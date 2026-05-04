OnePlus अन् Realme कंपनीने केली भागीदारी; भविष्यातले स्मार्टफोन कसे असतील? पाहा

वनप्लस आणि रिअलमी या दोन लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रँड्सनी एकत्र येण्याची मोठी बातमी समोर आली आहे. दोन्ही कंपन्या आता एका नव्या संयुक्त व्यवसाय रचनेत काम करतील. ही बातमी चीनमधील रिपोर्ट्समधून समोर आली असून याचा परिणाम जगभरातील यूजर्सवर होणार आहे..का घेतला विलीनीकरणचा निर्णय?वनप्लस आणि रिअलमी आता जगभरात आपल्या कामकाजात विलय करत आहेत. केवळ चीनपुरते नाही तर युरोप, भारत आणि इतर सर्व देशांमध्ये हे बदल होतील. दोन्ही ब्रँड्स एका नव्या प्रॉडक्ट सेंटरद्वारे काम करतील. उत्पादन नियोजन, मार्केटिंग, कस्टमर सर्व्हिस आणि ग्लोबल मॅनेजमेंट सारखी सर्व कामे आता एकत्र होतील. वनप्लसचे सह-संस्थापक पिटे लाऊ हे या नव्या टीमचे प्रमुख असतील.दोन्ही ब्रँड्स ओप्पो कंपनीच्या अंतर्गत येतात आणि बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स परिवाराचे भाग आहेत. स्मार्टफोन बाजारात प्रचंड स्पर्धा आणि नफा कमी होत असल्याने खर्च कमी करणे, रिसर्च आणि डेव्हलपमेंट सामायिक करणे, डिझाईन्स पुन्हा वापरणे आणि प्रॉडक्ट लाइन सोपी करणे गरजेचे झाले आहे. ही विलीनीकरणाची प्रक्रिया यासाठी उपयुक्त ठरेल..युरोपमध्ये काय होणार?वनप्लसने युरोपमध्ये आपले ऑपरेशन्स कमी केल्याच्या बातम्या येत होत्या. स्टाफ कमी करणे, कमी प्रॉडक्ट लाँचेस आणि काही ठिकाणी फ्लॅगशिप फोन न मिळणे अशा समस्या वाढल्या होत्या. विलीनीकरणानंतर युरोपमध्ये वनप्लसचे भविष्य कसे असेल याबाबत अजून स्पष्टता नाही. मात्र कंपनीने पूर्ण बंद होण्याची कोणतीही घोषणा केलेली नाही.वनप्लस यूजर्सना काय फरक पडेल?सध्याच्या वनप्लस यूजर्सना लगेच मोठा बदल दिसणार नाही. पण नवीन फोन रिअलमी किंवा ओप्पो सारखे दिसायला आणि काम करायला सुरुवात करतील. समान डिझाईन्स, सॉफ्टवेअर फीचर्स, जलद रिलीज आणि किंमती कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र जे यूजर्स वनप्लसची वेगळी ओळख आवडते त्यांना हे आवडणार नाही..भविष्यात नवे मोबाईल कसे असेल?भारत दोन्ही ब्रँड्ससाठी अतिशय महत्त्वाचे आणि मोठे मार्केट आहे. येथे वनप्लस मागे हटणार नाही. नियमित नवीन फोन लाँच, चांगली सर्व्हिस आणि स्टोर्स सुरू राहतील. भारतीय यूजर्सना याचा फारसा नकारात्मक परिणाम होणार नाही.वनप्लस म्हणजे वेगवान कामगिरी, स्वच्छ ऑक्सिजनओएस, आकर्षक डिझाईन आणि फ्लॅगशिप किलर फोन म्हणून ओळख आहे. ही ओळख टिकवून विलीनीकरण कंपनीला मजबूत करेल की कमकुवत करेल हे काळच सांगेल. सध्या तरी उत्सुकता आणि थोडासा संभ्रम दोन्ही आहेत.