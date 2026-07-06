विज्ञान-तंत्र

Microsoft Layoff: टेक क्षेत्रात पुन्हा मोठा धक्का! मायक्रोसॉफ्टने ४,८०० कर्मचाऱ्यांना दाखवला बाहेरचा रस्ता; एचआर प्रमुखांनी थेट कारणच सांगितलं

Microsoft Layoff News: मायक्रोसॉफ्टने अंदाजे ४,८०० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीने हा निर्णय का घेतला, याचे स्पष्टीकरण कंपनीच्या एचआर प्रमुखांनी दिले आहे.
Microsoft Layoff

Microsoft Layoff

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मायक्रोसॉफ्ट या बलाढ्य कंपनीने अचानक अनेक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकल्याने तंत्रज्ञान जगतात खळबळ उडाली आहे. या बातमीने केवळ तंत्रज्ञान जगतालाच नव्हे, तर तिथे नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांनाही धक्का बसला आहे. मायक्रोसॉफ्ट आपल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या अंदाजे २.१ टक्क्यांनी कमी करण्याची योजना आखत आहे. याचा अर्थ ४,८०० कर्मचारी आपली नोकरी गमावतील.

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