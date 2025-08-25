Shubhanshu Shukla : दीड वर्षानंतर घरी आले अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला; गावात जंगी स्वागत अन् लहान मुलांनी दिलं खास गिफ्ट, पाहा व्हिडिओ

शुभांशु शुक्ला यांनी ॲक्सिऑम मिशन 4 द्वारे ISS वर पहिले भारतीय अंतराळवीर म्हणून इतिहास रचला.लखनौत परतल्यानंतर त्यांचे कुटुंब, समर्थक आणि उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यांनी स्वागत केले.संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शुक्ला यांच्या यशाचे कौतुक केले..Shubhanshu Shukla Video : भारतीय हवाई दलाचे ग्रुप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला यांनी आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर (ISS) ऐतिहासिक 20 दिवसांची मोहीम पूर्ण करून लखनौत परतल्यानंतर त्यांचे जल्लोषात स्वागत झाले. भारताचे पहिले अंतराळवीर म्हणून ISS वर पोहोचलेल्या शुभांशु यांनी ॲक्सिऑम मिशन 4 अंतर्गत 26 जूनला नासाच्या केनेडी अंतराळ केंद्रातून उड्डाण केले होते. इस्रो आणि खासगी अंतराळ कंपनी ॲक्सिऑम स्पेस यांच्या सहकार्याने आयोजित या मोहिमेने भारताच्या अंतराळ संशोधनात नवा अध्याय लिहिला..लखनौ विमानतळावर शुभांशु यांचे कुटुंब, समर्थक, विद्यार्थी आणि नागरिकांनी उत्साहाने स्वागत केले. उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यांनी यावेळी सांगितले, "हा लखनौसाठी अभिमानाचा क्षण आहे. भारताचा हा सुपुत्र पुन्हा आपल्या शहरात परतला आहे." शुभांशु यांचा सत्कार करण्यासाठी राज्य सरकारने गोमतीनगर येथील सिटी मॉन्टेसरी स्कूलमध्ये भव्य समारंभ आयोजित केला होता. यामध्ये उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आणि इतर मान्यवरांनी सहभाग घेतला..Who is Shubhanshu Shukla: Axiom Mission 4 मध्ये सहभागी झालेले शुभांशु शुक्ला कोण? | NASA.संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी शुभांशु यांच्यासह सहकारी अंतराळवीर ग्रुप कॅप्टन पी.व्ही. नायर, अजित कृष्णन आणि अंगद प्रताप यांचा यापूर्वी सत्कार केला. शुभांशु यांनी या मोहिमेला भारतीय अंतराळ विज्ञानासाठी मैलाचा दगड ठरवले आणि गगनयान, भारतीय अंतराळ स्थानक आणि चंद्र लँडिंगसारख्या भविष्यातील मोहिमांसाठी याची पायाभरणी होईल असे सांगितले..Shubhanshu Shukla : अवकाशात खूप भिती वाटते, पण....गगनयान मिशनबद्दल काय बोलले अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला? पाहा व्हिडिओ..उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शुभांशु यांना "धैर्य, समर्पण आणि विज्ञाननिष्ठेचे प्रतीक" संबोधून त्यांच्या यशाचे कौतुक केले. "हा केवळ उत्तर प्रदेशच नव्हे तर प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाचा क्षण आहे," असे त्यांनी म्हटले. शुभांशु यांचे हे यश तरुणांना अंतराळ संशोधनात प्रेरणा देणारे ठरेल आणि भारताच्या अंतराळ स्वप्नांना नवे बळ देईल..FAQs Who is Group Captain Shubhanshu Shukla?ग्रुप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला कोण आहेत?शुभांशु शुक्ला हे भारतीय हवाई दलाचे ग्रुप कॅप्टन आणि इसरोचे अंतराळवीर आहेत, ज्यांनी ॲक्सिऑम मिशन 4 द्वारे आंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्थानकावर ऐतिहासिक भेट दिली.What was the Axiom Mission 4?ॲक्सिऑम मिशन 4 काय होते?ॲक्सिऑम मिशन 4 हे इसरो, नासा आणि ॲक्सिऑम स्पेस यांच्या सहकार्याने आयोजित खासगी अंतराळ मोहीम होती, ज्यामध्ये शुभांशु शुक्ला यांनी 20 दिवस ISS वर संशोधन केले.Why was Shubhanshu Shukla felicitated in Lucknow?शुभांशु शुक्ला यांचा लखनौत सत्कार का झाला?आंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्थानकावर पहिले भारतीय अंतराळवीर म्हणून यशस्वी मोहीम पूर्ण केल्याबद्दल त्यांचा लखनौत सत्कार झाला.How does Shukla’s mission contribute to India’s space program?शुक्ला यांच्या मोहिमेचा भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमात कसा योगदान आहे?या मोहिमेतील अनुभव आणि संशोधन गगनयान, भारतीय अंतराळ स्थानक आणि चंद्र लँडिंगसारख्या भविष्यातील मोहिमांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.Who welcomed Shubhanshu Shukla in Lucknow?लखनौत शुभांशु शुक्ला यांचे स्वागत कोणी केले?त्यांचे कुटुंब, उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आणि इतर मान्यवरांनी लखनौ विमानतळावर त्यांचे स्वागत केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.