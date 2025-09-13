३०० वर्षानंतर मानवी शरीरात आढळला नवा अवयव, कॅन्सर उपचारात होऊ शकतो बदल

जवळपास ३०० वर्षांनंतर मानवी शरीरात नव्या अवयवाचा शोध लागलाय. कॅन्सरची चाचणी करत असताना अपघाताने हा शोध लागला असून यामुळे मानवाच्या शरीराबद्दल असणाऱ्या माहितीत आणखी भर पडलीय. नेदरलँडमधील शास्त्रज्ञांनी हा लावलेला हा शोध आश्चर्यकारक असा आहे. २०२० मध्ये एका कॅन्सरची चाचणी करताना त्यांना घशात ग्रंथींचा एक समुह आढळून आलाय. यामुळे कॅन्सर डोक्याच्या आणि मानेच्या कॅन्सरमधील उपचारात मदत होऊ शकते. रेडिएशन थेरपीमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांना रोखण्यासाठी हे फायद्याचं ठरण्याची शक्यता संशोधकांनी व्यक्त केलीय..घशात आढळलेल्या ग्रंथींना ट्युबेरियल लाळ ग्रंथी असं म्हटलं जातं. नाकाच्या मागच्या भागाला ओलसर ठेवण्यासाठी या ग्रंथींची मदत होते असं मानलं जातं. संशोधकांच्या मते डोकं आणि मानेच्या ट्युमरसाठी जे रुग्ण रेडिएशन थेरपी घेतायत त्यांच्या उपचारात हे संशोधन महत्त्वाचं ठरू शकतं..ॲमस्टरडॅम इथं असलेल्या नेदरलँड्स कॅन्सर इन्स्टिट्यूटमध्ये संशोधक एका नव्या PSMA PET-CT स्कॅनची चाचणी घेत होते. प्रोस्टेट कॅन्सर ओळखण्यासाठी कॉम्प्युटेड टोमोग्राफी आणि पॉझिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी (PET) यांच्या माध्यमातून ही चाचणी होते. या चाचणीत रुग्णाच्या शरीरात एक रेडिओअॅक्टिव्ह ट्रेसर सोडण्यात येतो. यामुळे शरिरातील संसर्ग समजण्यास मदत होते. सर्वसामान्यपणे प्रोस्टेट ट्यूमर शोधण्यासाठी ही पद्धत वापरण्यात येते. मात्र संशोधकांच्या टीमला नाकाच्या मागे असलेल्या भागात दोन अनपेक्षित जागी चमकल्याचं दिसलं. इथं जवळपास १.५ इंच लांबीच्या या ग्रंथी दिसून आल्या. या आधीपासून माहिती असणाऱ्या मुख्य लाळ ग्रंथींसारख्याच दिसत होत्या..Right Time to Eat Sweets: जेवणानंतर गोड खाणं आरोग्यासाठी का फायदेशीर आहे? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा मत.डेली मेलच्या रिपोर्टनुसार, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट वाउटर वोगेल म्हणाले की, शरीरात मोठ्या लाळ ग्रंथींचे तीन समूह असतात. मात्र नाकाच्या मागच्या भागात नाही. आम्हाला माहित होतं की नाकाच्या मागील भागात असलेल्या लाळ किंवा ग्रंथी या लहान असतात. जवळपास १००० ग्रंथी या त्वचेवर पसरलेल्या असतात. त्यामुळे ज्यावेळी नाकाच्या मागच्या भागात या ग्रंथी सापडल्या तेव्हा आम्हाला आश्चर्य वाटलं..संशोधकांनी यानंतर जवळपास १०० रुग्णांच्या तपासणी अहवालांचा अभ्यास केला. सर्व रुग्णांमध्ये या ग्रंथी आढळून आल्या. हा शोध रेडिएशनचे दुष्परिणाम कमी करण्यास मोलाचा ठरू शकते. नेदरलँड्स कॅन्सर इन्स्टिट्यूटमध्ये वोगेल आणि सर्जन मॅथिज एच वाल्स्टार हे डोकं आणि मानेच्या ट्यूमर असलेल्या रुग्णांवर रेडिएशनचा कसा परिणाम होतो याचा अभ्यास करतात. रेडिएशन थेरपीमुळे लाळ ग्रंथींना नुकसान होऊन रुग्णांना खाणे, गिळणे किंवा बोलणं कठीण होतं..वोगेल यांनी सांगितलं की, रेडिएशनमुळे सबमँडिब्युलर लाळ ग्रंथींमध्येही दुष्परिणाम दिसून येतात. ७०० हून अधिक रुग्णांच्या तपासणी अहवालाचा अभ्यास केल्यानंतर असं समोर आलं की, नव्या ग्रंथींना जितके जास्त रेडिएशन मिळाले तेवढी गुंतागुंत अधिक होती. बहुतांश रुग्णांसाठी जसं याआधी माहिती असलेल्या ग्रंथींना वाचवण्याचा प्रयत्न करतो तसं नव्याने सापडलेल्या ग्रंथींच्या जागेवर रेडिएशन देणं टाळता आलं पाहिजे..नव्याने सापडलेल्या ग्रंथींचं संरक्षण कसं करता येईल आणि त्याचा कोणत्या रुग्णांना फायदा होईल हे शोधण्याचा शास्त्रज्ञांचा आता प्रयत्न असणार आहे. जर य़ात यश मिळालं तर होणारे दुष्परिणाम कमी करता येतील. यामुळे उपचारानंतर रुग्णांना त्याचा लाभ होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.