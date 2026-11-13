विज्ञान-तंत्र

मायक्रोसॉफ्टचा तांत्रिक बिघाड कायम; इंडिगोची ईमेल सेवा ठप्प, तर एअर इंडियाने प्रवाशांसाठी दिला 'हा' दिलासा

Microsoft Outage Hits IndiGo Email: भारतातील वित्तीय सेवा क्षेत्रालाही या बिघाडाचा मोठा फटका बसला असून, शेअर बाजारातील कर्मचाऱ्यांना सकाळच्या बैठकांपूर्वी दैनंदिन संशोधन अहवाल पाहण्यात आणि ग्राहकांशी संवाद साधण्यात मोठ्या अडचणी आल्या.
Microsoft

Microsoft

esakal

संतोष कानडे
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Air India Issues Passenger Update: जगभरातील अनेक देशांमध्ये मायक्रोसॉफ्टच्या सेवांमध्ये झालेल्या मोठ्या तांत्रिक बिघाडामुळे उद्योगक्षेत्र, वित्तीय सेवा आणि सरकारी कामकाज विस्कळीत झाले आहे. या आउटेजचा सर्वाधिक फटका आऊटलुक, टीम्स आणि कोपायलट या सेवांना बसला असून कोट्यवधी लोकांचे दैनंदिन कामकाज ठप्प झाले आहे. या तांत्रिक अडचणीची झळ भारतातील विमान वाहतूक क्षेत्रालाही बसली आहे.

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