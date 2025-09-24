Comet Browser and Email Assistant : भारतात तंत्रज्ञानाचा पाया आणखी मजबूत; Perplexity AI ने लॉन्च केले 2 गेमचेंजर फीचर, एकदा बघाच

पर्प्लेक्सिटी एआयने भारतात कमेट ब्राउजर लॉन्च केले, जे एआय आधारित वर्कस्पेसने काम लवकर करते.ईमेल असिस्टंट युजर्ससाठी ईमेल मॅनेजमेंट सोपे आणि सुरक्षित करते..आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या वेगवान जगात आणखी एका नव्या फीचरने एंट्री केली आहे. पर्प्लेक्सिटी एआयने त्याचे कमेट ब्राउजर आणि ईमेल असिस्टंट भारतात लॉन्च केले आहे. हे दोन्ही टूल्स तुमच्या दैनंदिन इंटरनेट आणि ईमेल कामांना सुपरफास्ट बनवतील. प्रो सबस्क्रायबर्ससाठी कमेट उपलब्ध, तर मॅक्स प्लॅन युजर्ससाठी ईमेल असिस्टंट. जुलै २०२५ मध्ये सुरू झालेल्या या फीचर्समुळे तुमचं काम सोपं होईल.कमेट ब्राउजर काय आहे?पूर्वीच ब्राउजर जसं क्रोम किंवा एज यांच्या तुलनेत कमेट वेगळं आहे. मॅक आणि विंडोजवर डाउनलोड करता येईल, अँड्रॉइडसाठी प्ले स्टोअरवर प्री ऑर्डर सुरू आहे. सीईओ अरविंद श्रीनिवास म्हणाले, "हे आमच्या एआय सर्चवर बेस्ड आहे, रिसर्च आणि ऑनलाइन टास्क्स सोपे करेल.".Whatsapp Aadhaar : आता चक्क व्हॉट्सअॅपवर मिळणार आधार कार्ड; सरकारने सुरू केली नवी सुविधा, पण हे फायद्याचं की तोट्याचं?.टॅब्सऐवजी एकच वर्कस्पेस सगळी माहिती एका जागी देईल. कमेट असिस्टंट हे स्मार्ट एआय एजंट आहे जे ईमेल्सचा सारांश काढून तुम्हाला देतं, कॅलेंडर चेक करतं आणि वेब पेजेस फिरवतं. तुम्ही काय वाचलंय, काय शोधताय हे ट्रॅक करून रेलिव्हंट सुचना देतं. एआय साइडबारमधून 'प्रोडक्ट खरेदी करा' किंवा 'मीटिंग अटेंड करा' असं सांगा, ते करेल. या सुविधेमध्ये भविष्यात आणखी अपग्रेड्स येणारआहेत.Discount Sale : फ्लिपकार्ट, अॅमेझॉन तुम्हाला गंडवतंय! बंपर ऑफर्स देणाऱ्या सेलमध्ये खरंच सूट मिळते का, 'या' सोप्या ट्रिकने करा चेक.ईमेल असिस्टंटमॅक्स प्लॅन युजर्ससाठी हे टूल जीमेल आणि आउटलुकला जोडले जाईल. मीटिंग्स शेड्यूल, ईमेल्स प्रायोरिटायझ किंवा रिस्पॉन्स तयार करा या सारख्या अनेक गोष्टी एआय हाताळेल. तुमच्या रायटिंग स्टाइलनुसार उत्तर लिहितं, पण ईमेल कंटेंट ट्रेनिंगसाठी वापरत नाही. म्हणजे प्रायव्हसी १००% सेफ असेल. एकदा कनेक्ट केलं की, रूटीन कामं ऑटो होतात. वेळ वाचेल, ताण कमी होईल. पर्प्लेक्सिटी सांगते, "हे टूल्स एकत्र येऊन एआय इकोसिस्टम तयार करतील." भारतात हे लॉन्च होणं मोठं आहे. प्रो-मॅक्स युजर्स आता ब्राउजिंग आणि ईमेल मॅनेजमेंट एंजॉय करतील..FAQs What is the Comet Browser by Perplexity AI?पर्प्लेक्सिटी एआयचे कमेट ब्राउजर काय आहे?कमेट ब्राउजर हे एआय-आधारित वेब ब्राउजर आहे, जे टॅब्सऐवजी एकाच वर्कस्पेसमध्ये माहिती एकत्रित करते आणि ऑनलाइन कामे सोपी करते.Who can use the Email Assistant tool?ईमेल असिस्टंट टूल कोण वापरू शकते?फक्त मॅक्स प्लॅन सबस्क्रायबर्स (महिना $२००) जीमेल आणि आउटलुकसाठी ईमेल असिस्टंट वापरू शकतात.is the Comet Browser available for Android users in India?कमेट ब्राउजर भारतातील अँड्रॉइड युजर्ससाठी उपलब्ध आहे का?सध्या अँड्रॉइडवर प्री-ऑर्डर आहे, पण रिलीज डेट जाहीर झालेली नाही; मॅक आणि विंडोजवर उपलब्ध आहे.How does the Email Assistant ensure user privacy?ईमेल असिस्टंट युजर प्रायव्हसी कशी सुनिश्चित करते?ईमेल असिस्टंट वैयक्तिक ईमेल्सचा डेटा ट्रेनिंगसाठी वापरत नाही, फक्त युजरच्या लेखन शैलीनुसार उत्तर देते.What are the future plans for these tools?या टूल्ससाठी भविष्यातील योजना काय आहेत?पर्प्लेक्सिटी कमेटच्या एआय फीचर्समध्ये सुधारणा आणि ईमेल असिस्टंटला आणखी ईमेल क्लायंट्सशी जोडण्याची योजना आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.