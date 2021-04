गुगलचे नवे अॅप; डॉक्युमेंट स्कॅन करून पीडीएफही बनवू शकता

कोल्हापूर : गुगल स्टॅक अ‍ॅप पीडीएफ फाईलमध्ये बिले, कागदपत्रे आणि पावत्या स्कॅन करेल आणि त्या फायलींना स्टॅकला नाव देवून सेव्ह सुध्दा करेल. हे अॅप आपल्याला आवश्यक माहितीसाठी डॉक्युमेट्स जलद स्कॅन करू देईल. गुगलने एक नवीन आणि अत्यंत उपयुक्त अॅप आणले आहे. 'गुगल स्टॅक' असे या अॅपचे नाव आहे. या अ‍ॅपद्वारे वापरकर्ते आपले कागदपत्रे स्कॅन करण्यास सक्षम असेल. हे अ‍ॅप कॅमस्केनर सारखे कार्य करेल. कागदजत्र स्कॅनर अॅप गूगलचा डॉकॅई वापरतो. तथापि, हे केवळ अमेरिकन अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध केले गेले आहे. भारतीय वापरकर्त्यांना काही काळ यासाठी प्रतीक्षा करावी लागू शकते. स्टॅकच्या संस्थापकाच्या मते, अ‍ॅप अद्याप प्रारंभिक पातळीवर आहे. अशी सुचली कल्पना स्टॅकचे कार्यसंघ नेते म्हणाले, 'काही वर्षांपूर्वी मी जेव्हा माझे शिक्षण प्रारंभ, सॉकरॅटिक प्राप्त केले तेव्हा मी गुगलमध्ये रुजू झालो. सॉक्रॅटिक हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांसाठी मी गुगलची कम्प्युटर व्हिजन आणि लॅंग्वेज वापरली आहे. जेणेकरून ते सहजपणे शिकू शकतील. जर आम्ही समान तंत्रज्ञानाचा वापर करून दस्तऐवज व्यवस्थित करण्यासाठी एखादे अ‍ॅप तयार करु शकलो असतो तर येथे मला ही कल्पना आली. डॉक्युमेट्स पीडीएफ फाइलमध्ये केले जातील स्कॅन ते म्हणाले, की हे अॅप पीडीएफ फाइलमध्ये बिले कागदपत्रे आणि पावत्या स्कॅन करेल आणि त्या फायली स्वयंचलितपणे स्टॅकचे नाव देईल. अॅप आपल्याला आवश्यक माहितीसाठी दस्तऐवज जलद स्कॅन करू देईल. अॅप महत्वाची माहिती जसे की तारीख किंवा एकूण रक्कम ओळखेल आणि ती वरच्या बाजूस दर्शवेल. फिंगरप्रिंट स्कॅनरही मिळेल सुरक्षेसाठी अॅपमध्ये फेस किंवा फिंगरप्रिंट स्कॅनरचे पर्याय उपलब्ध असतील. याव्यतिरिक्त, वापरकर्ते गुगल ड्राइव्हवरील स्टॅक अॅपवरून स्कॅन केलेले कागदपत्रेही जतन करू शकतात. अॅप भारतात कधी आणले जाईल याबाबत कंपनीकडून कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.



