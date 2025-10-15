विज्ञान-तंत्र

Lunar Mission: चंद्र, मंगळ मोहिमेच्या तयारीला बळ; ‘स्टारशिप’च्या यानाचे चाचणी उड्डाण यशस्वी, सुरक्षितपणे उतरले

Launch and Booster Separation: एलॉन मस्क यांची अंतराळ संशोधन कंपनी 'स्पेसएक्स'ने यशाचा आणखी एक टप्पा गाठला आहे. कंपनीच्या 'स्टारशिप व्हर्जन २' या यानाने अकरावी व शेवटची चाचणी उड्डाण यशस्वी केले.
वॉशिंग्टन : एलॉन मस्क यांची अंतराळ संशोधन कंपनी ‘स्पेसएक्स’ने यशाचा आणखी एक टप्पा गाठला आहे. कंपनीच्या ‘स्टारशिप व्हर्जन २’ या यानाने अकरावी व शेवटची चाचणी उड्डाण यशस्वी केले. गेल्या वेळेप्रमाणेच काही प्रायोगिक उपग्रह अंतराळात सोडत पृथ्वीचे निम्मी भ्रमण यशस्वीपणे पार पाडले.

