विज्ञान-तंत्र

भारतात सोशल मीडियावर चाईल्ड मोड येणार? सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण शिफारस; ''इंटरनेट हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार..''

Supreme Court internet judgment: हानिकारक किंवा अश्लील मजकुरावर नियंत्रण मिळवण्यात ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म अपयशी ठरत असताना, मुलांनाच इंटरनेटपासून दूर ठेवणे म्हणजे प्रत्यक्ष पीडितालाच समस्येचे मूळ ठरवण्यासारखे आहे.
Supreme Court

Supreme Court

esakal

संतोष कानडे
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internet access fundamental right: सर्वोच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक निवाड्यात स्पष्ट केले की, लहान मुलांसह देशातील प्रत्येक नागरिकाला इंटरनेट उपलब्ध होणे आणि त्याचा वापर करणे हा राज्यघटनेच्या कलम २१ आणि कलम १९(१)(ए) अंतर्गत संरक्षित असलेला मूलभूत अधिकार आहे.

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