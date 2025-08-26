Alien Signal : अंतराळातून आला सर्वात शक्तिशाली एलियन सिग्नल! शास्त्रज्ञांनी उलगडलं मोठं रहस्य; म्हणाले, हजारो वर्षात पहिल्यांदाच...

एलियनसारखी संकल्पना आपण चित्रपटात पाहतोपण खरोखर एलियन सिग्नल मिळाला तर?अशीच एक घटना घडली असून, शास्त्रज्ञांनी मोठा खुलासा केलाय.'कोई मिल गया' सारखा चित्रपट पाहून आपल्या मनातबद्दल खूप कुतूहल निर्माण होते. जादूचे यान, त्याने पाठवलेला सिग्नल सगळकाही खूप भारी वाटत. पण अशी घटना खरोखर घडली तर? शास्त्रज्ञांना अंतराळातून आलेला एक अतिशय शक्तिशाली रेडिओ सिग्नल सापडला आहे. याला ‘आरबीफ्लोट’ (Radio Brightest Flash of All Time) असे नाव दिले गेले आहे. हा सिग्नल फक्त काही मिलिसेकंद म्हणजे काही क्षणच दिसला पण तो एवढा ताकदवान होता की आपल्या आकाशगंगेतील इतर सगळ्या रेडिओ लहरींपेक्षा जास्त शक्तिशाली होता. हा सिग्नल पृथ्वीपासून सुमारे १३ कोटी प्रकाशवर्ष दूर असलेल्या ‘अर्सा मेजर’ नावाच्या तारकासमूहातील एका आकाशगंगेपासून आला आहे..‘फास्ट रेडिओ बर्स्ट’ (एफआरबी) म्हणजे अंतराळातील इतर आकाशगंगांमधून येणाऱ्या अतिशय तीव्र आणि क्षणभरच टिकणाऱ्या रेडिओ लहरींचे स्फोट. हे स्फोट इतके ताकदवान असतात की काही सेकंदात सूर्य जशी ऊर्जा अनेक दिवसांत तयार करतो तितकीच ऊर्जा ते सोडतात. ‘आरबीफ्लोट’ हा सिग्नल ‘एनजीसी ४१४१’ नावाच्या आकाशगंगेच्या बाहेरच्या भागातून आला आहे, जो नवीन तारे तयार होणाऱ्या भागाजवळ आहे. शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे की हा सिग्नल एका 'मॅग्नेटार' म्हणजेच शक्तिशाली चुंबकीय न्यूट्रॉन तारा) पासून आला असावा..Shubhanshu Shukla : दीड वर्षानंतर घरी आले अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला; गावात जंगी स्वागत अन् लहान मुलांनी दिलं खास गिफ्ट, पाहा व्हिडिओ.कॅनडामधील ‘CHIME’ नावाच्या यंत्रणेने आणि तिच्या इतर साधनांनी हा सिग्नल पकडला. या यंत्रणेच्या मदतीने शास्त्रज्ञांना सिग्नल कुठून आला हे अचूक समजले. विशेष म्हणजे हा सिग्नल फक्त एकदाच दिसला आणि पुन्हा कधीच आढळला नाही. सहा वर्षांच्या डेटामध्येही याच ठिकाणाहून दुसरा सिग्नल सापडलेला नाही. त्यामुळे असे सिग्नल नेमके कुठून आणि का येतात यावर शास्त्रज्ञांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे..AI Voice Restoration : एआयचा चमत्कार! २५ वर्षांनी साराला परत मिळाला तिचा आवाज, जगभर चर्चेत आलेलं तंत्रज्ञान नेमकं आहे तरी काय?.हा शोध विज्ञानासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. यामुळे आपल्याला अंतराळातील चुंबकीय क्षेत्र, आकाशगंगांमधील पसरलेले पदार्थ आणि भौतिकशास्त्राचे मूलभूत नियम यांचा अभ्यास करता येईल. तंत्रज्ञान वाढत असल्यामुळे भविष्यात दरवर्षी अशा शेकडो सिग्नल्सचा शोध घेता येईल. ‘आरबीफ्लोट’ या शोधामुळे अंतराळातील अशा रहस्यमय स्फोटांमागचे गूढ उलगडण्यास मदत होईल. तसेच या सिग्नलच्या अभ्यासातून आपल्याला विश्व कसे तयार झाले आणि त्याची रचना कशी आहे याबद्दलही नवीन माहिती मिळू शकते..FAQsWhat is the RBFLOAT signal?आरबीफ्लोट सिग्नल म्हणजे काय?आरबीफ्लोट हा अंतराळातून आलेला एक अतिशय शक्तिशाली रेडिओ सिग्नल आहे, जो अवघ्या काही मिलिसेकंद टिकला आणि त्याच्या आकाशगंगेतील सर्व रेडिओ स्रोतांना मागे टाकले.Where did the RBFLOAT signal come from?आरबीफ्लोट सिग्नल कुठून आला?हा सिग्नल १३० दशलक्ष प्रकाशवर्षे दूर असलेल्या अर्सा मेजर तारकासमूहातील एनजीसी ४१४१ आकाशगंगेपासून आला.Why is RBFLOAT considered unique?आरबीफ्लोटला अद्वितीय का मानले जाते?हा सिग्नल आतापर्यंतचा सर्वात शक्तिशाली आहे आणि तो पुन्हा दिसला नाही, त्यामुळे त्याचा स्रोत आणि स्वरूप याबाबत नवीन चर्चा सुरू झाली आहे.What could be the source of this signal?या सिग्नलचा स्रोत काय असू शकतो?वैज्ञानिकांच्या मते, हा सिग्नल मॅग्नेटार नावाच्या अति-चुंबकीय न्यूट्रॉन ताऱ्यापासून आला असावा.How was the RBFLOAT signal detected?आरबीफ्लोट सिग्नल कसा शोधला गेला?कॅनेडियन हायड्रोजन इंटेन्सिटी मॅपिंग एक्सपेरिमेंट (CHIME) आणि त्याच्या आउटरीगर्स यंत्रणेद्वारे हा सिग्नल शोधला गेला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.