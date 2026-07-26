विज्ञान-तंत्र

Trending : सुप्रीम कोर्टाचा कडक निर्णय! कोर्टाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकल्यास होणार कारवाई, कोणती शिक्षा होऊ शकते? पाहा

What is the New Supreme Court Order on Court Clips : सोशल मीडियावर न्यायालयाचे व्हिडिओ पोस्ट करणे तुमच्यासाठी महागात पडू शकते. जाणून घ्या नियम मोडल्यास शिक्षा काय मिळते
Supreme Court Restricts Court Videos on Social Media

Supreme Court Restricts Court Videos on Social Media

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

सोशल मीडियावर न्यायालयीन कामकाजाचे क्लिप्स शेअर करणे आता जोखमीचे ठरू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत एक महत्त्वाचा अंतरिम आदेश जारी केला आहे. यामुळे आता परवानगीशिवाय असे व्हिडिओ किंवा ऑडिओ पोस्ट करणे महागात पडू शकते.

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