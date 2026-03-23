Mars Research : मंगळ ग्रहावर सापडलं जीवसृष्टी बनवणारं केमिकल; नासाच्या रोव्हरने लावला शोध, पृथ्वीला कसा फायदा होणार? पाहा

नासाच्या क्युरिऑसिटी रोव्हरने मंगळावर एक जबरदस्त शोध लावला आहे. मंगळाच्या पृष्ठभागावर पहिल्यांदाच शुद्ध गंधकाचे (पिवळे स्फटिक) सापडले आहेत. हे जीवन निर्माण करण्यासाठी महत्त्वाचे रसायन आहे..हे सर्व कसे घडले?क्युरिऑसिटी रोव्हर जो ८९९ किलोग्रॅम वजनाचा आहे, गेडीझ व्हॅली चॅनल नावाच्या प्राचीन नदीपात्रातून फिरत होता. हे ठिकाण अब्जावधी वर्षांपूर्वी पाण्याने भरलेले होते. एक दिवस रोव्हरने एक साधासा, मऊ दिसणारा खडक चिरडला. आणि त्यातून चमकदार पिवळे स्फटिक बाहेर आले! हे स्फटिक शुद्ध गंधकाचे (एलिमेंटल सल्फर) होते. मंगळावर सल्फेट्स (गंधकाचे क्षार) आधी सापडले होते पण असा शुद्ध, मूलभूत गंधक पहिल्यांदाच दिसला..शास्त्रज्ञ खूप आश्चर्यचकित झाले. कारण हे ठिकाण वाळवंटासारखे आहे, पण येथे शुद्ध गंधकाचे खडकांचे मोठे क्षेत्र सापडले. नासाचे शास्त्रज्ञ अश्विन वसावदा म्हणतात, "हे वाळवंटात ओॲसिस सापडण्यासारखे आहे. असे येथे असायला नको, तरीही आहे. आता याचे रहस्य उलगडायचे आहे." गंधक हे जीवनासाठी खूप गरजेचे आहे. ते प्रथिने बनवण्यासाठी लागणाऱ्या अमिनो आम्लांना तयार करण्यात मदत करते..गळावर पाण्याचे पुरावे, सेंद्रिय पदार्थ आणि आता हे शुद्ध गंधक सापडल्याने असे वाटते की, कधीतरी मंगळावर जीवनासाठी अनुकूल परिस्थिती असावी. पण शुद्ध गंधक कसे तयार झाले?कारण त्यासाठी खूप विशिष्ट रासायनिक परिस्थिती लागतात, जी या भागात दिसत नाहीत. हे मंगळाच्या भूतकाळातील काही मोठे रहस्य उघडू शकते.रोव्हरच्या शक्तिशाली कॅमेरे आणि उपकरणांनी हे स्फटिक तपासले. त्याने आतापर्यंत ४२ छिद्रे पाडून रासायनिक विश्लेषण केले आहे..आता शास्त्रज्ञ मॉडेल्स बनवून हे गंधक कसे आणि का तिथे पोहोचले याचा अभ्यास करत आहेत. क्युरिऑसिटी अजूनही गेडीझ व्हॅलीतून पुढे जात आहे. कदाचित आणखी असे आश्चर्यकारक शोध लागतील. हा शोध मंगळाला फक्त लाल वाळवंट नसून, रसायनांचा आणि खनिजांचा समृद्ध इतिहास असलेला ग्रह दाखवतो. क्युरिऑसिटी रोव्हर आपल्याला सांगत आहे की मंगळ अजूनही अनेक रहस्ये लपवून ठेवला आहे. जीवनाची सुरुवात कशी होते याचे उत्तर मंगळावरून मिळू शकते.