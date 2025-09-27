भारतात स्वदेशी 4G नेटवर्क लाँच; BSNL ला मिळाली नवी ताकत, स्वस्तात इंटरनेट अन् कॉलिंग, कसं वापराल? जाणून घ्या सर्वकाही

BSNL Swadeshi 4G Network Stack : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशाला एक मोठी खुशखबर दिली आहे. २७ सप्टेंबरला बीएसएनएलचे स्वदेशी नेटवर्क स्टॅक लॉन्च केले आहे. यामुळे भारत स्वतःचे टेलिकॉम उपकरण तयार करणाऱ्या जगातील फक्त पाच देशांमध्ये सामील होईल.. ज्यामध्ये डेन्मार्क, स्वीडन, दक्षिण कोरिया आणि चीनसोबत सामील होईल. ही बाब देशाच्या डिजिटल क्रांतीसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. ज्यामुळे ग्रामीण भागातील लाखो लोकांना वेगवान इंटरनेटचा लाभ मिळेल आणि डिजिटल भारताचे स्वप्न साकार होईल..मंत्री ज्योतिरादित्य सिंदिया म्हणाले, 'हे टेलिकॉम क्षेत्रासाठी नवे युग आहे. भारत आता जगातील टॉप देशांमध्ये सामील झाला आहे, जे स्वतः टेलिकॉम उपकरणे तयार करतात. हे बदल पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाने घडवले गेले.' मोदीजी आज ९७,५०० स्वदेशी 4G टॉवर्स सुरू करत आहेत. यापैकी ९२,६०० हून अधिक बीएसएनएलने बसवलेले असून, हे पूर्णपणे भारतीय तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत आणि 5G अपग्रेडसाठी तयार आहेत. हे टॉवर्स देशाच्या कानाकोपऱ्यात वेगवान कनेक्टिव्हिटी आणतील..Croma Diwali Sale 2025 : चक्क 40% पर्यंत डिस्काउंट! टीव्ही, मोबाईल, लॅपटॉप, वॉशिंग मशीन...खरेदीवर बंपर ऑफर्स, 'या' तारखेपासून सेल सुरू.हे स्वदेशी 4G स्टॅक कसे तयार झाले?रेडिओ अॅक्सेस नेटवर्क (आरएएन) तेजस नेटवर्कने विकसित केले, कोअर नेटवर्क सीडॉटने तयार केले आणि इंटिग्रेशन टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसने केले. याशिवाय रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेलने ४,७०० हून अधिक टॉवर्स बसवले आहेत. डिजिटल भारत निधी प्रकल्पांतर्गत १४,१८० टॉवर्स उभारून २६,७०० दुर्गम, सीमावर्ती आणि नक्षलग्रस्त गावांना जोडले जात आहे. या टॉवर्समुळे दोन दशलक्ष नवीन ग्राहकांना सेवा मिळेल आणि ई गव्हर्नन्स, डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन शिक्षण, टेलिमेडिसिनसारख्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. आता शेतकरी हवामानची माहिती घेतील, विद्यार्थी व्हिडिओ क्लास घेतील आणि रुग्ण दूरवरून उपचार घेतील..Top 10 Car : यंदा नवरात्रीला नवी गाडी घ्यायचा विचार करताय? 'या' 10 आहेत स्वस्तात मस्त कार, कमी खर्चात जास्त मायलेज.मंत्री सिंदिया म्हणाले, 'हे क्लाउड आधारित नेटवर्क भविष्यासाठी तयार आहे आणि सहज 5Gमध्ये अपग्रेड होऊ शकते. 4G टॉवर्स आधीच २२ दशलक्ष ग्राहकांना सेवा देत आहेत.' भारत आता १.२ अब्ज ग्राहकांसाठी जगातील सर्वात स्वस्त कॉल रेट्स आणि डेटा देणारा सेवा प्रदाता आहे. उद्या जगाला भारत स्वदेशी 4G स्टॅकचा उत्पादक म्हणून ओळखेल. प्रधानमंत्री डिजिटल भारत निधी अंतर्गत २९,०००-३०,००० गावांना शंभर टक्के 4G कव्हरेज देणारा मिशन मोड प्रकल्पही लॉन्च करणार आहेत. ही पायरी देशाच्या डिजिटल भारत अभियानाला गती देईल आणि प्रत्येक भारतीयाला डिजिटल जगाशी जोडेल. आता प्रत्येक गाव डिजिटल होईल.. यात शंका नाही.FAQsWhat is the significance of BSNL’s Swadeshi 4G network launch?बीएसएनएलच्या स्वदेशी 4G नेटवर्क लॉन्चचे महत्त्व काय आहे?हे लॉन्च भारताला स्वदेशी टेलिकॉम उपकरण निर्मितीत जगातील टॉप ५ देशांमध्ये सामील करते आणि डिजिटल भारताला बळकटी देते.How many 4G towers are being launched by PM Modi?पंतप्रधान मोदी किती 4G टॉवर्स लॉन्च करत आहेत?पंतप्रधान ९७,५०० स्वदेशी 4G टॉवर्स लॉन्च करत आहेत, त्यापैकी ९२,६०० बीएसएनएलने बसवले आहेत.Which companies developed the indigenous 4G technology?स्वदेशी 4G तंत्रज्ञान कोणत्या कंपन्यांनी विकसित केले?रेडिओ अॅक्सेस नेटवर्क तेजस नेटवर्कने, कोअर नेटवर्क सी-डॉटने आणि इंटिग्रेशन टीसीएसने केले.How will the 4G network benefit remote villages?4G नेटवर्कचा दुर्गम गावांना कसा फायदा होईल?२६,७०० गावांना जोडणारे १४,१८० टॉवर्स ई-गव्हर्नन्स, ऑनलाइन शिक्षण, टेलिमेडिसिन आणि डिजिटल पेमेंट्स सुविधा देतील.Is the BSNL 4G network ready for future upgrades?बीएसएनएलचे 4G नेटवर्क भविष्यातील अपग्रेडसाठी तयार आहे का?होय, हे क्लाउड-आधारित नेटवर्क ५जी अपग्रेडसाठी पूर्णपणे तयार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.