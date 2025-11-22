विज्ञान-तंत्र

Chrome Users Warning : 'क्रोम युजर्स'साठी सरकारी एजन्सीने जारी केला गंभीर इशारा!

Latest security alert warns Chrome users : एजन्सी म्हणते की हे बग सिस्टमला हानी पोहोचवू शकतात आणि सेवेत व्यत्यय आणू शकतात.
Mayur Ratnaparkhe
How This Security Issue Affects Chrome Users : इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने गुगल क्रोमला प्रभावित करणाऱ्या अनेक उणीवांबाबत एक नवीन सल्लागारी जारी केली आहे. शुक्रवारी प्रसिद्ध झालेल्या बुलेटिनमध्ये, या कमतरतांचे उच्च-जोखीम म्हणून वर्गीकरण करण्यात आले आहे.

 सायबरसुरक्षा एजन्सीनुसार, थ्रेट अक्टर या बग्सचा वापर करून रिमोटली हवा तो कोड रन करू शकतात आणि सिस्टमवर नियंत्रण मिळवू शकतात. या पार्श्वभूमीवर Windows, macOS आणि Linux वर गुगल क्रोम वापरणाऱ्या सर्व व्यक्ती आणि संस्थांना लेटेस्ट व्हर्जनमध्ये अपडेट करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

CIVN-2025-0330 या सल्ल्यानुसार, सायबरसुरक्षा एजन्सी गुगल क्रोमच्या विंडोज, मॅकओएस आणि लिनक्स व्हर्जनमध्ये दोन उणीवा हायलाइट केल्या आहेत.

त्यांना CVE-2025-13223 आणि CVE-2025-13224 असे नाव देण्यात आले आहे आणि दोघांनाही 'उच्च' तीव्रता रेटिंग आहे. एजन्सी म्हणते की हे बग सिस्टमला हानी पोहोचवू शकतात आणि सेवेत व्यत्यय आणू शकतात.

एजन्सीच्या मते, या कमतरतेमुळे रिमोट अटॅकर असुरक्षित सिस्टीमवर अनियंत्रित कोड रन करू शकतो. हे टाइप गोंधळामुळे होते, अशी परिस्थिती ज्यामध्ये कोडचा एक भाग ऑब्जेक्टच्या वास्तविक प्रकाराशी सुसंगत नसलेल्या डेटा प्रकाराचा वापर करून संसाधनात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करतो.

