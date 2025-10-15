Lunar Mission: चंद्र, मंगळ मोहिमेच्या तयारीला बळ; ‘स्टारशिप’च्या यानाचे चाचणी उड्डाण यशस्वी, सुरक्षितपणे उतरले

वॉशिंग्टन : एलॉन मस्क यांची अंतराळ संशोधन कंपनी ‘स्पेसएक्स’ने यशाचा आणखी एक टप्पा गाठला आहे. कंपनीच्या ‘स्टारशिप व्हर्जन २’ या यानाने अकरावी व शेवटची चाचणी उड्डाण यशस्वी केले. गेल्या वेळेप्रमाणेच काही प्रायोगिक उपग्रह अंतराळात सोडत पृथ्वीचे निम्मी भ्रमण यशस्वीपणे पार पाडले..जगातील सर्वात मोठे आणि शक्तिशाली असे हे ‘स्टारशिप व्हर्जन २’ यान टेक्सासच्या दक्षिण टोकावरील स्टारबेस केंद्रावरून काल सायंकाळी आकाशात झेपावले. उड्डाणानंतर दहा मिनिटांनी नियोजनाप्रमाणे त्याचा बूस्टर भाग वेगळा झाला आणि मेक्सिकोच्या आखातात सुरक्षित उतरला..मुख्य यान अंतराळात पोहचल्यानंतर प्रायोगिक स्टारलिंक उपग्रह सोडण्यात आले. यानाचे इंजिन पुन्हा सुरू करण्याची चाचणीही सफल झाली. हा टप्पा आगामी चांद्र आणि मंगळ मोहिमांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे..यान पुन्हा पृथ्वीवर आले तेव्हा वातावरणातील उष्णतेशी घर्षण करीत ते हिंद महासागरात सुरक्षितपणे उतरले. मात्र त्यातील कोणताही भाग परत मिळला नाही. भविष्यातील मॉडेलमध्ये सुधारणा करण्यासाठी ही माहिती उपयुक्त ठरणार आहे. उड्डाणाची हा प्रक्रिया साधारणपणे एक तास सुरू होत. भविष्यात यान उतरविण्याच्या सरावासाठी ‘स्टारशिप’ पृथ्वीवर परताना विविध चाचण्या घेतल्या..मस्क नियंत्रण कक्षाबाहेरनियंत्रण कक्षात थांबण्याऐवजी यावेळी पहिल्यांदाच बाहेर जाऊन प्रत्यक्ष उड्डाण पाहणार आहेत.अपयशाकडून यशाकडेया वर्षाच्या सुरुवातीला ‘स्टारशिप’ची अनेक चाचण्या अयशस्वी ठरल्यासलग दुसरी चाचणी यशस्वी झाल्याने आत्मविश्वास वाढलाअंतराळवीरांना चंद्रावर उतरविण्यासाठी ४०३ फूट उंचीचे ‘स्टारशिप’ आवश्यककंपनी आता ‘स्टारशिप व्हर्जन ३’च्या उड्डाणाच्या तयारीतआधीपेक्षा ते यान ताकदवान असेल.Pune Crime: '२० वर्षीय तरुणीचा दगडाने ठेचून खून'; हवेली तालुक्यात खळबळ; कोरेगावमूळ–प्रयागधाम रस्त्यावर अज्ञात इसमांचा भीषण हल्ला.चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर अमेरिकी अंतराळवीरांना उतरविण्याच्या दिशेने हे आणखी एक मोठे पाऊल आहे.-सीन डफी, कार्यवाहक, ‘नासा’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.