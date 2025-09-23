Parker Solar Probe : काश्मीर ते कन्याकुमारी अंतर १९ सेकंदांत; पण हे कसं शक्य आहे? पाहा आश्चर्यकारक फोटो

नासाच्या पार्कर सोलर प्रोबने पुन्हा एकदा इतिहास रचला आहे. १८ सप्टेंबरला मेरिलँडमधील जॉन्स हॉपकिन्स ॲप्लाइड फिजिक्स लॅबोरेटरी (एपीएल) येथील नियंत्रण केंद्राशी संपर्क साधत या अंतराळयानाने सूर्याच्या वातावरणातून स्वायत्तपणे यशस्वी प्रवास केला. या मिशनदरम्यान १० ते २० सप्टेंबर या कालावधीत पार्करने ताशी ६,८७,००० किलोमीटरचा विश्वविक्रमी वेग गाठला..हा वेग इतका प्रचंड आहे की यामुळे काश्मीर ते कन्याकुमारी हे अंतर अवघ्या १९ सेकंदांत पार होऊ शकते. यापूर्वी डिसेंबर २०२४, मार्च २०२५ आणि जून २०२५ मध्येही पार्करने हाच वेग गाठला होता. या मिशनमध्ये पार्करने सूर्याच्या कोरोना नावाच्या वातावरणातून प्रवास करत अभूतपूर्व डेटा गोळा केला. सूर्याच्या ११ वर्षांच्या चक्रात सध्या अधिक सक्रिय टप्पा सुरू असून पार्करच्या चार उपकरणांनी सौर वारे, सौर ज्वाला आणि coronal mass ejections यांसारख्या घटनांचा मागोवा घेतला..सर्वांसाठी सुरू झाला Amazon-Flipkart सेल; निम्म्यापेक्षा कमी किंमतीत मिळतायत वस्तु, 50 ते 80% डिस्काउंट ऑफर्स, पाहा एका क्लिकवर.या घटना अंतराळातील हवामानाशी निगडीत असून उपग्रह, अंतराळवीर, हवाई प्रवास आणि पृथ्वीवरील वीज यंत्रणांवर परिणाम करू शकतात. २३ सप्टेंबरपासून हा डेटा पृथ्वीवर येण्यास सुरुवात झाली असून यामुळे सूर्याच्या गतिशीलतेबाबत नवी माहिती मिळणार आहे. पार्कर सोलर प्रोब हे नासाच्या ‘लिव्हिंग विथ अ स्टार’ कार्यक्रमाचा भाग आहे ज्यामुळे सूर्याचा पृथ्वी आणि अंतराळ पर्यावरणावर होणारा प्रभाव समजण्यास मदत होते..AI in Health Sector : डॉक्टरने लिहिलेले औषधांचे प्रिस्क्रिप्शन AI वाचू शकते का? यातून उलगडले एक मोठे रहस्य...२०२६ नंतरच्या मिशन टप्प्यांचे नियोजन सध्या नासाकडून सुरू आहे. जॉन्स हॉपकिन्स एपीएलने डिझाइन केलेले हे यान सूर्याच्या रहस्यांचा उलगडा करण्यात आघाडीवर आहे. या मिशनमुळे अंतराळ हवामान अंदाज सुधारण्यास आणि चंद्र व मंगळ मोहिमांसाठी सुरक्षितता वाढवण्यास मदत होईल. पार्करच्या या यशाने मानव सूर्याच्या जवळ पोहोचण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे..FAQs What is the Parker Solar Probe? / पार्कर सोलर प्रोब म्हणजे काय?पार्कर सोलर प्रोब हे नासाचे अंतराळयान आहे, जे सूर्याच्या वातावरणाचा अभ्यास करते आणि सौर घटनांबाबत माहिती गोळा करते.What speed record did the Parker Solar Probe achieve? / पार्कर सोलर प्रोबने कोणता वेग विक्रम नोंदवला?यानाने ताशी ६,८७,००० किलोमीटरचा विश्वविक्रमी वेग गाठला, ज्याने काश्मीर ते कन्याकुमारी १९ सेकंदांत पार होऊ शकते.What data does the probe collect? / हे यान कोणता डेटा गोळा करते?सौर वारे, सौर ज्वाला आणि coronal mass ejections यासारख्या सूर्याच्या गतिशील घटनांचा डेटा यान गोळा करते.How does this mission help Earth? / ही मोहीम पृथ्वीला कशी मदत करते?अंतराळ हवामान अंदाज सुधारून उपग्रह, अंतराळवीर आणि वीज यंत्रणांचे संरक्षण करण्यास ही मोहीम मदत करते.What is the future of the Parker Solar Probe mission? / पार्कर सोलर प्रोब मोहिमेचे भविष्य काय आहे?२०२६ नंतरच्या टप्प्यांचे नियोजन नासाकडून सुरू असून, सूर्याच्या संशोधनात नवे योगदान अपेक्षित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.