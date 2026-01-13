X Outage : जगभरात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X ठप्प! लाखो युजर्सना फटका

Global X Outage Disrupts Social Media Services : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X ला मोठ्या प्रमाणात आउटेजचा सामना करावा लागत आहे. तांत्रिक बिघाडामुळे युनायटेड स्टेट्स, युनायटेड किंग्डम आणि कॅनडासह अनेक देशांमध्ये परिणाम झाला, ज्यामुळे लाखो युजर्स X ला अॅक्सेस करू शकले नाहीत.
आउटेज मॉनिटरिंग वेबसाइट डाउनडिटेक्टरच्या डेटानुसार, मध्यरात्रीपर्यंत २८ हजारांहून अधिक युजर्सनी X मध्ये अडचण येत असल्याच्या तक्रारी नोंदवल्या. अनेकांनी त्यांचे होम फीड लोड होत नसल्याच्या तक्रारी नोंदवल्या, तर बरेचजण त्यांच्या अकाउंटमध्ये लॉग इन करू शकले नाहीत.
रिपोर्टनुसार, आउटेज दरम्यान एक्स प्लॅटफॉर्मची अनेक प्रमुख वैशिष्ट्ये प्रभावित झाली, ज्यात टाइमलाइन लोडिंग, पोस्टिंग आणि डायरेक्ट मेसेजिंग यांचा समावेश आहे. काही वापरकर्त्यांना एरर मेसेज दिसले, तर काहींसाठी अॅप पूर्णपणे प्रतिसाद देत नव्हते.
X ने आउटेजच्या कारणाबाबत कोणतेही अधिकृत विधान जारी केले नव्हते. अशा आउटेज सामान्यतः सर्व्हर बिघाड, सॉफ्टवेअर अपडेट त्रुटी किंवा इंटरनेट पायाभूत सुविधांच्या समस्यांमुळे होतात, तरी या प्रकरणी खरे कारण अद्याप निश्चित झालेले नाही. मात्र सध्याच्या तांत्रिक समस्यांमुळे लाखो युजर्सना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर X च्या आउटेजला अनेक वापरकर्त्यांनी प्रतिसाद दिला आणि जलद उपायाची मागणी केली. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की इतक्या मोठ्या वापरकर्ता बेस असलेल्या सेवांसाठी पारदर्शकता आणि तांत्रिक स्थिरता राखणे हे एक मोठे आव्हान आहे.
