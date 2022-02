ड्रायव्हिंग करताना फोनवर बोलणं ठरणार कायदेशीर: नितीन गडकरी | Nitin Gadkari

अलीकडच्या काळात वाहतुकीचे नियम खुपच कडक करण्यात आले आहेत. वाहतुकीचे नियम (Traffic Rules) मोडल्यावर मिळणारी शिक्षा किंवा दंडाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. गाडी चालवताना मोबाईलवर बोलणं हा कायद्याने गुन्हा आहे. असं केलेलं आढळल्यास वाहतूक पोलीस (Traffic Police) कारवाई केली जाते. परंतु येणाऱ्या काळात ही कारवाई होणार नाही.

गाडी चालवताना फोनवर बोलणं आता गुन्हा ठरणार नाही, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी सांगितले आहे. परंतु त्यासाठी काही नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे, असंही ते म्हणाले. लवकरच याविषयीची घोषणा लोकसभेत केली जाईल, असंही ते म्हणाले. (Nitin Gadkari Said that Driving while taking on the phone moght soon legal)

हेही वाचा: नितीन गडकरी यांना कार्यक्षम खासदार पुरस्कार

नितीन गडकरी यांनी याबाबत बोलताना सांगितले की, गाडी चालवताना तुम्ही फोनवर बोलू शकता, परंतु बोलत असताना फोन तुमच्या हातात नसावा. हॅण्ड्सफ्री उपकरण (उदा. इअरफोन, ब्लूटूथ इ.) वापरून तुम्ही फोनवर बोलू शकता. फोनवर बोलताना तुमचा मोबाईल तुमच्या खिशात असावा किंवा बाजूला ठेवलेला असावा. या पद्धतीने तुम्ही फोनवर बोललात तर तो गुन्हा ठरणार नाही, असं नितीन गडकरी यांनी सांगितले. या परिस्थितीमध्ये वाहतूक पोलीस तुमच्याकडून दंड आकारू शकत नाहीत. परंतु पोलिसांनी अशी कारवाई केल्यास तुम्ही त्यांच्याविरोधात कोर्टात जाऊ शकता.

हेही वाचा: वाहतूक नियम पाळा; पोलिसांशी वाद टाळा

गाडी चालवताना फोनवर बोलत आहात, म्हणून अटक झाली तरीही तुम्ही कोर्टात अपील करू शकता. यामुळे वाहनचालकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. हा निर्णय रस्ते अपघात कमी करण्याच्या सरकारच्या ध्येयाशी सुसंगत आहे. असंही गडकरींनी सांगितले.