Oppo F31 Pro लाँच होण्याआधीच माहिती लिक! काय आहेत दमदार फीचर्स अन् किंमत किती? एकदा बघाच

Oppo F31 Pro स्मार्टफोन उद्या लॉंच होणार आहेत्याआधीच याची किंमत आणि फीचर्सची माहिती लिक झाली आहेचला तर जाणून घ्या सगळं काही सविस्तर.Oppo F31 Pro Details : ओप्पो त्यांची नवीन F31 स्मार्टफोन सिरीज उद्या म्हणजेच 15 सप्टेंबरला भारतात लाँच करणार आहे. पण लाँचपूर्वीच या सिरीजच्या किमतींचा खुलासा झाला आहे. F31, F31 Pro आणि F31 Pro+ अशा तीन मॉडेल्सच्या या मालिकेत मिडरेंज स्मार्टफोन्सच्या मार्केटमध्ये क्रांती घडवण्याची क्षमता आहे. गेल्या वर्षीच्या F29 मालिकेच्या तुलनेत यंदा बॅटरी, डिस्प्ले आणि कॅमेरा यांमध्ये उल्लेखनीय सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे तंत्रज्ञानप्रेमींमध्ये उत्साह आला आहे..या मालिकेतील F31 Pro मॉडेलची सुरुवातीची किंमत सुमारे 35000 रुपये असण्याची शक्यता आहे, जी मागील F29 च्या 23,999 रुपयांच्या तुलनेत जास्त आहे. या मालिकेत 6.57 इंच 2D कर्व्हड AMOLED डिस्प्ले आहे जो मिडनाइट ब्लू, क्लाउड ग्रीन, ब्लूम रेड (F31) आणि जेमस्टोन ब्लू, हिमालयन व्हाइट, फेस्टिव्हल पिंक (Pro) रंगांमध्ये उपलब्ध असेल..Retro स्टाइल फोटो बनवा एका क्लिकवर...स्लिम 7.69 मिमी डिझाइनसह ही सिरीज एरोस्पेस ग्रेड अलुमिनियम अलॉय (AMo4) आणि डायमंड कट एजेससह बांधली गेली आहे, ज्यामुळे ती टिकाऊ आणि आकर्षक आहे. F31 मालिकेची खासियत म्हणजे 7000mAh ची दमदार बॅटरी, जी 80W सुपरVOOC फास्ट चार्जिंग आणि बायपास चार्जिंगला सपोर्ट करते. याशिवाय 50MP मुख्य कॅमेरा, 2MP सेकंडरी कॅमेरा आणि 32MP फ्रंट कॅमेरा सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी चांगला आहे..Samsung Galaxy S24 Ultra मोबाईलवर चक्क 70 हजारचा डिस्काउंट; प्रीमियम ऑफर पाहा एका क्लिकवर.ही मालिका MIL STD 810H-2022 प्रमाणित असून IP68 आणि IP69 रेटिंग्ससह पाणी आणि धक्क्यांपासून संरक्षण देते. Android 15 वर आधारित ColorOS या फोन्सना अत्याधुनिक सॉफ्टवेअर अनुभव प्रदान करते.लाँचपूर्वीच माहिती लिक झालेल्या माहितीमुळे या सिरीजबद्दल उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. ओप्पो F31 मालिका मिडरेंज स्मार्टफोनच्या क्षेत्रात नवे मानदंड स्थापित करेल अशी अपेक्षा आहे..FAQsWhat is the launch date of Oppo F31 series in India? (ओप्पो F31 मालिकेचा भारतातील लाँच डेट काय आहे?)ओप्पो F31 मालिकेचा लाँच भारतात १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी होणार आहे, ज्यात F31, F31 Pro आणि F31 Pro+ हे मॉडेल्स समाविष्ट आहेत.What is the expected price of Oppo F31 Pro? (ओप्पो F31 Pro ची अपेक्षित किंमत काय आहे?)ओप्पो F31 Pro ची सुरुवातीची किंमत सुमारे ३५,००० रुपये असण्याची शक्यता आहे, जे मागील F29 मॉडेलच्या २३,९९९ रुपयांच्या तुलनेत अधिक आहे.What are the key features of the battery in Oppo F31 series? (ओप्पो F31 मालिकेतील बॅटरीचे मुख्य वैशिष्ट्ये काय आहेत?)ओप्पो F31 मालिकेतील सर्व मॉडेल्समध्ये ७०००mAh मोठी बॅटरी आहे, जी ८०W सुपरVOOC फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते आणि बायपास चार्जिंग सुविधा देखील उपलब्ध आहे.What camera setup does the Oppo F31 series have? (ओप्पो F31 मालिकेचा कॅमेरा सेटअप काय आहे?)ओप्पो F31 मालिकेत मागील बाजूला ५०MP मुख्य कॅमेरा आणि २MP सेकंडरी कॅमेरा असून, पुढील बाजूला ३२MP सेल्फी कॅमेरा आहे, जो व्हिडिओ कॉल्स आणि सेल्फीसाठी उत्तम आहे.What durability certifications does the Oppo F31 series offer? (ओप्पो F31 मालिकेत कोणत्या टिकाऊ प्रमाणपत्रे आहेत?)ओप्पो F31 मालिका MIL STD 810H-2022 प्रमाणित आहे आणि IP68 तसेच IP69 रेटिंग्ससह येते, ज्यामुळे पाण्यात बुडवणे आणि धक्क्यांपासून संरक्षण मिळते; तसेच एरोस्पेस-ग्रेड अलुमिनियम अलॉय वापरले आहे.