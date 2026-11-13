मायक्रोसॉफ्टचा तांत्रिक बिघाड कायम; इंडिगोची ईमेल सेवा ठप्प, तर एअर इंडियाने प्रवाशांसाठी दिला 'हा' दिलासा

Air India Issues Passenger Update: जगभरातील अनेक देशांमध्ये मायक्रोसॉफ्टच्या सेवांमध्ये झालेल्या मोठ्या तांत्रिक बिघाडामुळे उद्योगक्षेत्र, वित्तीय सेवा आणि सरकारी कामकाज विस्कळीत झाले आहे. या आउटेजचा सर्वाधिक फटका आऊटलुक, टीम्स आणि कोपायलट या सेवांना बसला असून कोट्यवधी लोकांचे दैनंदिन कामकाज ठप्प झाले आहे. या तांत्रिक अडचणीची झळ भारतातील विमान वाहतूक क्षेत्रालाही बसली आहे..इंडिगो एअरलाईन्सने प्रवाशांसाठी सतर्कतेचा इशारा जारी करत म्हटले आहे की, त्यांच्या ईमेल सपोर्ट सेवेत बिघाड झाल्यामुळे प्रवाशांनी पाठवलेले संदेश कंपनीपर्यंत पोहोचण्यात अडचणी येऊ शकतात. तातडीच्या मदतीसाठी प्रवाशांनी वेबसाइट किंवा ॲपद्वारे '6E Skai' चा वापर करावा, असे आवाहन इंडिगोने केले आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: संजय शिरसाट यांच्या छत्रपती संभाजीनगर मधल्या घरासमोर मद्यधुंद तरुणांचा गोंधळ; पोलिसांच्या कारभारावर संताप.दुसरीकडे, एअर इंडियाने स्पष्ट केले आहे की या बिघाडाचा त्यांच्या विमान उड्डाणांवर किंवा ग्राहक सेवेवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. ईमेलचा संपर्क तुटू नये म्हणून त्यांनी पर्यायी मार्गाचा वापर केला असून, प्रवाशांच्या ईमेलना नेहमीप्रमाणे २४ तासांच्या आत उत्तरे दिली जात आहेत.भारतातील वित्तीय सेवा क्षेत्रालाही या बिघाडाचा मोठा फटका बसला असून, शेअर बाजारातील कर्मचाऱ्यांना सकाळच्या बैठकांपूर्वी दैनंदिन संशोधन अहवाल पाहण्यात आणि ग्राहकांशी संवाद साधण्यात मोठ्या अडचणी आल्या. एका भारतीय ब्रोकरेज कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ईमेलसाठी पर्यायी व्यवस्था असली तरी मोठ्या ग्राहकांसोबत मायक्रोसॉफ्ट टीम्सवर कॉल्स करणे कठीण झाले आहे..Samruddhi Expressway Accident : समृद्धी महामार्गावरील भीषण अपघातातील जखमींना तातडीने मदत; राजेश टोपे यांनी दिला मदतीचा हात.परदेशातही याचे पडसाद उमटले आहेत. ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमधील यूबीएस ग्रुपच्या प्रमुख रिटा एलकाझी यांनी आऊटलुक बंद पडल्यामुळे फोन कॉल्स आणि इतर पर्यायी माध्यमांचा आधार घेतल्याचे सांगितले. या गोंधळामुळे आर्थिक व्यवहारांचे तपशील अचूक तपासण्यासाठी अधिक खबरदारी घ्यावी लागत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. तसेच, अनेक व्यावसायिकांनी तात्पुरती सोय म्हणून जीमेलसारख्या वैयक्तिक खात्यांवरून अधिकृत ईमेल पाठवण्यास सुरुवात केली आहे..दरम्यान, मायक्रोसॉफ्टच्या सेवा अद्याप पूर्णपणे पूर्ववत झालेल्या नसून कंपनीचे तांत्रिक पथक सर्व्हर सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. यंत्रणेच्या पायाभूत सुविधांवर अतिरिक्त भार आल्यामुळे काही सर्व्हर अचानक बंद पडले आणि उर्वरित सर्व्हरवर ताण वाढल्याने हा बिघाड झाल्याचे मायक्रोसॉफ्टने स्पष्ट केले आहे.