अश्लील व्हिडिओ बघत आहे म्हणून CBI ने पाठवला मेल; ओपन करताच दिसलं असं...नेमकी भानगड काय?

सध्या डिजिटल क्षेत्रात वेगाने वाढ होत आहे आणि प्रगतीही होत आहे. ऑनलाईन जगात होणारे जलद बदल आणि त्यासोबत वाढणाऱ्या डिजिटल फसवणुकींचा धोका देखील वाढला आहे. डिजिटल अरेस्ट, क्रेडिट कार्ड घोटाळे, नेटबँकिंगशी संबंधित सायबर गुन्हे मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. अशा परिस्थितीत आणखी एक प्रकार समोर आला आहे. दिल्लीच्या गुरगावमधील आकाश नावाच्या सॉफ्टवेअर इंजिनीअरला एक मेल आला की तो अश्लील व्हिडीओ पाहत आहे आणि CBI त्याच्या काही ऑनलाइन हालचालींवर लक्ष ठेवत आहे. परंतु त्याच्या चतुराईमुळे त्याला लगेचच समजले की हा मेल एक स्कॅम आहे आणि त्यामुळे तो फसवणुकीपासून वाचला. पण असं काय केलं आणि आकाश कोणत्या सतर्कतेमुळे या स्कॅमपासून वाचला ते जाणून घेऊया..आकाशने त्याच्या (aakash.a.dev) या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवर अशा स्कॅमपासून वाचण्यासाठी काय केलं पाहिजे हे सांगणारा व्हिडीओ शेअर केला आहे. त्यात तो सांगतो की काही लक्षात घेण्यासारख्या गोष्टी आहेत ज्या बघून लगेच लक्षात येतं की अशा हाय प्रोफाईल अकौंटवरून आलेला ईमेल खरा आहे की खोटा. त्या तुम्ही बारकाईने पहिल्या तर तुम्ही सुद्धा या स्कॅमपासून वाचू शकता..पुढे तो सांगतो सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे ईमेल आयडी. सरकारी संस्था कधीही @gmail.com सारख्या फ्री ईमेलवरून मेल पाहटवत नाहीत किंवा कोणत्याही प्रकारचा संपर्क करत नाहीत. जे फसवणूक करत असतात तेच हे डोमेन नेम वापरून ईमेल पाठवतात. त्यानंतर दुसरी गोष्ट म्हणजे ईमेल कसा मिळाला आहे; सर्वसाधारणपणे मेल हे 'To' असे उद्देशून पाठवले जातात. पण ईमेल BCC मध्ये असेल, तर त्याचा अर्थ असा होतो, की तो मेल अनेक लोकांना एकाच वेळी पाठवला आहे. आणि ही निश्चितच फसवणूक आहे. हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की सरकारी संस्था हे कधीच करत नाहीत..तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अॅटॅचमेंट फाईल. स्कॅम करणाऱ्या ईमेलमध्ये JPEG किंवा इतर स्वरूपात फाईल जोडलेली असते आणि ती उघडल्यावर स्पष्ट सुद्धा दिसत नाही. मात्र तुम्ही ही फाईल डाउनलोड केली तर तुमच्या डिव्हाइसवर रॅन्समवेअर इन्स्टॉल होऊ शकते आणि तुमची माहिती चोरी होऊ शकते. त्यामुळे अशा फाईलवर कधीच क्लिक करू नका.चौथी गोष्ट म्हणजे वैयक्तिक माहिती. स्कॅम ईमेल्स मध्ये कधीच तुमचे खरे नाव किंवा इतर वैयक्तिक माहिती नसते. ते फक्त भीती निर्माण करून पैसे मागण्याचा प्रयत्न करतात. लोक घाबरल्यामुळे पैसे देतात, पण त्याचा काहीही फायदा होत नाही..यासाठी नेहमी सावध आणि सतर्क राहणं आवश्यक आहे. त्यामुळे कधीही संशयास्पद ईमेलला उत्तर देण्याआधी वर दिलेल्या सगळ्या गोष्टी तपासून पाहा. त्या ईमेलमधली फाईल डाउनलोड करू नका आणि ओळखीच्या सगळ्यांमध्ये याची माहिती द्या. ही माहिती फक्त जागरूकतेसाठी आहे. डिजिटल जगात सुरक्षित राहणं हे सध्याच्या काळात अत्यंत महत्त्वाचं आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.