱ्यांचा अभ्यास करण्यासाठी संदर्भ म्हणून काम करतात..Whatsapp Remind Me : व्हॉट्सअॅपमध्ये आणखी एका गेमचेंजर फिचरची एंट्री, कसे वापराल 'रिमाइंड मी', जाणून घ्या एका क्लिकवर...सौर वारे पृथ्वीवर पोहोचल्यावर होणारी भू-चुंबकीय क्रिया शास्त्रज्ञांचे लक्ष वेधत आहे.या फुलपाखराच्या आकाराच्या भगदाडामुळे सूर्याच्या वातावरणातील सततच्या हालचालींचा प्रत्यय येतो. येत्या काळात याचा पृथ्वीवर होणारा परिणाम आणि अंतराळातील हवामानाचा अभ्यास शास्त्रज्ञांना नवीन माहिती देऊ शकतो. सध्या शास्त्रज्ञ या घटनेचे बारकाईने निरीक्षण करत असून, पुढील घडामोडींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..FAQs What is a coronal hole? / कोरोनल होल म्हणजे काय?कोरोनल होल म्हणजे सूर्याच्या बाह्य वातावरणातील मोकळी जागा, जिथे चुंबकीय क्षेत्र उघडलेले असते आणि सौर वारे अवकाशात बाहेर पडतात.Why does the coronal hole look like a butterfly? / कोरोनल होल फुलपाखरासारखे का दिसते?सूर्याच्या वातावरणातील प्लाझ्मा आणि चुंबकीय क्षेत्राच्या संरचनेमुळे हे भगदाड फुलपाखराच्या आकारासारखे दिसते.How can solar wind affect Earth? / सौर वाऱ्याचा पृथ्वीवर कसा परिणाम होऊ शकतो?सौर वारे पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्राशी टक्कर देऊन भू-चुंबकीय वादळे निर्माण करतात, ज्यामुळे उपग्रह आणि तंत्रज्ञान यंत्रणांवर परिणाम होऊ शकतो.What is the Russell-McPherron effect? / रसेल-मॅकफेरॉन प्रभाव म्हणजे काय?विषुववृत्ताच्या जवळच्या काळात सूर्य आणि पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्रांमधील वाढलेला संपर्क, ज्यामुळे भू-चुंबकीय वादळांची शक्यता वाढते.Why is this coronal hole significant? / हे कोरोनल होल महत्त्वाचे का आहे?५ लाख किमी रुंदीचे हे भगदाड आकाराने प्रचंड असून, यामुळे होणारे सौर वारे पृथ्वीवर अंतराळ हवामानावर परिणाम करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.