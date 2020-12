नव्या वर्षांत WhatsApp चे नवे फिचर्स; चॅटींगमध्ये होणार अमुलाग्र बदल 

नवी दिल्ली : नव्या वर्ष यायला आता काही वेळच राहिला आहे. 2021 या नव्या वर्षाची सुरवात लवकरच होणार आहे. टेक्नोलॉजीच्या अनेक कंपन्यादेखील नव्या वर्षात नवे फिचर्स घेऊन येण्यास उत्सुक आहेत. नव्या वर्षात WhatsApp देखील खूप सारे नवे फिचर्स घेऊन यायची तयारी करत आहे. नव्या वर्षात WhatsApp मध्ये प्रमुख तीन फिचर्स येणार आहेत. चला या नव्या फिचर्सबाबतच आपण जाणून घेऊयात... मल्टीपल पेस्ट

WABetaInfo च्या सांगण्यानुसार, व्हाट्सएपमध्ये सर्वांत खास फिचर येणार आहे. अपडेट आल्यानंतर तुम्ही एकावेळेला अनेक फोटो आणि व्हिडीओ कॉपी करुन दुसऱ्या चॅटमध्ये पेस्ट करु शकाल. सध्या तरी फोटो-व्हिडीओ कॉपी करण्याचा फिचर उपलब्ध नाहीये. मात्र या फिचरचे टेस्टिंग सध्या बीटा व्हर्जनवर होत आहे.

ऑडिओ-व्हिडीओ कॉलिंग हेही वाचा - बंदी घातलेले ऍप वापरणाऱ्यांना होतो दंड? सरकारने केलं स्पष्ट व्हाट्सएपच्या वेब व्हर्जनवर लवकरच ऑडियो-व्हिडीयो कॉलिंगचे फिचर येणार आहे. यानंतर आपण व्हाट्सएप ऍपप्रमाणेच लॅपटॉप किंवा डेस्कटॉपवरुन व्हिडीओ-ऑडीओ कॉलिंग करु शकाल. व्हाट्सएपच्या या फिचरनंतर झूम, गूगल मीट सारख्या व्हिडीओ कॉलिंगच्या ऍपच्या अडचणीत वाढ होऊ शकते. नवी पॉलिसी

व्हाट्सएपची नवी पॉलिसी देखील येत्या 8 फेब्रुवारीपासून लागू होणार आहे. आपल्या आगामी पॉलिसीवरुन व्हाट्सएपने म्हटलंय की जर आपल्याला त्यांच्या अटी मंजूर नसतील तर आपण WhatsApp वापरणे बंद करु शकता.

Web Title: new whatsapp features to launch in new year 2021