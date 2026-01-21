Sunita Williams : अंतराळवीर सुनीता विल्यम्सनी 27 वर्षांनंतर घेतली निवृत्ती; 3 मोठे मिशन अन् अंतराळात 608 दिवस, पाहा यशस्वी कारकीर्द

NASA SUNITA WILLAIMS : सुनीता विल्यम्स यांचा अंतराळ प्रवास आणि त्यांची प्रदीर्घ कारकीर्द ही जागतिक विज्ञान क्षेत्रातील एक सुवर्ण अध्याय आहे. २७ वर्षांहून अधिक काळ नासाशी (NASA) जोडल्या गेलेल्या सुनीता विल्यम्स यांनी नुकताच आपला सक्रिय अंतराळ प्रवास पूर्ण केला असून त्यांच्या निवृत्तीच्या चर्चांना वेग आला आहे. आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत त्यांनी तीन मोठ्या अंतराळ मोहिमा यशस्वीरीत्या पार पाडल्या. विशेष म्हणजे २०२४ मध्ये सुरू झालेली त्यांची शेवटची मोहीम तांत्रिक कारणांमुळे दीर्घकाळ लांबली होती.. ज्यातून २०२५ मध्ये त्या सुखरूप पृथ्वीवर परतल्या. त्यांच्या या धाडसी प्रवासाचा समारोप आता कौतुकाचा विषय ठरत आहे..सुनीता विल्यम्स यांनी त्यांच्या एकूण कारकिर्दीत अंतराळात सुमारे ६०८ दिवस घालवले आहेत, जो एक अभूतपूर्व विक्रम आहे. १९९८ मध्ये नासाने त्यांची अंतराळवीर म्हणून निवड केली होती आणि तेव्हापासून त्यांनी 'एक्स्पेडिशन १४/१५', 'एक्स्पेडिशन ३२/३३' आणि अलीकडील 'बोईंग स्टारलाइनर' मोहीम अशा तीन महत्त्वाच्या मोहिमांचे नेतृत्व केले. अंतराळात सर्वाधिक काळ 'स्पेस वॉक' (Spacewalk) करणाऱ्या महिलांच्या यादीत त्यांचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. त्यांनी एकूण सात वेळा स्पेस वॉक करून ५० तासांहून अधिक वेळ अंतराळ स्थानकाच्या बाहेर काम करण्याचा पराक्रम केला आहे..Elon Musk ने तुम्हाला दिलीये मोठी ऑफर! दुसऱ्यांना नोकरी द्या अन् स्वतः 2 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमवा; पाहा काय आहे ही अनोखी ऑफर.त्यांच्या प्रदीर्घ सफरीचा शेवटचा टप्पा अत्यंत आव्हानात्मक होता. जून २०२४ मध्ये त्या केवळ ८ दिवसांच्या मोहिमेसाठी गेल्या होत्या.. परंतु अंतराळयानातील तांत्रिक बिघाडामुळे त्यांना तब्बल ८ महिने अंतराळात राहावे लागले. २०२५ च्या सुरुवातीला त्या पृथ्वीवर परतल्यानंतर त्यांच्या निवृत्तीच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. सध्या त्या भारतात असल्याच्या बातम्या समोर येत असून आपल्या मुळांशी जोडल्या गेलेल्या सुनीता यांनी आपल्या अनुभवांचा फायदा भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) आणि येथील तरुण संशोधकांना करून देण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यांचे भारतात येणे हे देशातील विज्ञानाभिमुख तरुणांसाठी एक मोठी प्रेरणा ठरत आहे..Risky Night Searches : रात्रीच्या वेळेस इंटरनेटवर चुकूनही सर्च करू नका 'या' 5 वेबसाइट, नाहीतर आयुष्यातून उठाल.भारतीय वंशाच्या या रणरागिणीने अंतराळात मॅरेथॉन धावण्यापासून ते तेथे योगासने करण्यापर्यंत अनेक आगळेवेगळे प्रयोग केले. २७ वर्षांची त्यांची ही सफर केवळ तांत्रिक प्रयोगांपुरती मर्यादित नव्हती तर त्यांनी मानवी मर्यादेच्या पलीकडे जाऊन काम करण्याची जिद्द जगाला दाखवून दिली. नासातून निवृत्त झाल्यानंतरही त्यांचे काम थांबलेले नाही; त्या आता एक मार्गदर्शक म्हणून नवीन पिढीला मार्गदर्शन करत आहेत. सुनीता विल्यम्स यांची ही ६०८ दिवसांची अंतराळ सफर आणि त्यांचे भारतीय प्रेम हे येणाऱ्या अनेक पिढ्यांसाठी विज्ञानाच्या क्षेत्रासाठी मोलाचे ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.