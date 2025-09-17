Guardian System : भूकंपाच्या अर्धा तास आधीच मिळणार धोक्याचा इशारा! काय आहे गार्डियन प्रणाली? सामान्य लोकांसाठी 'असे' ठरणार फायदेशीर..

नासाच्या गार्डियन प्रणालीने रशियाजवळील 8.8 रिश्टर भूकंपानंतर सुनामीचा 20 मिनिटांत शोध घेतला.कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने 350+ GNSS स्टेशन्सद्वारे वातावरणीय बदलांचे विश्लेषण करून इशारे दिले.सुनामी किनाऱ्यावर पोहोचण्यापूर्वी 30-80 मिनिटांचा वेळ देऊन आपत्ती व्यवस्थापन सुधारले..रशियाच्या कामचटका द्वीपकल्पात जुलैच्या शेवटी आलेल्या 8.8 रिश्टर तीव्रतेच्या भूकंपानंतर नासाच्या गार्डियन प्रणालीने सुनामीचा त्वरित शोध घेतला आणि 20 मिनिटांतच इशारे जारी केले. या इशाऱ्यांमुळे सुनामी लाटा हवाई आणि पॅसिफिक किनाऱ्यांवर पोहोचण्यापूर्वी 30 ते 40 मिनिटांचा मौल्यवान वेळ मिळाला, ज्यामुळे स्थानिक प्रशासनाला आपत्कालीन उपाययोजना करण्यासाठी पुरेसा अवधी मिळाला..ही घटना नासाच्या जेट प्रोपल्शन लॅबोरेटरीमध्ये विकसित होत असलेल्या गार्डियन (GNSS Upper Atmospheric Real-time Disaster Information and Alert Network) या प्रायोगिक सुनामी शोध प्रणालीसाठी एक यशस्वी चाचणी ठरली. गार्डियन प्रणालीने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि नवीन संदेशवहन प्रोटोटाइपच्या सहाय्याने वातावरणातील बदल शोधून तज्ज्ञांना त्वरित सूचना दिल्या. “ही प्रणाली पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झाली,” असे गार्डियनच्या विकसक कॅमिल मार्टिरे यांनी सांगितले..6G India : भारतात लवकरच सुरू होणार 6G इंटरनेट; IIT हैदराबादच्या विद्यार्थ्यांनी बनवला प्रोटोटाइप, हे नेमकं आहे तरी काय? जाणून घ्या.पारंपरिक पद्धतींमध्ये समुद्रातील खोलवर असलेल्या दाब सेन्सर्सवर अवलंबून राहावे लागते, जे दुर्मीळ आणि महाग असतात. मात्र गार्डियन जगभरातील 350 हून अधिक GNSS स्टेशन्सच्या जाळ्याचा वापर करून सुनामीमुळे होणारे वातावरणीय बदल तपासते, ज्यामुळे इशाऱ्यांचा वेग आणि व्याप्ती वाढते. “या अतिरिक्त मिनिटांचा इशारा मिळणे समुदायांना वाचवण्यासाठी निर्णायक ठरू शकते,” असे जेपीएलचे शास्त्रज्ञ सिद्धार्थ कृष्णमूर्ती यांनी नमूद केले..स्मार्टफोनचा राजा आला! ब्रँड कॅमेरा क्वालिटी अन दमदार फीचर्स, Samsung Galaxy S25 FE ची किंमत किती? EMI ऑफर्स एकदा बघाच.गार्डियन प्रणाली सुनामीच्या लाटा समुद्र आणि हवेला विस्थापित करताना निर्माण होणाऱ्या वातावरणीय तरंगांचा मागोवा घेते आणि GNSS रेडिओ सिग्नल्समधील बदलांचे विश्लेषण करते. यामुळे सुनामी किनाऱ्यावर पोहोचण्यापूर्वी तब्बल एक तास 20 मिनिटांपर्यंत इशारे देण्याची क्षमता या प्रणालीत आहे..नासाच्या गार्डियनने विद्यमान प्रणालींना पूरक ठरत सुनामी शोधण्याची पद्धत बदलली आहे. “ही प्रणाली आम्हाला अधिक अचूक आणि जलद माहिती देते,” असे NOAA च्या सुनामी संशोधन केंद्राचे संचालक ख्रिस्तोफर मूर यांनी सांगितले. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुनामी इशारा ग्रुपचे अध्यक्ष बिल फ्राय यांनी गार्डियनला “नव्या युगातील क्रांती” संबोधले. ही प्रणाली पुढील पिढीच्या सुनामी अंदाजासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असे त्यांनी नमूद केले..FAQs What is NASA's Guardian system?नासाची गार्डियन प्रणाली म्हणजे काय?गार्डियन ही नासाची प्रायोगिक सुनामी शोध प्रणाली आहे, जी GNSS स्टेशन्सच्या जाळ्याद्वारे वातावरणातील बदल तपासून सुनामीचा अंदाज लावते.How does Guardian detect tsunamis?गार्डियन सुनामीचा शोध कसा घेते?गार्डियन सुनामीमुळे समुद्र आणि हवेत निर्माण होणाऱ्या तरंगांचे विश्लेषण GNSS रेडिओ सिग्नल्सद्वारे करते आणि बदल शोधते.How much warning time does Guardian provide?गार्डियन किती वेळ आधी इशारा देते?गार्डियन सुनामी किनाऱ्यावर पोहोचण्यापूर्वी 30 ते 80 मिनिटांपर्यंत इशारे देऊ शकते.How does Guardian complement existing warning systems?गार्डियन विद्यमान इशारा प्रणालींना कशी पूरक ठरते?गार्डियन भूकंपीय डेटा आणि खोल समुद्रातील सेन्सर्सना पूरक म्हणून जलद आणि जागतिक स्तरावर माहिती पुरवते.Why is Guardian considered a paradigm shift?गार्डियनला क्रांतीकारी का मानले जाते?अंतराळातून थेट समुद्र गतिशीलतेचे निरीक्षण करून गार्डियन जलद आणि अचूक सुनामी अंदाज प्रदान करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.