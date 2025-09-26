Reno 14 : आता मोबाईलवर रांगोळी! OPPO चं दिवाळी गिफ्ट! फोन उन्हात बदलणार रंग, जबरदस्त कॅमेरा, 6000mAh बॅटरी

Oppo Reno 14 Diwali Edition : दिवाळीचा सण जवळ येत असताना ओप्पोने आपला नवीन स्मार्टफोन Oppo Reno 14 5G दिवाळी एडिशन सादर केला आहे, जो त्याच्या आकर्षक डिझाइन आणि अनोख्या फीचर्समुळे सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. हा खास श्रेणीतील फोन दिवाळीच्या गोल्ड रंगात उपलब्ध झाला आहे, ज्यावर मागील बाजूस सुंदर रांगोळीची डिझाइन कोरलेली आहे. हे डिझाइन सणाच्या उत्साहाला साजेसे आहे आणि तरुणाईला नक्कीच आवडेल..या फोनचे सर्वात खास वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे हीट सेन्सिटिव्ह, रंग बदलणारे बॅक पॅनल. Oppo च्या मते, असा नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर करणारा हा उद्योगातील पहिला फोन आहे. फोन गरम झाल्यास त्याच्या मागील पॅनलचा रंग हळूहळू बदलतो, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना एक अनोखा अनुभव मिळतो. याशिवाय फोनच्या अंतर्गत हार्डवेअरमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, म्हणजेच स्टँडर्ड आणि दिवाळी एडिशनची कार्यक्षमता समान आहे..Navratri Car Buying Dates : नवरात्रीत गाडी खरेदी करण्याचा शुभ मुहूर्त; हे 3 दिवस आहेत सगळ्यात बेस्ट, नव्या सुरुवातीसाठी लाभदायक.किंमत आणि ऑफरया दिवाळी एडिशनची किंमत 39,999 रुपये (8GB रॅम + 256GB स्टोरेज) आहे. मात्र, सणासुदीच्या निमित्ताने ओप्पोने 3,000 रुपयांची सूट जाहीर केली आहे, ज्यामुळे हा फोन 36,999 रुपये इतक्या आकर्षक किंमतीत उपलब्ध आहे. स्टँडर्ड रेनो 14 ची किंमतही 37,999 वरून 34,999 रुपये इतकी कमी करण्यात आली आहे. यामुळे दिवाळी एडिशन स्टँडर्ड एडिशनपेक्षा फक्त 2,000 रुपये जास्त आहे. स्टँडर्ड आवृत्ती फॉरेस्ट ग्रीन, पर्ल व्हाइट आणि मिंट ग्रीन रंगात उपलब्ध आहे..स्क्रॅचवाल्या iPhone 17 Pro चा वाद पेटला, पण अॅपल कंपनी म्हणाली यामध्ये लपलाय युजर्सचा फायदा, पण कसं? बघा एका क्लिकवर.फीचर्सदोन्ही आवृत्त्यांमध्ये 6.6 इंच AMOLED डिस्प्ले, मीडियाटेक डायमेन्सिटी 8350 प्रोसेसर, 12GB रॅम आणि 256GB स्टोरेज आहे. यात 6,000mAh बॅटरीसह 80W फास्ट चार्जिंग आहे. कॅमेरा सेटअपमध्ये 50MP मेन सेन्सर, 8MP अल्ट्रावाइड लेन्स, आणि 50MP टेलिफोटो कॅमेरा तसेच सेल्फीसाठी 50MP फ्रंट कॅमेरा आहे..FAQs What is the price of the Oppo Reno 14 5G Diwali Edition?ओप्पो रेनो 14 5G दिवाळी एडिशनची किंमत किती आहे?याची किंमत 39,999 रुपये आहे, पण सणासुदी ऑफरमुळे 36,999 रुपयांत उपलब्ध आहे.What makes the Diwali Edition different from the standard variant?दिवाळी एडिशन स्टँडर्ड आवृत्तीपेक्षा कशामुळे वेगळे आहे?यात दिवाळी गोल्ड रंग, रंगोळी डिझाइन आणि हीट-सेन्सिटिव्ह रंग बदलणारे बॅक पॅनल आहे.Does the Diwali Edition have different hardware specifications?दिवाळी एडिशनमध्ये वेगळे हार्डवेअर वैशिष्ट्य आहे का?नाही, याची हार्डवेअर वैशिष्ट्ये स्टँडर्ड आवृत्तीप्रमाणेच आहेत.What are the color options for the standard Reno 14 variant?स्टँडर्ड रेनो 14 आवृत्तीचे रंग पर्याय कोणते आहेत?स्टँडर्ड आवृत्ती फॉरेस्ट ग्रीन, पर्ल व्हाइट आणि मिंट ग्रीन रंगात उपलब्ध आहे.What is the unique feature of the Diwali Edition’s back panel?दिवाळी एडिशनच्या बॅक पॅनलचे खास वैशिष्ट्य काय आहे?याचे बॅक पॅनल हीट-सेन्सिटिव्ह आहे, जे गरम झाल्यावर रंग बदलते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.