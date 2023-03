मुंबई : जिथे गर्भनिरोधकाचा प्रश्न येतो तिथे बहुतांशी कंडोमचे नाव घेतले जाते. अनैच्छिक गर्भधारणा टाळण्यासाठी आणि एसटीआयपासून संरक्षण करण्यासाठी जगभरात कंडोमचा वापर केला जातो.

कंडोम हा सर्वोत्तम गर्भनिरोधक पर्याय असल्याचेही डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. ही वस्तुस्थिती काही प्रमाणात खरी देखील आहे, परंतु तुम्हाला माहीत आहे का की कंडोमचे देखील काही दुष्परिणाम होतात.

होय, हे पूर्णपणे यशस्वी होत नाही, ही वस्तुस्थिती बहुधा सर्वश्रुत आहे, परंतु याशिवाय काही गोष्टी आहेत ज्यामुळे कंडोम सर्वोत्तम ठरत नाही.

लॅप सर्जन आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. गरिमा श्रीवास्तव एमडी यांनी यासंबंधीची माहिती इंस्टाग्रामवर शेअर केली आहे. त्यांनी कंडोमचा वापर कितपत योग्य आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम काय आहेत हे सांगितले आहे.

कंडोम वापरण्याचे तीन दुष्परिणाम

कंडोमला ९७% यश मिळू शकते असे म्हटले जाते, परंतु एका संशोधनानुसार त्याचा यशाचा दर त्याहूनही कमी आहे. याचे कारण अनेकांना त्याचा योग्य वापर करता येत नाही. अशा स्थितीत कंडोमचे काम होत नाही. त्याचे दुष्परिणाम असे असतात.

१. लेटेक्स अॅलर्जी

तुम्हाला कदाचित याची माहिती नसेल, पण अनेकांना लेटेक्सची अॅलर्जी असते. लेटेक्स हा असा पदार्थ आहे ज्यापासून जगभरात कंडोम बनवले जातात. ही अॅलर्जी अगदी सामान्य आहे आणि स्त्रीरोगतज्ञांकडे दररोज अशी प्रकरणे समोर येत आहेत.

आता लेटेक्स अॅलर्जीग्रस्तांसाठी पॉलीयुरेथेन कंडोम किंवा लॅम्ब स्किन कंडोमसारख्या इतर सामग्रीपासून बनविलेले कंडोम आहेत, परंतु हे अधिक महाग आहेत आणि नेहमीच्या कंडोमप्रमाणे सहज उपलब्ध होत नाहीत.

२. लैंगिक सुख कमी होणे

कंडोमच्या वापराने लैंगिक संवेदनशीलता कमी जाणवते. तथापि, हे वैज्ञानिक तथ्य नाही. तरीही अनेकांच्या तक्रारी आहेत. इतर गर्भनिरोधक पद्धतींसह कंडोम वापरणाऱ्या जोडप्यांना कंडोमचा थोडा त्रास होऊ शकतो. लेटेक्स कंडोम खरोखर लैंगिक आनंद कमी करू शकतात अशी काही जोडपी तक्रार करतात.

३. ऑयल बेस्ड ल्यूब्रिकेंट्ससह वापरले जाऊ शकत नाही

हा कंडोमचा सर्वात मोठा दोष म्हणता येईल. तेलकट सर्वोत्तम वंगण जसे की व्हॅसलीन, तेल, काही प्रकारचे जेल इत्यादी कंडोमसोबत वापरता येत नाहीत. बऱ्याच बाबतीत स्त्रियांना नैसर्गिक स्नेहनची कमतरता जाणवते.

अशा परिस्थितीत तेल उत्तम वंगण वापरल्यास घर्षण निर्माण होऊ शकते. यामुळे कंडोम घसरू शकतो. तसेच, तेलामुळे त्याचा स्फोट होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत काही वेळा महिलांसाठी समस्या निर्माण होऊ शकतात.

कंडोममध्ये जास्त घर्षण होण्याची समस्या नेहमीच असते. संभोग करताना खूप घर्षण झाल्यास ते फुटू शकतात. अशी समस्या असल्यास, गर्भनिरोधक पद्धतींबद्दल डॉक्टरांना विचारणे चांगले होईल. तुमचा वैद्यकीय इतिहास आणि लैंगिक जीवनाच्या आधारे डॉक्टर तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करू शकतात.