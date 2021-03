जबरदस्त फीचर्ससह OnePlusची नवी सीरिज लाँच; कॅमेरा, किंमत आणि बरंच काही

OnePlus 9 mobile : पुणे : चीनमधील अग्रगण्य स्मार्टफोन कंपनी असलेल्या वनप्लसने वनप्लसची नवी सिरीज लाँच केली आहे. या नव्या सीरीजमध्ये वनप्लस 9, वनप्लस 9 प्रो आणि वनप्लस 9 आरचा समावेश आहे. वनप्लस कंपनीने आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवरून मंगळवारी (ता.२३) संध्याकाळी ही सीरिज लाँच केली. वनप्लस 9 आणि वनप्लस 9 प्रो या स्मार्टफोनच्या कॅमेऱ्याचा आनंद यूजरला लुटता यावा, यासाठी वनप्लसने हसलब्लेड (Hasselblad) सोबत करार केला आहे.

- बुलेट खरेदीचं स्वप्न होणार पूर्ण; आता घेता येणार ४० हजारांच्या आता​

वनप्लस 9 सीरिजमध्ये आहेत जबरदस्त फीचर्स

वनप्लस 9 आणि वनप्लस 9 प्रो क्वाडकॉम स्नॅपड्रॅगन 888 प्रोसेसरचा वापर केला आहे. स्मार्टफोनमध्ये 4500 mAh ची बॅटरीसह 128 जीबी मेमरी, 8 जीबी रॅम आणि 256 जीबीपर्यंत स्टोरेज देण्यात आलं आहे. वनप्लस 9 मध्ये 6.55 इंचाचा फूल एचडी प्लस फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले दिला आहे. त्याचबरोबर यात 48 मेगापिक्सलचा प्रायमरी कॅमेरा सेन्सरदेखील देण्यात आला आहे. तर 50 मेगापिक्सलचा अल्ट्रा वाइड कॅमेरा सेंसर दिला आहे. यानंतर, 2 मेगापिक्सल मोनोक्रोम कॅमेराही या मोबाईलमध्ये देण्यात आला आहे. यासोबतच कंपनीने सेल्फीसाठी 16 मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे. वनप्लस-9 8 जीबी रॅम, 128 जीबी स्टोरेज व्हॅरिएंटची किंमत 49,999 रुपये, तर 12 जीबी रॅम, 256 जीबी स्टोरेज व्हॅरिएंटची किंमत 54,999 रुपये पासून सुरू होईल.

"Introducing the @OnePlus9Series. Hasselblad Camera for Mobile is our most uncompromising camera system. Delivering class-leading technology with our most innovative camera features. pic.twitter.com/7g8Tw5OJEK

— OnePlus India (@OnePlus_IN) March 23, 2021