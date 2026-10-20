इन्स्टाग्रामवरील रील्स आणि व्हिडिओ संपादित करण्यासाठी मेटाकडून ‘Edits’ हे स्वतंत्र अॅप उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या अॅपच्या माध्यमातून व्हिडिओ संपादन, आवाज सुधारणे, स्वयंचलित सबहेडींग तयार करणे आणि पार्श्वभूमीत बदल करणे यांसारख्या सुविधा वापरता येतात. .काय आहे Edits अॅप आणि कसा करायचा वापर?इन्स्टाग्राम रील्स संपादित करण्यासाठी तयार करण्यात आलेले Edits हे विनामूल्य व्हिडिओ एडिटिंग अॅप आहे. ते गुगल प्ले स्टोअर आणि अॅपल अॅप स्टोअरवरून डाउनलोड करता येते. या अॅपमध्ये व्हिडिओ संपादनासाठी विविध सुविधा उपलब्ध आहेत.व्हिडिओमध्ये अतिशय अचूक बदल करण्यासाठी फ्रेमनुसार संपादन करता येते. तसेच, व्हिडिओवर वॉटरमार्क न लावता चार के दर्जात व्हिडिओ निर्यात करण्याची सुविधाही दिली आहे. ग्रीन स्क्रीन, कटआउट, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने अॅनिमेशन आणि एका क्लिकमध्ये पार्श्वभूमी काढून टाकण्याची साधनेही यात आहेत.याशिवाय, आवाजातील पार्श्वभूमीचा अनावश्यक गोंगाट कमी करून आवाज अधिक स्पष्ट करण्यासाठी व्हॉइस एन्हान्स सुविधा उपलब्ध आहे. व्हिडिओसाठी स्वयंचलित सबहेडींग तयार करता येत असल्याने रील्स अधिक प्रभावीपणे सादर करता येतात..कंटेंट निर्मितीचा मंत्रमुंबईत आयोजित एडिट्स फिल्म फेस्टिव्हलची सांगता चित्रपट निर्माती फराह खान यांच्या विशेष उपस्थितीत झाली. यावेळी त्यांनी कंटेंट निर्मिती, चित्रपट निर्मिती आणि प्रेक्षकांशी जोडले जाण्याबाबत आपले विचार मांडले. या कार्यक्रमाला १०० हून अधिक कंटेंट क्रिएटर्ससह परीक्षक अहसास चन्ना, डॉली सिंग, निखिल तनेजा आणि राजीव मसंद उपस्थित होते. मुंबईतील फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये फराह खान यांनी सोशल मीडियावरील कंटेंट तयार करताना सहजता, वास्तवता आणि विनोदाला महत्त्व देण्याचे आवाहन केले. प्रत्येक पोस्ट करण्यापूर्वी मोठे नियोजन केले जाते, असा अनेकांचा समज असला तरी आपण काय पोस्ट करणार आहोत, याचा फारसा विचार करत बसत नसल्याचे त्यांनी सांगितले..Apple लाँच इव्हेंट 28 ऑक्टोबरला; टचस्क्रीन मॅकबुक आणि OLED आयपॅड मिनी बाजारात येण्याची शक्यता! .जनरेशन झीकडून आपल्याला प्रेरणा मिळते. कोणताही अतिरिक्त विचार न करता सहजपणे व्यक्त होण्याची त्यांची पद्धत आवडते, असे त्या म्हणाल्या. कार्यक्रमातील चित्रफीत, सहज झालेल्या गप्पा किंवा क्षणात सुचलेली खोडकर कल्पना अशा गोष्टी उत्स्फूर्तपणे मांडल्यामुळे प्रेक्षकांशी जोडले जाण्यास मदत होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले..तीन क्रिएटर्सचा गौरवया महोत्सवात इशांक गुप्ता, सान्या रोहिल्ला आणि अहसान वझीर यांच्या कलाकृतींना विजेते म्हणून गौरविण्यात आले. त्यांच्या व्हिडिओंमध्ये प्रभावी कथाकथन आणि संपादन कौशल्याचा मिलाफ पाहायला मिळाला. परीक्षक अहसास चन्ना, डॉली सिंग, निखिल तनेजा आणि राजीव मसंद यांनी विजेत्यांची निवड केली..ऑगस्टमध्ये सुरू झालेल्या या महोत्सवात ४५ दिवसांच्या कालावधीत क्रिएटर्सना त्यांच्या कॅमेरा रोलमधील असंपादित व्हिडिओंच्या माध्यमातून स्वतःच्या कथा मांडण्याचे आव्हान देण्यात आले होते. या व्हिडिओंचे संपादन इन्स्टाग्रामच्या Edits अॅपचा वापर करून करायचे होते.नव्या कल्पनांना व्यासपीठमेटा इंडियाचे ग्लोबल पार्टनरशिप्स प्रमुख अंकित रिहाल यांनी या उपक्रमामुळे क्रिएटर्सना नव्या शक्यता शोधण्याची आणि वेगवेगळ्या पद्धतींनी कथा सांगण्याची संधी मिळाल्याचे सांगितले..Google Chrome युजर्ससाठी धोक्याची घंटा; हॅकर्स करू शकतात बँक खाते खाली! CERT-In कडून मोठा अलर्ट....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.