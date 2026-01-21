Sunita Williams : 'माझा नवरा मला मारून टाकेल'! सुनीता विल्यम्सना कशाची भीती होती? अंतराळ मिशनला का म्हणल्या अलविदा..खरं कारण आलं समोर

Sunita Williams Latest Update : सुनीता विल्यम्स या केवळ एक अंतराळवीर नसून त्या ध्येयवेड्या साहसाचे दुसरे नाव आहेत. भारतीय वंशाच्या या धाडसी महिलेने आपल्या २७ वर्षांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत अंतराळ विज्ञानाला नवी उंची दिली आहे. १९९८ मध्ये नासाशी जोडल्या गेलेल्या सुनीता यांनी आतापर्यंत ३ मोठ्या मोहिमा पार पाडल्या असून अंतराळात एकूण ६०८ दिवस घालवण्याचा ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. त्यांच्या नावावर सात वेळा स्पेस वॉक करण्याचा आणि अंतराळात मॅरेथॉन धावण्याचा आगळावेगळा विक्रम आहे. मात्र २०२४-२५ मधील त्यांची शेवटची बोईंग स्टारलाइनर मोहीम तांत्रिक अडचणींमुळे अपेक्षेपेक्षा जास्त लांबली, ज्याने त्यांच्या संयमाची आणि कुटुंबाच्या काळजीची मोठी परीक्षा घेतली..अलीकडेच सुनीता विल्यम्स यांच्या निवृत्तीच्या चर्चांदरम्यान एक रंजक आणि भावनिक विधान समोर आले आहे. जेव्हा त्यांना विचारण्यात आले की, "तुम्हाला नासाच्या आगामी मानवरहित चंद्र मोहिमेवर (Moon Mission) जायला आवडेल का?" तेव्हा त्यांनी हसत उत्तर दिले, "नक्कीच मला चंद्रावर जायला आवडेल, पण माझा नवरा मला मारून टाकेल!" हे विधान ऐकून अनेकांना आश्चर्य वाटले.. मात्र त्यामागे कोणतीही भीती नसून एक चेष्टेने म्हणल्या ती त्यांच्या कुटुंबाप्रती असलेली ओढ दडलेली होती. 'माझा नवरा मला मारून टाकेल' हे केवळ एक विनोद होते ज्यातून त्यांनी हे सुचवले की त्यांचे कुटुंब आता त्यांच्या सुरक्षेबाबत किती काळजीत आहे..12 minutes 46 seconds अन् 9 minutes 44 seconds MMS Original Link नेमकी आहे तरी काय? ओपन करताच सुरू होतोय सगळा खेळ...सुनीता विल्यम्स यांच्या या विधानाचा खरा अर्थ त्यांच्या कुटुंबाच्या चिंतेशी जोडलेला आहे. अंतराळ मोहीम ही नेहमीच अनिश्चिततेने भरलेली असते. विशेषतः त्यांच्या शेवटच्या मोहिमेत तांत्रिक बिघाडामुळे त्या दीर्घकाळ अंतराळात अडकून पडल्या होत्या, ज्यामुळे त्यांच्या पतीला आणि कुटुंबीयांना प्रचंड मानसिक तणावाचा सामना करावा लागला. त्यांचे पती मायकल विल्यम्स यांनी प्रत्येक कठीण प्रसंगात त्यांना साथ दिली आहे, परंतु वारंवार उद्भवणारे जीवघेणे धोके पाहता, आता त्यांनी पृथ्वीवर सुरक्षित राहावे अशी त्यांच्या कुटुंबाची भावनिक इच्छा आहे. हे विधान म्हणजे त्यांच्या कुटुंबातील प्रेमाची आणि कर्तव्याची एक अनोखी ओढ आहे..Jobs : झटपट नोकरी पाहिजे? 'या' ठिकाणी सुरू आहेत AI पासून मार्केटिंग, HR, अकाउंटिंगपर्यंतचे 100 कोर्स, तेही एकदम फ्री..कोणतीच फी नाही.अखेर प्रदीर्घ काळ अंतराळात राहिल्यानंतर आणि अनेक जागतिक विक्रम आपल्या नावावर केल्यानंतर सुनीता विल्यम्स यांनी अंतराळ मोहिमांना निरोप देण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. त्यांनी आपली २७ वर्षांची डोळे टिपणारी सफर पूर्ण करून आता पृथ्वीवरच्या जगात कायमच्या परतण्याला आणि कुटुंबाला वेळ देण्याला प्राधान्य दिले आहे. सध्या त्या भारतात असून आपल्या अनुभवांच्या जोरावर नवीन पिढीला मार्गदर्शन करत आहेत. "माझा नवरा मला मारून टाकेल" हे त्यांचे विधान हे स्पष्ट करते की, त्या कोणत्याही संकटाला घाबरलेल्या नाहीत, तर त्यांनी आता आपल्या आयुष्यातील एका मोठ्या पर्वाचा समारोप करून शांततामय कौटुंबिक जीवनाकडे पाऊल टाकले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.