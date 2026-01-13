ZP and Panchayat Elections 2026: जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीसाठी खर्च मर्यादा किती असणार? निवडणूक आयोगाने केलं जाहीर

Zilla Parishad and Panchayat Elections Expense Limit राज्य निवडणूक आयोगाकडून आज(मंगळवार)१२ जिल्हापरिषद आणि १२५ पंचायत समितीसाठी निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली. यानुसार मतदान ५ फेब्रवारी रोजी आणि निकाल ७ फेब्रुवारी रोजी असणार आहे. तर यावेळी निवडणूक आयोगाकडून या निवडणुकीसाठीची खर्च मर्यादा देखील जाहीर करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या पत्रकारपरिषदेत याबाबत माहिती देताना सांगण्यात आले की, या निवडणुकीत निवडणूक खर्चावर जी मर्यादा आहे. त्याचे तीन स्लॅब करण्यात आले आहेत. ज्या जिल्हापरिषदेत ७१ ते ७५ निवडणूक विभाग आहेत, त्यामध्ये जिल्हापरिषदेसाठी नऊ लाख, पंचायत समितीसाठी सहा लाख. ज्या जिल्हापरिषदमध्ये ६१ ते ७० निवडणूक विभाग आहेत, त्यामध्ये जिल्हापरिषदसाठी साडेसात लाक आणि पंचायत समितीसाठी ५.२५ लाख. ज्या जिल्हापरिषदमध्ये ५० ते ६० निवडणूक विभाग आहेत, त्या जिल्हापरिषदसाठी सहा लाख आणि पंचायत समितीसाठी साडेचार लाख. अशाप्रकारे निवडणूक खर्चाची मर्यादा आहे.
या निवडणुकीत एकूण मतदान केंद्र हे २५ हजार ४८२ आहेत. एकूण मतदार २.०९ कोटी आहेत. ज्या जागांसाठी निवडणूक घ्यायची आहे, त्यामध्ये १२ जिल्हापरिषदेत एकूण ७३१ निवडणूक विभाग आहेत. म्हणजेच ७३१ जिल्हापरिषद सदस्य निवडून द्यायचे आहेत. त्यामध्ये महिलांसाठी ३६९ जागा आहेत. अनुसूचित जाती साठी ८३, अनुसूचित जमाती २५, नागरिकांचा मागासप्रवर्ग १९१ जागा आहेत.
ज्या पंचायतसमिती जागांसाठी ही निवडणूक आहे, त्या एकूण पंचायत समिती १२५ आहेत आणि एकूण पंचायत समिती सदस्य १ हजार ४६२ निवडून द्यायचे आहेत. महिलासांठी - ७३१, अनुसूचित जाती- १६६, अनुसूचित जमाती- ३८ आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्गसाठी – ३४२ जागा आहेत.
