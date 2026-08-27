Meta News: अरे बापरे! रात्री 12 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत Insta-Facebook बंद; Meta चे नवे नियम काय?

Instagram Facebook New Rules: जगातील सर्वात मोठी सोशल मीडिया कंपनी असणाऱ्या Meta वर किशोरवयीन मुलांना सोशल मीडियाच्या अतिवापराकडे प्रवृत्त केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यावर अमेरिकेत सुरू असलेल्या या प्रकरणाबाबत नवीन अपडेट समोर आले असून Meta कडून सुमारे 17 अब्ज डॉलरपर्यंतची भरपाई केली जाणार आहे. त्याचबरोबर Facebook आणि Instagram वापराबाबत अनेक बदल केले जाणार आहेत. मात्र, Meta ने यात कोणतीही चूक किंवा कायदेशीर जबाबदारी मान्य केलेली नाही..नेमकं प्रकरण काय?2023 मध्ये अमेरिकेतील अनेक राज्यांच्या अटॉर्नी जनरल्सनी मेटा विरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. फेसबुक आणि इन्स्टाग्राममध्ये किशोरवयीन युजर्सचा वापर वाढवण्यासाठी काही फीचर्स जाणीवपूर्वक तयार केल्याचा आरोप कंपनीवर करण्यात आला. त्यामुळेच याच्या अतिवापरामुळे मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा करण्यात आला. तसेच, सोशल मीडियाच्या संभाव्य धोक्यांबाबत पालक आणि युजर्सना पुरेशी माहिती न दिल्याचा आरोपही करण्यात आला.ऑगस्ट 2026 मध्ये कॅलिफोर्नियातील फेडरल कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली होती. मात्र आता दोन्ही पक्षांत करार झाल्यामुळे हे प्रकरण नियमित ट्रायलच्या दिशेने पुढे जाणार नाही. .Meta किती पैसे देणार?कॅलिफोर्नियाच्या अटॉर्नी जनरलच्या माहितीनुसार, Meta कडून राज्यांना 17 अब्ज डॉलरपर्यंत रक्कम मिळू शकते. दुसरीकडे, Meta ने आपल्याला 18 अब्ज डॉलर द्यावे लागणार असल्याचं म्हटलं आहे. दरम्यान, या रकमेतील काही भाग निश्चित असून, 5 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक रक्कम काही अटी पूर्ण झाल्यास दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, या अतिरिक्त रकमेचा संबंध YouTube आणि TikTok यांच्याशी जोडण्यात आला आहे. .Gold Rate Today: रक्षाबंधनाआधी सोनं स्वस्त! सलग तिसऱ्या दिवशी भाव घसरले, आज 10 ग्रॅमचा दर किती?.Facebook आणि Instagram मध्ये कोणते बदल?या करारानुसार आता फेसबुक आणि इन्स्टाग्राममध्ये काही बदल केले जाणार आहेत. यात मुख्यतः 18 वर्षांखालील युजर्ससाठी सोशल मीडिया वापराबाबत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात येणार आहेत.पहिलं म्हणजे दिवसाला 2 तासांची डिफॉल्ट मर्यादा. Facebook आणि Instagram या दोन्ही प्लॅटफॉर्मचा मिळून दररोज दोन तासांचा डिफॉल्ट वापर वेळ निश्चित केला जाईल. ही मर्यादा काढायची असल्यास पालकांची परवानगी आवश्यक असेल. मध्यरात्रीपासून सकाळपर्यंत वापर बंद राहील. किशोरवयीन युजर्सना रात्री 12 वाजल्यापासून सकाळी 6 वाजेपर्यंत फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम वापरता येणार नाही.शाळेच्या वेळेत नोटिफिकेशन म्यूट - सकाळी 8 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत नोटिफिकेशन डिफॉल्ट स्वरूपात म्यूट ठेवले जातील. मात्र, डायरेक्ट मेसेज आणि सुरक्षेशी संबंधित महत्त्वाचे अलर्ट याला अपवाद असतील.ब्रेक - किशोरवयीन युजर्स बराच वेळ सलग सोशल मीडिया वापरत असल्यास त्यांना मध्येच ब्रेक घेण्यासाठी रिमाइंडर दाखवले जातील.याशिवाय, युजरचं वय तपासण्यासाठी अधिक कडक तंत्रज्ञान, पालकांसाठी सोपे कंट्रोल्स आणि मुलांना हानिकारक कंटेंटपासून दूर ठेवण्यासाठी अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था आणली जाणार आहे..Youtube आणि TikTokMeta च्या मते, केवळ Facebook आणि Instagram वर निर्बंध आणून मुलांच्या सोशल मीडिया वापराची समस्या पूर्णपणे सुटणार नाही. कारण मुलं इतर प्लॅटफॉर्मकडे वळू शकतात. म्हणूनच करारानुसार काही रक्कम YouTube आणि TikTok कडूनही मेटा प्रमाणेच सुरक्षा उपाय करण्यावर अवलंबून आहे.या प्लॅटफॉर्मकडून मुलांसाठी दररोज एक तासाची वापर मर्यादा, रात्रीच्या वेळी वापरावर निर्बंध आणि वय पडताळणीसारख्या उपायांची अपेक्षा आहे. यासोबतच Meta प्रमाणेच त्यांनीही ठरावीक रक्कम देण्याची अटही जोडण्यात आली आहे..Meta ची भूमिकाMeta ने या प्रकरणातील आरोप सुरुवातीपासूनच नाकारले आहेत. किशोरवयीन युजर्ससाठी सुरक्षित ऑनलाइन अनुभव निर्माण करणं ही कंपनीची प्राथमिकता असल्याचं त्यांनी म्हटलं. महत्त्वाचं म्हणजे, करार करताना कंपनीने कोणतीही चूक किंवा कायदेशीर जबाबदारी स्वीकारलेली नाही.मेटाच्या मते, या करारातील अपेक्षित परिणाम साधण्यासाठी इतर मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनीही मुलांच्या सुरक्षेसाठी अशाच प्रकारचे उपाय लागू करणं आवश्यक आहे..आता पुढे काय?तडजोड झाली असली तरी त्याची अंमलबजावणी लगेच होणार नाही. कारण या निर्णयाला कॅलिफोर्नियातील फेडरल कोर्टाकडून अंतिम मंजुरी मिळणं आवश्यक आहे. मंजुरीनंतरच तडजोडीतील विविध अटी लागू होण्याचा मार्ग मोकळा होईल..Sugar Price Fall: साखरेच्या दरात मोठी घसरण! सरकारच्या निर्णयानंतर भाव 18% घसरले; आता किलो किती रुपयांना?.भारतावर काय परिणाम ?अमेरिकेत झालेल्या या कराराचा भारतात थेट कायदेशीर परिणाम होणार नाही. मात्र, मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेबाबत जगभरातील टेक कंपन्यांवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. भारतामध्येही मुलांचा डेटा, ऑनलाइन सुरक्षा आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील संरक्षण यासंदर्भात नियम आहेत. त्यामुळे भविष्यात वय पडताळणी, पालकांचं नियंत्रण आणि मुलांच्या स्क्रीन टाइमवर मर्यादा भारतातही येऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.