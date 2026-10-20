विज्ञान-तंत्र

Video Editing Tools: मेटाचं Instagram Reels एडिट करण्यासाठी नवं अ‍ॅप Edits... कसं वापरायचं? नव्या कल्पनांना व्यासपीठ

What Is Meta Edits App and How Does It Work? : मेटाचे Edits अ‍ॅप वापरून Instagram Reels कसे एडिट करायचे, नवे व्हिडिओ कसे तयार करायचे
Meta’s Edits app offers video editing tools that help Instagram creators edit Reels, explore creative ideas, and produce engaging short-form videos

Meta’s Edits app offers video editing tools that help Instagram creators edit Reels, explore creative ideas, and produce engaging short-form videos

esakal

Sandip Kapde
Updated on

इन्स्टाग्रामवरील रील्स आणि व्हिडिओ संपादित करण्यासाठी मेटाकडून ‘Edits’ हे स्वतंत्र अ‍ॅप उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या अ‍ॅपच्या माध्यमातून व्हिडिओ संपादन, आवाज सुधारणे, स्वयंचलित सबहेडींग तयार करणे आणि पार्श्वभूमीत बदल करणे यांसारख्या सुविधा वापरता येतात.

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