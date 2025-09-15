विज्ञान-तंत्र

Photos : सूर्याला पडले ५ लाख किमी रुंदीचे भगदाड; फुलपाखरू सारखा आकार, नासाने धक्कादायक फोटो केले शेअर

NASA shred butterfly coronal hole Sun photo geomagnetic storms aurora : सूर्यावर ५ लाख किमी रुंदीचे फुलपाखरू आकाराचे भगदाड (‘कोरोनल होल’ ) दिसले, ज्यामुळे सौर वारे पृथ्वीवर येत आहेत. यामुळे १४ सप्टेंबरला भू-चुंबकीय वादळ येण्याची शक्यता नासाने व्यक्त केली आहे.
Saisimran Ghashi
Summary

  • सूर्यावर ५ लाख किमी रुंदीचे फुलपाखरू आकाराचे कोरोनल होल दिसले, जे सौर वारे बाहेर सोडत आहे.

  • हे सौर वारे १४ सप्टेंबरला पृथ्वीवर येऊन भू-चुंबकीय वादळे निर्माण करू शकतात.

  • नासा या घटनेचे निरीक्षण करत असून, अंतराळ हवामानाचा अभ्यास करत आहे.

coronal hole Sun photo : नासाच्या सोलर डायनॅमिक्स ऑब्झर्व्हेटरीने सूर्याच्या वातावरणात ५ लाख किलोमीटर रुंदीचे फुलपाखराच्या आकाराचे विशाल भगदाड पडल्याचे छायाचित्रित केले आहे. ११ सप्टेंबरला दिसलेल्या या अनोख्या घटनेने शास्त्रज्ञांचे लक्ष वेधले असून, यातून बाहेर पडणाऱ्या सौर वाऱ्यामुळे पृथ्वीवर १४ सप्टेंबरपर्यंत भू-चुंबकीय वादळ येण्याची शक्यता आहे.

