विज्ञान-तंत्र

Reno 14 : आता मोबाईलवर रांगोळी! OPPO चं दिवाळी गिफ्ट! फोन उन्हात बदलणार रंग, जबरदस्त कॅमेरा, 6000mAh बॅटरी

Oppo Reno 14 5G दिवाळी एडिशन आकर्षक रंगोळी डिझाइन आणि हीट सेन्सिटिव्ह बॅक पॅनलसह मार्केटमध्ये आणला आहे
Oppo Reno 14 5G Diwali Edition Launched

Oppo Reno 14 5G Diwali Edition Launched

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Oppo Reno 14 Diwali Edition : दिवाळीचा सण जवळ येत असताना ओप्पोने आपला नवीन स्मार्टफोन Oppo Reno 14 5G दिवाळी एडिशन सादर केला आहे, जो त्याच्या आकर्षक डिझाइन आणि अनोख्या फीचर्समुळे सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. हा खास श्रेणीतील फोन दिवाळीच्या गोल्ड रंगात उपलब्ध झाला आहे, ज्यावर मागील बाजूस सुंदर रांगोळीची डिझाइन कोरलेली आहे. हे डिझाइन सणाच्या उत्साहाला साजेसे आहे आणि तरुणाईला नक्कीच आवडेल.

Loading content, please wait...
mobile
Mobile Phone
Smartphone Launch
Oppo
New mobile launches in India
Budget smartphones India
Oppo smartphone launch
Samsung smartphone offers

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com