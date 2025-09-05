Nepal Bans Social Media : नेपाळमध्ये मोठा डिजिटल स्ट्राईक ! युट्यूब,फेसबूकसह २३ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी, सरकारने सांगितले 'हे' कारण

Summary नेपाळ सरकारने फेसबुक, युट्यूब, एक्ससह 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी न केल्यामुळे बंदी घातली आहे.टिकटॉक, व्हायबरसारख्या काही प्लॅटफॉर्मना नोंदणी केलेली असल्याने बंदीपासून सूट मिळाली आहे.या निर्णयावर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन व सेन्सॉरशिपचा आरोप करत मोठा विरोध होत आहे.. Nepal Digital Strike : नेपाळमध्ये फेसबुक, एक्स आणि युट्यूबसह २३ इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्यात आली आहे. नेपाळ सरकारने बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. एका वृत्तानुसार, नेपाळ सरकारने गुरुवारी सांगितले की ते फेसबुक, एक्स आणि युट्यूबसह बहुतांश सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ब्लॉक करत आहेत, कारण या कंपन्यांनी सरकारकडे नोंदणी करणे आवश्यक असलेल्या नियमांचे पालन केलेले नाही. .एका इंग्रजी वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार, नेपाळचे दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग म्हणाले की नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या सुमारे दोन डझन सोशल नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्मना वारंवार पुढे येऊन देशात त्यांच्या कंपन्या अधिकृतपणे नोंदणी करण्यासाठी नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. त्यांनी सांगितले की हे प्लॅटफॉर्म त्वरित ब्लॉक केले जातील. .दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने एक सार्वजनिक सूचना जारी केली की त्यांनी "नेपाळ दूरसंचार प्राधिकरणाला सर्व नोंदणीकृत नसलेल्या सोशल मीडिया साइट्स नोंदणीकृत होईपर्यंत निष्क्रिय करण्याचे आदेश दिले आहेत." वारंवार विनंत्यांनंतर, सरकारने पुन्हा २८ ऑगस्ट रोजी नेपाळमध्ये नोंदणी करण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी सात दिवसांची अंतिम मुदत दिली. ही अंतिम मुदत बुधवारी रात्री संपली. .टिकटॉक, व्हायबरवर बंदी नाहीटिकटॉक, व्हायबर आणि इतर तीन सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना नेपाळमध्ये तोपर्यंत काम करण्याची परवानगी असेल जोपर्यंत त्यांनी सरकारकडे नोंदणी केली असेल. नेपाळ सरकार या कंपन्यांना देशात संपर्क कार्यालय स्थापन करण्यास सांगत आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचे योग्य व्यवस्थापन आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांनी संसदेत एक विधेयक सादर केले आहे..सरकारच्या विधेयकाचा विरोध संसदेत अद्याप पूर्णपणे चर्चा न झालेल्या या विधेयकावर ऑनलाइन निषेध करणाऱ्या विरोधकांना सेन्सॉरशिप आणि शिक्षा देण्याचा एक मार्ग म्हणून मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात आहे. अधिकार गटांनी याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अंकुश लावण्याचा आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्याचा सरकारचा प्रयत्न म्हटले आहे..FAQsप्रश्न 1: नेपाळमध्ये सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी का घालण्यात आली? ➡️ कारण या कंपन्यांनी सरकारकडे अनिवार्य नोंदणी केली नव्हती.प्रश्न 2: कोणते सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स बंदीपासून वाचले आहेत? ➡️ टिकटॉक, व्हायबर आणि काही इतर नोंदणीकृत प्लॅटफॉर्म्स.प्रश्न 3: सरकार काय मागणी करत आहे या कंपन्यांकडून? ➡️ त्यांनी नेपाळमध्ये अधिकृत नोंदणी करून संपर्क कार्यालय स्थापन करावे.प्रश्न 4: या निर्णयावर टीका का होत आहे? ➡️ कारण याला सेन्सॉरशिप मानून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील गदा म्हणून पाहिले जात आहे.प्रश्न 5: या संदर्भात संसदेत काय झाले आहे? ➡️ सरकारने सोशल मीडिया नियमनासाठी विधेयक सादर केले आहे, पण त्यावर विरोधकांकडून तीव्र आक्षेप नोंदवला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.