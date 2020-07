Samung च्या टीव्हीवर दीड लाखांचे 2 मोबाईल फ्री; सोबत 15 हजारांची कॅशबॅक ऑफर

नवी दिल्ली - सॅमसंगने त्यांच्या काही उत्पादनांवर अनेक ऑफर दिल्या आहेत. कंपनीने नुकतीच 2020 QLED 8K TV सिरीज लाँच केल्याची घोषणा केली होती. जगातील पहिली अशी टीव्ही सिरीज आहे ज्यामध्ये अल्ट्रा थिन फॉर्म फॅक्टर, 8k पिक्चर क्वालिटी आणि सराउंडिंग साउंड ऑडिओचे कॉम्बिनेशन आहे. 65 इंच आणि 85 इंच आकारात ही टीव्ही बाजारात उपलब्ध आहे. सॅमसंगच्या या टीव्ही सिरीजमध्ये युजर्सना चांगला अनुभव मिळेल असा दावा करण्यात आला आहे. या अल्ट्रा प्रिमियम टीव्ही खरेदीवर कंपनीकडून कॅशबॅकसह अनेक ऑफर देण्यात आल्या आहेत.

हे वाचा - Realme च्या X3 सीरिजचा भारतातील पहिला ‘सेल’, जाणून घ्या SuperZoom स्मार्टफोनचे जबरदस्त फीचर्स आणि किंमत

सॅमसंग कंपनीने त्यांच्या स्मार्ट टीव्हीच्या रेंजवर धमाकेदार ऑफर देत आहे. QLED 8K टीव्ही खरेदी केल्यास ग्राहकांना सॅमसंग गॅलेक्सी S20+ चे दोन मोबाइल फ्री देण्यात येतील. एवढंच नाही तर ग्राहकांना 15 हजार रुपयांचे कॅशबॅकही कंपनीकडून देण्यात येणार आहे.

Now, the most immersive viewing experience can also be the most rewarding. Pre-book the 2020 QLED 8K and get two Samsung Galaxy S20+ along with a cashback of Rs.15000. TnC apply. Pre-book now: https://t.co/y6lRLQtZRi #QLED8K #QLED #Samsung pic.twitter.com/F32visW4Z2

— Samsung India (@SamsungIndia) July 2, 2020