नासा (NASA) नेहमीच आंतराळातील विविध घडामोडींची अपडेट देत असते. आंतराळातील फोटो जगभरातील नागरिकांपर्यंत पोहोचवत असते. अशातच नासाने मंगळ ग्रहावरील एका क्रेटर (Mars crater) चा एक फोटो आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर केलाय. सध्या हा फोटो चर्चेचा विषय ठरलाय. (nasa shared a photo of crater of Mars on instagram)

नासाने HiRISE (The High Resolution Imaging Experiment) चा वापर करत हे फोटो टीपलाय आहे. हे छायाचित्र सोशल मीडियावर पोस्ट करत या संदर्भात माहिती दिली. या मंगळ ग्रहाचा फोटो शेअर करताच या पोस्टला लाईकचा वर्षाव झालाय. यावर युजर आपल्या प्रतिक्रिया देत आहे.