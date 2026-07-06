Microsoft Layoff: टेक क्षेत्रात पुन्हा मोठा धक्का! मायक्रोसॉफ्टने ४,८०० कर्मचाऱ्यांना दाखवला बाहेरचा रस्ता; एचआर प्रमुखांनी थेट कारणच सांगितलं

मायक्रोसॉफ्ट या बलाढ्य कंपनीने अचानक अनेक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकल्याने तंत्रज्ञान जगतात खळबळ उडाली आहे. या बातमीने केवळ तंत्रज्ञान जगतालाच नव्हे, तर तिथे नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांनाही धक्का बसला आहे. मायक्रोसॉफ्ट आपल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या अंदाजे २.१ टक्क्यांनी कमी करण्याची योजना आखत आहे. याचा अर्थ ४,८०० कर्मचारी आपली नोकरी गमावतील..तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ही कर्मचारी कपातीची ताजी घटना अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा विंडोज बनवणारी ही कंपनी एआय पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक करत आहे आणि व्यवसायाची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांचा एआयवरील ऐतिहासिक खर्च यावर्षी ७०० अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे कंपन्यांवर या तंत्रज्ञानातून मिळणारा परतावा सिद्ध करण्याचा आणि त्याच्या अंमलबजावणीचा वाढता खर्च भरून काढण्याचा प्रचंड दबाव येत आहे. कंपनीच्या एचआर प्रमुख एमी कोलमन यांनी याचे कारण उघड केले. त्यांनी कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या एका मेमोद्वारे कर्मचारी कपातीची घोषणा केली. .E20च्या वापरानं नुकसान नाही, मायलेजवर परिणाम; टोयोटा, बजाज, टीव्हीएस, सुझुकीसह दिग्गज कंपन्यांनी दिली माहिती.त्यांनी स्पष्ट केले की, हा निर्णय केवळ खर्च कपातीसाठी नव्हता, तर कंपनीच्या कार्यपद्धतीतील एका मोठ्या बदलाचा भाग होता. "आज, आम्ही आमच्या जागतिक कर्मचारी वर्गापैकी अंदाजे २.१% म्हणजेच सुमारे ४,८०० पदे कमी करत आहोत," असे एमी कोलमन यांनी मेमोमध्ये लिहिले. "वेगाने बदलणाऱ्या तंत्रज्ञान उद्योगात मायक्रोसॉफ्टला आमच्या ग्राहकांना अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा देणे सुरू ठेवण्यास मदत करणाऱ्या प्राधान्यक्रमांवर आमचे कर्मचारी, गुंतवणूक आणि संसाधने केंद्रित करणे हे आमचे ध्येय आहे." .ॲमेझॉन आणि मेटा प्लॅटफॉर्म्सनेही यावर्षी हजारो कर्मचाऱ्यांची कपात केली आहे. मायक्रोसॉफ्टने सोमवारी या कपातीची घोषणा केली. विशेष म्हणजे, २०२६ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत कंपनीच्या शेअर्समध्ये जवळपास २३% घसरण झाली. कर्मचारी कपात आणि शेअरच्या नुकसानीच्या बाबतीत, २०२२ नंतरची ही कंपनीची सर्वात वाईट सहामाही कामगिरी आहे. या सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील दिग्गज कंपनीने या वर्षाच्या सुरुवातीला आपल्या अमेरिकेतील सुमारे ७% कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्तीचा प्रस्तावही दिला होता..मायक्रोसॉफ्ट साधारणपणे जूनमध्ये, आपल्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस नोकरकपात करते, जेव्हा ती नवीन वर्षासाठी आपल्या खर्चाची योजना ठरवते. एआयच्या वाढत्या मागणीमुळे मायक्रोसॉफ्टच्या अझ्युर क्लाउड-कंप्युटिंग व्यवसायाला चालना मिळाली आहे, जो एप्रिलपर्यंत ओपनएआय मॉडेल्सचा एकमेव विक्रेता होता. तथापि, या सेवा चालवण्यासाठी डेटा सेंटर्स उभारण्याचा सतत वाढणारा खर्च त्याच्या रोख प्रवाहावर परिणाम करत आहे. कंपनी या महिन्याच्या अखेरीस आपले निकाल जाहीर करेल अशी अपेक्षा आहे. .Earth Aphelion: ६ जुलैला पृथ्वी सूर्यापासून सर्वाधिक दूर; 'अपसूर्य' स्थितीचा आवश्यक ती काळजी घेऊन घ्या अनुभव.एप्रिलमध्ये, कंपनीने तिमाही अझ्युर विक्री वॉल स्ट्रीटच्या अंदाजापेक्षा जास्त होईल असा अंदाज वर्तवला होता, पण त्याचबरोबर २०२६ साठी १९० अब्ज डॉलर्सच्या खर्चाचा अंदाजही जाहीर केला होता, जो अपेक्षेपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त होता. शिवाय, दैनंदिन व्यावसायिक कामे स्वयंचलित करणारी एआय साधने आता कंपनीच्या फायदेशीर सॉफ्टवेअर व्यवसायासमोर एक आव्हान म्हणून उदयास आली आहेत. डेटा सेंटरच्या मागणीमुळे मेमरी चिप्ससारख्या महत्त्वाच्या घटकांच्या वाढत्या किमतींमुळे, कन्सोलची मागणी आधीच कमी असताना मायक्रोसॉफ्टला एक्सबॉक्स कन्सोलच्या किमती वाढवण्यास भाग पडले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.