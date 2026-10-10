Reliance Jio: भारतात येणार 6G नेटवर्क! इंटरनेटसंबंधी 'रिलायन्स जिओ'चं मोठं अपडेट; पाचपट वेगवान कनेक्टिव्हिटी मिळणार

Giga MIMO Radio IMC 2026: भारतात 6G तंत्रज्ञानाच्या सुरुवातीबाबत रिलायन्स जिओने मोठी आशा व्यक्त केली आहे. 'इंडिया मोबाइल काँग्रेस २०२६'मध्ये जिओने स्पष्ट केले की, जागतिक मानके निश्चित झाल्यानंतर व्यावसायिक स्तरावर 6G सेवा सुरू करणाऱ्या जगातील पहिल्या काही देशांमध्ये भारताचा समावेश असू शकतो. .मोबाइल नेटवर्कच्या क्षेत्रात आता 5G नंतर पुढच्या पिढीच्या कनेक्टिव्हिटीची म्हणजेच 6G ची तयारी वेगाने सुरू आहे. भविष्यात याचा वापर केवळ वेगवान इंटरनेट पुरवण्यापुरता मर्यादित नसून कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑनलाइन आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि रिअल-टाइम डिजिटल सेवांमध्येही याची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. या दिशेने पाऊल टाकत जिओने आपल्या नव्या नेटवर्कशी संबंधित अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रात्यक्षिकही सादर केले आहे..सोनाली बेंद्रेला 'अगं बाई अरेच्चा!' या चित्रपटातील 'छम छम' गाण्यासाठी किती पैसे मिळाले? म्हणाली, 'केदार शिंदेने...'.जिओच्या दाव्यानुसार, 6G नेटवर्क हे सध्याच्या 5G नेटवर्कच्या तुलनेत तब्बल पाचपट अधिक क्षमता देण्यास सक्षम असेल. याव्यतिरिक्त, यामध्ये नेटवर्क लेटन्सी सुमारे १० पटीने कमी होऊ शकते. कमी लेटन्सीमुळे कोणत्याही कमांड किंवा विनंतीला नेटवर्क अत्यंत वेगाने प्रतिसाद देऊ शकेल. अशा उच्च क्षमतेच्या कनेक्टिव्हिटीमुळे AI सेवांना रिअल टाइममध्ये काम करण्यास मोठी मदत मिळेल.तसेच होलोग्राफिक व्हिडिओ, टेलिमेडिसिन, शिक्षण आणि इतर प्रगत डिजिटल सेवांसाठी अधिक बँडविड्थ उपलब्ध होईल. मात्र, 6G च्या व्यावसायिक सुरुवातीसाठी जागतिक मानके अंतिम होणे आवश्यक असून, 2030 च्या आसपास यासाठीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे..Congress High Command Alert : काँग्रेस हायकमांडचा मोठा निर्णय! सर्व आमदार-खासदारांना तातडीने दिल्लीला बोलावले....आयएमसी 2026च्या व्यासपीठावर जिओने आपले 'गिगा मिमो रेडिओ' तंत्रज्ञान सादर केले असून, हे तंत्रज्ञान सादर करणारा हा भारतातील पहिला गिगा मिमो रेडिओ असल्याचा कंपनीचा दावा आहे. यासोबतच 5G आणि 6G या दोन्ही नेटवर्कना एकाच वेळी सपोर्ट करू शकणारे कॉमन बेसबँड युनिटही प्रदर्शित करण्यात आले. जिओने आतापर्यंत 8000 पेक्षा जास्त पेटंट्स फाइल केले असून त्यापैकी शेकडो पेटंट्स हे थेट 6G तंत्रज्ञानाशी संबंधित आहेत.