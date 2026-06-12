OnePlus Turbo 6X Pro मोबाईलची धमाकेदार एन्ट्री! चक्क 8000mAh एवढी मोठी बॅटरी; लॉन्च होताच डिस्काउंट, किंमत फक्त...

OnePlus कंपनीने आपल्या Turbo सीरीजमध्ये नवी भर घातली आहे. नुकतेच चीनमध्ये Turbo 6X आणि Turbo 6X Pro स्मार्टफोन्स लॉन्च करण्यात आले आहेत. मोठ्या बॅटरी, ब्राइट डिस्प्ले आणि पावरफुल प्रोसेसरसह या फोनने टेक लवर्सचे लक्ष वेधले आहे..डिस्प्लेसुरुवातीला Turbo 6X मॉडेल 6.72 इंच Full-HD+ LCD डिस्प्ले देत आहे. 144Hz रिफ्रेश रेट आणि 1000 निट्स ब्राइटनेसमुळे स्क्रोलिंग आणि गेमिंग अतिशय स्मूथ वाटते. मात्र Pro व्हेरिएंट खरोखरच खास आहे. यात 6.78 इंच Samsung AMOLED पॅनल आहे ज्याची 1.5K रिझोल्यूशन, 144Hz रिफ्रेश रेट आणि कमाल 6500 निट्स ब्राइटनेस आहे. बाहेरच्या सूर्यप्रकाशातही स्क्रीन सहज दिसेल..गिग वर्कर्ससाठी मोठी खुशखबर! नवीन e-Shram पोर्टल झालं सुरू; २१ जूनपर्यंतच करता येणार नोंदणी, पाहा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस.परफॉर्मन्सया दोन्ही फोनमध्ये MediaTek चे नवीन Dimensity Super सीरीज प्रोसेसर वापरण्यात आले आहेत. Turbo 6X मध्ये Dimensity 7360 Super तर Pro मध्ये जास्त पावरफुल Dimensity 7400 Super चिपसेट आहे. 12GB पर्यंत RAM आणि 256GB स्टोरेजसह मल्टिटास्किंग आणि हेवी गेमिंग सहज हाताळता येईल. दोन्ही फोन Android 16 वर आधारित ColorOS 16 वर चालतात..Whatsapp Redesign : तीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर व्हॉट्सॲपचे धमाकेदार अपडेट! एक टॅपवर सर्व ऑप्शन, कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर.कॅमेरा आणि AI फीचर्सफोटोग्राफी प्रेमींसाठी Pro मॉडेल आकर्षक पर्याय आहे. यात OIS सह 50MP मुख्य कॅमेरा, 8MP अल्ट्रावाइड आणि 16MP सेल्फी कॅमेरा आहे. Turbo 6X मध्ये 50MP मुख्य सेन्सर, 2MP सेकंडरी आणि 8MP सेल्फी शूटर दिला आहे. Pro मध्ये AI ट्रान्सलेशन, AI रायटिंग, व्हॉइस नोट्स आणि गेमर्ससाठी विशेष टूल्स देखील उपलब्ध आहेत..बॅटरी आणि मजबूत बिल्डया फोनची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे त्यांची अफाट बॅटरी. Turbo 6X मध्ये 7000mAh बॅटरी 45W फास्ट चार्जिंगसह आहे. तर Turbo 6X Pro मध्ये 8000mAh बॅटरी आणि 80W चार्जिंग दिली आहे. एकदा चार्ज केल्यावर पूर्ण विकेंड सहज काढता येईल. ड्युरेबिलिटीमध्ये Pro मॉडेल IP66, IP68, IP69 आणि IP69K रेटिंगसह पूर्णपणे वॉटर आणि डस्ट रेसिस्टंट आहे. Turbo 6X ला IP64 रेटिंग मिळाले आहे..Light Bill Saving Tips : रात्रभर AC, फॅन चालवूनही वाढवणार नाही वीजबिल; वापरुन पाहा 'या' 7 पैकी एक ट्रिक.किंमत आणि उपलब्धताकिंमती अतिशय आकर्षक ठेवल्या आहेत. Turbo 6X ची सुरुवात CNY 1,899 (सुमारे 26,800 रुपये) पासून होते. Pro मॉडेल CNY 1,999 (सुमारे 28,100 रुपये) पासून सुरू होईल. प्री ऑर्डर्स सुरू झाले असून 15 जूनपासून विक्री सुरू होणार आहे.OnePlus ने यावेळी बॅटरी, डिस्प्ले आणि परफॉर्मन्सचा उत्तम तोल साधला आहे. बजेट आणि प्रीमियम दोन्ही सेगमेंटमध्ये स्पर्धा वाढवणारे हे फोन मार्केटमध्ये वेगळे स्थान निर्माण करतील असा विश्वास आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.