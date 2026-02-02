विज्ञान-तंत्र

Sun Blasts : सूर्यावर हे काय सुरुय? 24 तासांपेक्षा कमी वेळात 17 मोठे स्फोट; बॅड मूडमागचं कारण आलं समोर, आपल्यावर कसा परिणाम होणार, पाहा

Sun explosion solar flares : सूर्यावर AR4366 या राक्षसी सनस्पॉटमधून २४ तासांत १७ स्फोट झाले, त्यात X8.1 आणि X2.9 सारख्या शक्तिशाली X-क्लास ज्वाला समाविष्ट आहेत. याविषयी जाणून घेऊया सविस्तर
Saisimran Ghashi
सूर्यावर सध्या प्रचंड हालचाल सुरू असून अवघ्या २४ तासांत तब्बल १७ स्फोट झाल्याने शास्त्रज्ञ आणि उपग्रह यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत. ‘AR 4366’ नावाच्या एका प्रचंड सूर्यडागामुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी अगदी छोटा दिसणारा हा Sun spot आता झपाट्याने वाढून अतिशय धोकादायक बनला आहे.

