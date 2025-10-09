विज्ञान-तंत्र

Mumbai One App: मुंबईवाल्यांना PM मोदींनी दिलं मोठं गिफ्ट; आता एका तिकीटात होणार संपूर्ण प्रवास, Mumbai One ॲप कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर

How to Use Mumbai One App for Travel : मुंबई वन ॲपमुळे मेट्रो, मोनोरेल, लोकल आणि बससाठी एकच तिकीट घेता येणार आहे.. हे app कसे वापरायचे जाणून घ्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस.
PM Modi’s Big Gift to Mumbai | One Ticket Travel with Mumbai One App

PM Modi’s Big Gift to Mumbai | One Ticket Travel with Mumbai One App

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Step by Step guide for Mumbai One app: मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! आता एकाच तिकिटात मेट्रो, मोनोरेल, लोकल आणि बसने प्रवास करता येणार आहे. ‘मुंबई वन’ ॲपच्या माध्यमातून ही सुविधा गुरुवारपासून (9 ऑक्टोबर) उपलब्ध झाली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी या ॲपचे लोकार्पण केले. देशातील पहिले एकात्मिक वाहतूक ॲप असलेले ‘मुंबई वन’ (Mumbai One App) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) विकसित केले आहे. हे ॲप गुगल प्ले स्टोअरवर पहाटे 5 वाजल्यापासून डाऊनलोडसाठी उपलब्ध आहे.

Loading content, please wait...
Navi Mumbai
maharashtra
Mumbai
Local Train
App
Mumbai Local Train
Mobile Application

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com