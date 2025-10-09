Mumbai One App: मुंबईवाल्यांना PM मोदींनी दिलं मोठं गिफ्ट; आता एका तिकीटात होणार संपूर्ण प्रवास, Mumbai One ॲप कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर

Step by Step guide for Mumbai One app: मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! आता एकाच तिकिटात मेट्रो, मोनोरेल, लोकल आणि बसने प्रवास करता येणार आहे. ‘मुंबई वन’ ॲपच्या माध्यमातून ही सुविधा गुरुवारपासून (9 ऑक्टोबर) उपलब्ध झाली आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी या ॲपचे लोकार्पण केले. देशातील पहिले एकात्मिक वाहतूक ॲप असलेले ‘मुंबई वन’ (Mumbai One App) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) विकसित केले आहे. हे ॲप गुगल प्ले स्टोअरवर पहाटे 5 वाजल्यापासून डाऊनलोडसाठी उपलब्ध आहे..काय आहे ‘मुंबई वन’ ॲप? What is Mumbai One Appमुंबईतील चार मेट्रो मार्ग, नवी मुंबई मेट्रो, मोनोरेल, उपनगरीय लोकल आणि पाच महापालिकांच्या बससेवांचे एकत्रित तिकीट या ॲपवर काढता येते. पहिल्या टप्प्यात दररोज 1.5 लाख व्यवहार शक्य असून भविष्यात ही क्षमता 50 लाखांपर्यंत वाढवली जाईल. मुंबईत दररोज 90 लाखांहून अधिक प्रवासी प्रवास करतात त्यामुळे हे ॲप प्रवास सुलभ करेल..WhatsApp Status Questions : व्हॉट्सअॅपचा बदलणार अंदाज! आलं Instagram सारखं फीचर, स्टेटसवरच कळणार 'दिल की बात'.ॲपच्या खास सुविधापर्यटन आणि सुविधा: ॲपवर पर्यटन स्थळे, सांस्कृतिक ठिकाणे, खाद्यपदार्थांची ठिकाणे आणि पेट्रोल पंपांचा नकाशासह तपशील उपलब्ध आहे.रिअल टाइम अपडेट : कमी वेळेत प्रवासाचा मार्ग आणि नियोजनाची सोय.त्रिभाषिक: मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत उपलब्ध, आपत्कालीन हेल्पलाइनसह.पेमेंटचा पर्याय: यूपीआय, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, डिजिटल वॉलेट आणि इंटरनेट बँकिंगद्वारे तिकीट खरेदी, कोणतेही अतिरिक्त शुल्क नाही..Viral Video : पोलिसवाल्याने वृद्ध आज्जीसोबत जे केलं ते पाहून रक्त खवळेल; आधी कानाखाली मारली अन् नंतर अंगावार...धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल.कसे वापराल ॲप?गुगल प्ले स्टोअरवरून ‘मुंबई वन’ ॲप डाऊनलोड करा.साइन इन करा.प्रवासाची सेवा (मेट्रो, बस, लोकल) निवडा.ऑनलाइन पेमेंट करा आणि क्यूआर कोड मिळवा.हा कोड वापरून सर्व सार्वजनिक वाहतुकीत प्रवास करा.जोडलेल्या सेवामुंबई मेट्रो (1, 2A, 7), मोनोरेल, बेस्ट बस, उपनगरीय रेल्वे, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली आणि मिरा भाईंदर महापालिका बस..FAQsWhat is the Mumbai One App?मुंबई वन ॲप म्हणजे काय?मुंबई वन ॲप हे मेट्रो, मोनोरेल, लोकल आणि बससाठी एकत्रित तिकीट काढण्याचे डिजिटल व्यासपीठ आहे, जे प्रवास सुलभ करते.How can I download the Mumbai One App?मुंबई वन ॲप कसे डाऊनलोड करावे?गुगल प्ले स्टोअरवरून ‘मुंबई वन’ ॲप शोधून डाऊनलोड करा आणि साइन इन करा.Which services are included in the Mumbai One App?मुंबई वन ॲपमध्ये कोणत्या सेवा समाविष्ट आहेत?मुंबई मेट्रो, मोनोरेल, उपनगरीय लोकल, बेस्ट बस आणि ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मिरा-भाईंदरच्या बस सेवा समाविष्ट आहेत.Are there any additional charges for using the Mumbai One App?मुंबई वन ॲप वापरण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क आहे का?नाही, ॲप वापरण्यासाठी किंवा तिकीट काढण्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क नाही.How does the Mumbai One App help with travel planning?मुंबई वन ॲप प्रवास नियोजनात कशी मदत करते?ॲप कमी वेळेतील मार्ग, पर्यटन स्थळांची माहिती आणि रिअल-टाइम प्रवास नियोजन सुविधा देते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.