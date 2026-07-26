Trending : सुप्रीम कोर्टाचा कडक निर्णय! कोर्टाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकल्यास होणार कारवाई, कोणती शिक्षा होऊ शकते? पाहा

सोशल मीडियावर न्यायालयीन कामकाजाचे क्लिप्स शेअर करणे आता जोखमीचे ठरू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत एक महत्त्वाचा अंतरिम आदेश जारी केला आहे. यामुळे आता परवानगीशिवाय असे व्हिडिओ किंवा ऑडिओ पोस्ट करणे महागात पडू शकते..न्यायालयाने काय म्हटले?सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, महासचिव किंवा संबंधित उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय न्यायालयीन कामकाजाचे क्लिप्स संकलित करणे, एडिट करणे, पोस्ट करणे किंवा शेअर करणे बंद आहे. यामध्ये थेट प्रक्षेपणातील एडिट केलेल्या क्लिप्सचा समावेश आहे..Ayushman Card : मोबाईलवरून घरबसल्या आयुष्मान कार्ड कसे काढायचे? 5 लाखांपर्यंत मोफत उपचार, वाचा अर्जाची स्टेप-बाय-स्टेप माहिती.का घेतला हा निर्णय?न्यायालयीन कामकाजाच्या क्लिप्सचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारींनंतर हा आदेश जारी करण्यात आला. यामुळे न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा बिघडू शकते, असे न्यायालयाचे मत आहे. मात्र बातमीदारी आणि वृत्तवार्तांकन याला या बंदीतून वगळण्यात आले आहे..CJP Protest : आंदोलकांचा चेहरा स्कॅन करणाऱ्या AI चा दिल्ली पोलिसांकडून वापर; गोपनीयतेवर प्रश्नचिन्ह, कसं कामं करत हे तंत्रज्ञान?.उल्लंघन केल्यास काय होईल?न्यायालय अवमान कायदा 1971 अंतर्गत कारवाई होऊ शकते. यात 6 महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा 2000 रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. मात्र आरोपीने माफी मागितल्यास शिक्षा माफ केली जाऊ शकते..सोशल मीडिया वापरकर्त्यांसाठी सूचनाआता न्यायालयाशी संबंधित कोणतीही क्लिप शेअर करण्यापूर्वी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात. विशेषतः NEET पेपरफुटीसारख्या संवेदनशील मुद्द्यांवर चर्चा करताना सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे..PM Modi Latest Video : 'या' एका व्हिडिओमुळे इंस्टाग्रामवर पंतप्रधान मोदी ट्रेंडिंग; १२ तासात वाढले १.१ मिलियन फॉलोअर्स.सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा आणि गोपनीयता राखण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी या नियमांची काळजीपूर्वक अंमलबजावणी करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.