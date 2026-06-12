विज्ञान-तंत्र

OnePlus Turbo 6X Pro मोबाईलची धमाकेदार एन्ट्री! चक्क 8000mAh एवढी मोठी बॅटरी; लॉन्च होताच डिस्काउंट, किंमत फक्त...

OnePlus Turbo 6X Pro लाँच झाला आहे. 8000mAh बॅटरीने सर्वांना हैराण केले आहे. किंमत आणि इतर फीचर्स जाणून घ्या सविस्तर
OnePlus Turbo 6X Price in India

OnePlus Turbo 6X Price in India

Saisimran Ghashi
Updated on

OnePlus कंपनीने आपल्या Turbo सीरीजमध्ये नवी भर घातली आहे. नुकतेच चीनमध्ये Turbo 6X आणि Turbo 6X Pro स्मार्टफोन्स लॉन्च करण्यात आले आहेत.

मोठ्या बॅटरी, ब्राइट डिस्प्ले आणि पावरफुल प्रोसेसरसह या फोनने टेक लवर्सचे लक्ष वेधले आहे.

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