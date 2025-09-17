विज्ञान-तंत्र

Guardian System : भूकंपाच्या अर्धा तास आधीच मिळणार धोक्याचा इशारा! काय आहे गार्डियन प्रणाली? सामान्य लोकांसाठी 'असे' ठरणार फायदेशीर..

नासाच्या गार्डियन प्रणालीने रशियाजवळील भूकंपानंतर सुनामीचा अंतराळातून शोध घेतला आणि 30 मिनिटे आधी इशारा दिला. ही प्रणाली नेमकी काय आहे समजून घ्या सविस्तर
GNSS Upper Atmospheric Real-time Disaster Information and Alert Network

Saisimran Ghashi
  • नासाच्या गार्डियन प्रणालीने रशियाजवळील 8.8 रिश्टर भूकंपानंतर सुनामीचा 20 मिनिटांत शोध घेतला.

  • कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने 350+ GNSS स्टेशन्सद्वारे वातावरणीय बदलांचे विश्लेषण करून इशारे दिले.

  • सुनामी किनाऱ्यावर पोहोचण्यापूर्वी 30-80 मिनिटांचा वेळ देऊन आपत्ती व्यवस्थापन सुधारले.

रशियाच्या कामचटका द्वीपकल्पात जुलैच्या शेवटी आलेल्या 8.8 रिश्टर तीव्रतेच्या भूकंपानंतर नासाच्या गार्डियन प्रणालीने सुनामीचा त्वरित शोध घेतला आणि 20 मिनिटांतच इशारे जारी केले. या इशाऱ्यांमुळे सुनामी लाटा हवाई आणि पॅसिफिक किनाऱ्यांवर पोहोचण्यापूर्वी 30 ते 40 मिनिटांचा मौल्यवान वेळ मिळाला, ज्यामुळे स्थानिक प्रशासनाला आपत्कालीन उपाययोजना करण्यासाठी पुरेसा अवधी मिळाला.

