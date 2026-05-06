IndiGo विमानात पॉवर बँकचा ब्लास्ट! तुम्हीसुद्धा पॉवर बँक वापरत असाल तर अजिबात करू नका 'या' 3 चुका, नाहीतर जीवावर बेतेल

चंदीगड विमानतळावरील इंडिगो विमानातील भीषण घटना आपल्या सर्वांसाठी धोक्याची घंटा आहे. एका लहानशा पॉवर बँकमुळे संपूर्ण विमानाचा ताबा धुराने घेतला आणि प्रवाशांना आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर काढावे लागले. ही घटना स्पष्ट करते की तांत्रिक उपकरणांचा वापर करताना थोडीशी निष्काळजी सुद्धा जीवावर बेतू शकते. पॉवर बँक वापरताना कोणत्या ३ मोठ्या चुका टाळायला हव्यात जाणून घ्या.१. स्वस्त आणि लो क्वालिटीच्या पॉवर बँकचा वापर टाळाविमानतळावरील आगीच्या घटनांमागे अनेकदा 'लिथियम आयन' बॅटरीचा निकृष्ट दर्जा कारणीभूत असतो. अनेकजण पैसे वाचवण्यासाठी रस्ते किंवा अनधिकृत दुकानांमधून स्वस्त पॉवर बँक खरेदी करतात. अशा उपकरणांमध्ये Safety standards पालन केलेले नसते. हलक्या दर्जाचे सर्किट आणि स्वस्त बॅटरी सेल्समुळे ही उपकरणे लवकर गरम होतात. जर बॅटरीमध्ये आतल्या आत शॉर्ट सर्किट झाले तर त्याचे रूपांतर स्फोटात किंवा भीषण आगीत होऊ शकते. त्यामुळे नेहमी BIS मानांकित आणि नामांकित ब्रँड्सच्याच पॉवर बँक वापरणे सुरक्षित ठरते..२. ओव्हरचार्जिंग आणि उष्णतेच्या संपर्कात ठेवण्याची चूकपॉवर बँक चार्जिंगला लावून रात्रभर विसरून जाणे ही सर्वात मोठी चूक आहे. जरी आधुनिक पॉवर बँक्समध्ये ऑटो कट सुविधा असली तरी सततच्या ओव्हरचार्जिंगमुळे बॅटरी फुगण्याची शक्यता असते. फुगलेली बॅटरी म्हणजे चालता-फिरता बॉम्ब म्हंटल तरी हरकत नाही. तसेच पॉवर बँक थेट सूर्यप्रकाशात, कारच्या डॅशबोर्डवर किंवा उष्ण ठिकाणी कधीही ठेवू नका. चंदीगडमधील घटनेसारख्या प्रकरणांत अनेकदा बॅटरीचे तापमान मर्यादेबाहेर गेल्यामुळे थर्मल रनवे नावाची प्रक्रिया सुरू होते ज्यातून बाहेर पडणारा धूर अत्यंत विषारी आणि घातक असतो..३. शारीरिक इजा किंवा चुकीच्या पद्धतीने साठवणूकजर तुमची पॉवर बँक चुकून हातातून खाली पडली असेल किंवा तिला कुठेही तडा गेला असेल तर ती वापरणे तात्काळ बंद करा. बॅटरीच्या बाहेरील आवरणाला इजा झाल्यास आतील रसायने हवेच्या संपर्कात येऊन आग लागू शकते. प्रवासात पॉवर बँक ठेवताना ती नेहमी हॅन्ड बॅगेतच ठेवावी आणि ती धातूच्या वस्तूंशी (उदा. चाव्या किंवा नाणी) घासली जाणार नाही याची काळजी घ्यावी. इंडिगो विमानातील घटनेत धुरामुळे प्रवाशांचा श्वास कोंडला होता, हे लक्षात घेता बंदिस्त जागेत खराब झालेली पॉवर बँक वापरणे किती भयानक असू शकते याची आपण कल्पना करू शकतो..प्रवासादरम्यान घ्यायची खबरदारी आणि सुरक्षितताविमान प्रवास करताना एअरलाईन्सच्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे अनिवार्य आहे. पॉवर बँक कधीही चेक-इन बॅगेत टाकू नका कारण विमानाच्या खालच्या भागात आग लागल्यास ती विझवणे कठीण असते. नेहमी 'कॅरी-ऑन' बॅगेतच पॉवर बँक ठेवा जेणेकरून काही अनुचित प्रकार घडल्यास क्रू मेंबर्सना त्वरित कळवता येईल. चंदीगडच्या घटनेत प्रवाशांना स्लाईड्सच्या मदतीने बाहेर काढावे लागले, ही वेळ आपल्यावर येऊ नये असे वाटत असेल, तर पॉवर बँक घेताना तिची वॅटअवर क्षमता तपासा आणि ती नेहमी सुस्थितीत असल्याची खात्री करा. तुमची एक छोटी खबरदारी तुमचा आणि इतरांचा जीव वाचवू शकते.