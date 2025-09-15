विज्ञान-तंत्र

Oppo F31 Pro लाँच होण्याआधीच माहिती लिक! काय आहेत दमदार फीचर्स अन् किंमत किती? एकदा बघाच

Oppo F31 Pro smartphone launch : ओप्पो F31 मालिका भारतात १५ सप्टेंबरला लाँच होणार असून F31 Pro स्मार्टफोनची माहिती लिक झाली आहे
Oppo F31 Pro smartphone launch details

Oppo F31 Pro smartphone launch details

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on
Summary

  • Oppo F31 Pro स्मार्टफोन उद्या लॉंच होणार आहे

  • त्याआधीच याची किंमत आणि फीचर्सची माहिती लिक झाली आहे

  • चला तर जाणून घ्या सगळं काही सविस्तर

Oppo F31 Pro Details : ओप्पो त्यांची नवीन F31 स्मार्टफोन सिरीज उद्या म्हणजेच 15 सप्टेंबरला भारतात लाँच करणार आहे. पण लाँचपूर्वीच या सिरीजच्या किमतींचा खुलासा झाला आहे. F31, F31 Pro आणि F31 Pro+ अशा तीन मॉडेल्सच्या या मालिकेत मिडरेंज स्मार्टफोन्सच्या मार्केटमध्ये क्रांती घडवण्याची क्षमता आहे. गेल्या वर्षीच्या F29 मालिकेच्या तुलनेत यंदा बॅटरी, डिस्प्ले आणि कॅमेरा यांमध्ये उल्लेखनीय सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे तंत्रज्ञानप्रेमींमध्ये उत्साह आला आहे.

Loading content, please wait...
mobile
New 5G Mobile
Mobile Phone
5G Smart Phone
Smartphone Launch
Oppo
New mobile launches in India
Budget smartphones India
Oppo F31 Pro features
Oppo F31 Pro price
Oppo smartphone launch

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com