Asteroid 2025 : पृथ्वीकडे वेगाने येतोय कुतुब मिनारपेक्षा मोठा लघुग्रह; नासाने दिली धक्कादायक माहिती, जगावर काय परिणाम होणार?

Asteroid 2025 FA22 : सप्टेंबर 2025 मध्ये अंतराळासंबंधित एक दुर्मीळ घटना घडणार आहे. नासाच्या सेंटर फॉर निअर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज (CNEOS) आणि जेट प्रोपल्शन लॅबोरेटरी (JPL) यांच्या नजरेत असलेला ‘2025 FA22’ हा विशाल लघुग्रह (Asteroid) पृथ्वीकडे येत आहे. यंदाच्या सुरुवातीला हवाई येथील पॅन स्टार्स 2 सर्व्हेद्वारे शोधण्यात आलेल्या या खड्ड्याने त्याच्या आकारामुळे आणि पृथ्वीच्या जवळ येण्याच्या घटनेमुळे भारतीयांसह जगभरातील लोकांचे लक्ष वेधले आहे..हा खड्डा 120 ते 280 मीटर रुंद आहे. दिल्लीतील प्रसिद्ध कुतूब मिनार जो 73 मीटर उंच आहे, त्याच्या तुलनेत हा खड्डा लहानात लहान असला तरी दुप्पट आणि मोठा असल्यास तब्बल चारपट उंच आहे. सूर्याभोवती 1.85 वर्षांच्या कालावधीत थोड्याशा लंबवर्तुळाकार आणि तिरक्या कक्षेत फिरणारा हा खड्डा 18 सप्टेंबर 2025 रोजी पृथ्वीपासून सुमारे 8,42,000 किलोमीटर अंतरावरून म्हणजेच चंद्रापासूनच्या अंतराच्या दुप्पट अंतरावरून झेप घेईल. हे अंतर खगोलशास्त्रज्ञ आणि हौशी निरीक्षकांसाठी हा लघुग्रह जवळून अभ्यासण्याची सुवर्णसंधी आहे..Retro Photo Prompt For Men : मुलींनी खूप AI फोटो बनवले! आता मुलांची बारी..Retro स्टाइल फोटो बनवा एका क्लिकवर...'हे' घ्या 10 प्रॉम्प्ट.आंतरराष्ट्रीय अंतराळ लघुग्रह चेतावणी नेटवर्क (IAWN) या गटाने या घटनेचा उपयोग FA22 च्या कक्षेचा अचूक अभ्यास आणि त्याच्या रासायनिक रचनेचा शोध घेण्यासाठी नियोजन केले आहे. रडार आणि शक्तिशाली ऑप्टिकल दुर्बिणींच्या साहाय्याने हा अभ्यास केला जाईल. याला ‘संभाव्य धोकादायक’ लघुग्रह म्हणून वर्गीकृत केले असले तरी तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे की पृथ्वीवर आदळण्याचा कोणताही धोका जवळच्या काळात नाही..Oppo F31 Pro लाँच होण्याआधीच माहिती लिक! काय आहेत दमदार फीचर्स अन् किंमत किती? एकदा बघाच.टोरिनो स्केलवर त्याचा धोका कमी आहे आणि पुढील शतकातही तो चंद्राच्या कक्षेपासून सुरक्षित अंतरावरून जाईल.अशा आकाराचा आणि जवळून जाणारा खड्डा दशकातून एक-दोनदा पृथ्वीजवळ येतो. त्यामुळे FA22 वैज्ञानिकांसाठी अभ्यासाचा अनमोल विषय आहे. याच्या निरीक्षणातून भविष्यातील धोक्यांचा अंदाज आणि अशा खड्ड्यांचा अभ्यास अधिक गहन होईल..FAQsWhat is asteroid 2025 FA22?2025 FA22 हा काय आहे?2025 FA22 हा सूर्याभोवती फिरणारा एक विशाल अंतराळ खड्डा आहे, जो 120 ते 280 मीटर रुंद आहे आणि सप्टेंबर 2025 मध्ये पृथ्वीजवळून जाईल.How close will FA22 come to Earth?FA22 पृथ्वीच्या किती जवळ येईल?हा खड्डा 18 सप्टेंबर 2025 रोजी पृथ्वीपासून सुमारे 8,42,000 किलोमीटर अंतरावरून, म्हणजेच चंद्राच्या दुप्पट अंतरावरून जाईल.Is asteroid FA22 dangerous to Earth?FA22 हा खड्डा पृथ्वीसाठी धोकादायक आहे का?नाही, तज्ज्ञांच्या मते FA22 पृथ्वीवर आदळण्याचा कोणताही धोका नजीकच्या काळात नाही.Why is NASA tracking this asteroid?नासा या खड्ड्यावर का लक्ष ठेवत आहे?नासा FA22 च्या कक्षेचा आणि रचनेचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच भविष्यातील धोक्यांचा अंदाज घेण्यासाठी त्यावर लक्ष ठेवत आहे.How often do asteroids like FA22 pass by Earth?FA22 सारखे खड्डे किती वेळा पृथ्वीजवळून जातात?अशा आकाराचे खड्डे दशकातून एक किंवा दोनदा पृथ्वीजवळून जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.