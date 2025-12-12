विज्ञान-तंत्र

गुगलवर ‘या’ 4 गोष्टी सर्च केल्या तर थेट अटक! सावधान, चुकीचा सर्च पडू शकतो महागात!

NEVER SEARCH THESE 4 THINGS ON GOOGLE: गुगलचा वापर करताना काही सर्च असे असतात ज्यामुळे तुम्हाला कायदेशीर अडचणी, पोलिस तपास किंवा अटकसुद्धा होऊ शकते. बॉम्ब, हॅकिंग, अश्लील किंवा पायरेटेड कंटेंट सर्च करणे हा गंभीर गुन्हा होऊ शकतो.
GOOGLE SEARCH WARNING:  आजच्या जगात गुगल आपल्या दैनंदिन आयुष्याचा एक महत्त्वाचा भाग झाला आहे. एखाद्या छोट्याशा गोष्टीची माहिती घेताना सुद्धा आपण सरळ गुगलवरुन माहिती घेतो. पण तुम्हाला माहिती आहे का? की अशा काही गोष्टी आहेत ज्या तुम्ही सर्च केल्या तर तुम्ही अडचणीत येऊ शकतात. यामध्ये तुम्हाला जेल सुद्धा होऊ शकते. त्यामुळे गुगलवर काही सर्च करताना खालील गोष्टीची माहिती करुन घ्या.

