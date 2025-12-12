गुगलवर ‘या’ 4 गोष्टी सर्च केल्या तर थेट अटक! सावधान, चुकीचा सर्च पडू शकतो महागात!

GOOGLE SEARCH WARNING: आजच्या जगात गुगल आपल्या दैनंदिन आयुष्याचा एक महत्त्वाचा भाग झाला आहे. एखाद्या छोट्याशा गोष्टीची माहिती घेताना सुद्धा आपण सरळ गुगलवरुन माहिती घेतो. पण तुम्हाला माहिती आहे का? की अशा काही गोष्टी आहेत ज्या तुम्ही सर्च केल्या तर तुम्ही अडचणीत येऊ शकतात. यामध्ये तुम्हाला जेल सुद्धा होऊ शकते. त्यामुळे गुगलवर काही सर्च करताना खालील गोष्टीची माहिती करुन घ्या..बॉम्ब कसा बनवायचा?बॉम्ब, तसंच स्फोटक वस्तू, घातक शस्त्र कसे बनवायचे? ही माहिती गुगलवर शोधल्यास तो गंभीर गुन्हा मानला जातो. तुम्ही सर्च केलेले कीवर्ड सुरक्षा संस्थांच्या यादीत असतात. त्यामुळे अशा काही गोष्टी सर्च केल्यास तुमची चौकशी किंवा तुम्हाला नोटीस सुद्धा येऊ शकते..बाल अश्लील गोष्टीभारतामध्ये पॉक्सो कायद्यानुसार लहान मुलांसंबंधी अश्लील कंटेंट सर्च केल्यास, किंवा ते पाहिल्यास तो गंभीर गुन्हा मानला जातो. अशा साईटवर चुकूनही क्लिक करु नका, तुम्ही त्यात दोषी ठरलात तर तुमच्यावर कडक कारवाई होऊ शकते. .हॅकिंग संबंधित सॉफ्टवेअरगुगलवर जर तुम्ही हॅकिंग संबंधित टूल्स, सॉफ्टवेअर किंवा 'हॅक कसं करावं' असं काही सर्च केल्यास तुम्ही थेट सायबर क्राइमच्या रडारवर जाऊ शकतात. कायद्यानुसार कोणत्याही सिस्टीममध्ये अनधिकृत प्रवेश करणं हा मोठा गुन्हा आहे. .अश्लील कटेंट पाहणेभारतात अश्लील कटेंट पाहण्याला बंदी आहे. तुम्ही जर गुगलवर अश्लील कटेंट पाहत असाल किंवा ते डाऊनलोड करत असाल तर तुम्हाला अटक होऊ शकते. तसंच तुम्हाला दंड सुद्धा आकारला जाऊ शकतो. .सरकार ऑनलाइन सर्च गोष्टी कशा ट्रॅक करते?सरकार आणि सायबर एजन्सी AI तसंच अल्गोरिदम आणि आधुनिक मॉनिटरिंग गोष्टींद्वारे धोकादायक गोष्टींवर लक्ष ठेऊन असते. त्यामुळे वेळीत काळजी घ्या. गुगलवर काही गोष्टी सर्च करतात विचार नक्की करा. कारण तुमचं चुकीचं एक सर्च तुमच्यासाठी मोठी अडचण ठरू शकतं..Whatsapp मध्ये आलं नवीन फीचर! जाहिरातीतून कमवू शकता लाखो रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.