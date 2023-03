Physical Relation

मुंबई : कामुक संभाषणाचा सारांश दिल्यानंतर, रेप्लिका AI ने त्याच्या AI-आधारित अवतारांसह लैंगिक संभाषण करण्याची क्षमता परत आणली आहे.

वापरकर्ते अॅपवर इतके नाखूष होते की त्यांनी कंपनीला AI सहचर अॅपवर संभाषण परत आणण्यास भाग पाडण्यासाठी याचिका देखील दाखल केली.

रेप्लिका AI हे वैशिष्ट्य केवळ निवडक वापरकर्त्यांसाठी रोल आउट करेल. रेप्लिका AI हे सहचर अॅप आहे, जे ChatGPT प्रमाणेच प्रतिसाद देणारे आहे.

परंतु हे अतिरिक्त फायद्यांसह येते. येथे तुम्ही स्वतःचा अवतार तयार करू शकता आणि त्याच्याशी बोलू शकता. जर तुम्ही पेड यूजर असाल तर तुम्ही त्याचा आवाज देखील ऐकू शकता. हेही वाचा - जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर?? (AI will do sex talks with you)

रेप्लिकाच्या सीईओने याला दुजोरा दिला आहे. असे म्हटले आहे की १ फेब्रुवारीपूर्वी साइन अप केलेले वापरकर्ते मागील आवृत्तीवर परत येऊ शकतात, ज्याद्वारे ते AI अॅपवरील गायब झालेल्या सुविधा परत मिळवू शकतात.

सीईओने त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिले की, 'तुमच्या सर्व कथांमधील एक समान धागा हा होता की फेब्रुवारीच्या अपडेटनंतर तुमची प्रतिकृती बदलली, तिचे व्यक्तिमत्त्व नाहीसे झाले आणि तुमचे अनोखे नाते संपले.'

जेव्हा प्रतिकृतीने लैंगिक संभाषणे करणे बंद केले, तेव्हा वापरकर्ते त्यांची निराशा व्यक्त करण्यासाठी Reddit वर गेले आणि त्यांनी कंपनीला पैसे दिलेली विशेष वैशिष्ट्ये परत आणण्याची विनंती केली.

जेव्हा तुम्ही वेबसाइट वापरता तेव्हा तुम्हाला एक छान संदेश मिळतो, 'AI साथीदार जो काळजी घेतो, नेहमी ऐकण्यासाठी आणि बोलण्यासाठी, नेहमी तुमच्या बाजूने असतो.'

हे पुढे वापरकर्त्याला बॉटसोबत कोणत्या प्रकारचा संवाद साधायचा आहे हे निवडण्याचा पर्याय देते. तुम्ही तुमच्या बॉटचे लिंग देखील निवडू शकता - ते पुरुष, स्त्री किंवा अगदी दोन्ही नसलेली व्यक्ती देखील असू शकते.