चेष्टा नाही! सॅमसंग घेऊन येतोय तब्बल 600 मेगापिक्सलचा मोबाईल कॅमेरा  

गेल्या काही दशकात मोबाईल मध्ये झालेल्या क्रांतीमुळे संपूर्ण जग बदलून गेले आहे. दररोज नवनवीन तंत्रज्ञान मोबाईलच्या दुनियेत येत असून, आता यातील अग्रेसर सॅमसंग तब्बल 600 मेगापिक्सल कॅमेरा असलेला मोबाईल बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहे. मोबाईल तंत्रज्ञानाबाबत लक्ष ठेवून असलेल्या टिपस्टर आइस युनिव्हर्सने याबाबतची माहिती उघड केली आहे.

टिपस्टर आइस युनिव्हर्सने याबाबतची एक स्लाईड उघड केली असून, सॅमसंग ब्रँडने आपल्या मोबाईलमध्ये तब्बल 600 मेगापिक्सल कॅमेरा सेन्सरचे तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे लक्ष्य ठेवले असल्याचे म्हटले आहे. शिवाय या स्लाईडमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून 4 के आणि 8 के व्हिडिओ वाढत्या प्रमाणात मुख्य प्रवाहात येत असल्याचे लक्षात घेऊन हाय रिझोल्यूशन कॅमेरा सेन्सर देण्याची योजना आखली असल्याचे टिपस्टर आइस युनिव्हर्सने सांगितले आहे. तसेच कॅमेरा बम्पच्या समस्येच्या निराकरणासाठी सॅमसंग आयसोसेल देखील हवे असल्याची माहिती त्यांनी दिलेली आहे. त्यानंतर जीएसएम एरिनाने आपल्या अहवालात एक किंवा त्याहून कमी 0.57 इंच सेन्सर कॅमेराच्या मागील बाजूला असलेल्या पॅनेलची 12% जागा व्यापणार असल्याचे म्हटले आहे.

